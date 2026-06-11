Colombia

La Registraduría suspenderá temporalmente los servicios de registro civil e identificación: estas son las fechas

La interrupción de los trámites se debe a la organización de las elecciones presidenciales

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Del 17 hasta el 23 de junio la Registraduría suspenderá servicios para organizar la segunda vuelta a la presidencia - crédito @Registraduria / X
Del 17 hasta el 23 de junio la Registraduría suspenderá servicios para organizar la segunda vuelta a la presidencia - crédito @Registraduria / X

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció una pausa temporal en los servicios de registro civil e identificación, medida que coincide con la organización de la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio de 2026. Según comunicó la entidad, la suspensión se aplicará en todas las sedes del país desde el 17 hasta el 23 de junio.

Durante este lapso, solo se podrá retirar documentación que haya sido gestionada con anterioridad. Este servicio estará disponible hasta el medio día del viernes 19 de junio. Una vez finalizado el periodo de suspensión, las oficinas reabrirán y reanudarán la atención habitual el miércoles 24 de junio desde las 8:00 a. m.

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La razón principal detrás de esta decisión es garantizar el correcto desarrollo logístico y operativo de la jornada electoral, en la que los colombianos elegirán al próximo presidente. Las autoridades consideran que esta suspensión favorece una mayor concentración de recursos y personal en las tareas asociadas al proceso electoral.

La Registraduría Nacional implementó recursos digitales y nuevas sedes para facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso electoral, tanto en Colombia como en el extranjero - crédito Consulado en los Emiratos Árabes Unidos
La Registraduría Nacional implementó recursos digitales y nuevas sedes para facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso electoral, tanto en Colombia como en el extranjero - crédito Consulado en los Emiratos Árabes Unidos

Algunos consulados comenzaran a implementar la medida desde el 12 de junio, permitiendo a los ciudadanos realizar gestiones relacionadas con la identificación y el registro civil. Otros consulados adoptarán esta disposición a partir del 15 de junio, fecha en la que se da inicio formal a las votaciones en el exterior. Esta organización busca asegurar que los colombianos residentes fuera del país cuenten con los mismos servicios que quienes permanecen en Colombia, especialmente en momentos clave como la jornada electoral.

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En situaciones donde no existe una notaría con función registral, sobre todo en municipios apartados o rurales, se permite adelantar la inscripción al registro del estado civil en casos urgentes. Esta medida está orientada a proteger el derecho a la identificación y evitar inscripciones fuera de plazo, como puede suceder cuando se debe registrar el fallecimiento de una persona. Con estas acciones, las autoridades buscan que ningún ciudadano quede al margen del sistema por razones geográficas o de urgencia.

Entre los preparativos, la Registraduría informó que la distribución del material electoral en el extranjero se encuentra completa. Según explicó Hernán Penagos, registrador nacional, los elementos necesarios para la votación ya han llegado a más de 60 países donde residen ciudadanos colombianos.

Los consulados colombianos adaptaron su funcionamiento para garantizar el derecho al voto de quienes residen fuera del país durante las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Consulado de Colombia en Orlando
Los consulados colombianos adaptaron su funcionamiento para garantizar el derecho al voto de quienes residen fuera del país durante las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Consulado de Colombia en Orlando

El proceso electoral en Colombia para las presidenciales de 2026 incluye una serie de medidas para garantizar que todos los ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto, tanto dentro del país como en el extranjero. Embajadas y consulados colombianos en otros países asumen funciones similares a la Registraduría Nacional, facilitando trámites y el desarrollo del proceso electoral fuera del territorio nacional.

Para los comicios de 2026, la Registraduría Nacional habilitó a 41.421.973 colombianos para votar tanto en Colombia como en el exterior. De este total, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres. Los votantes podrán acudir a 122.016 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el mundo.

En el territorio nacional, la cifra de habilitados asciende a 40.007.312 personas. De ellas, 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 son hombres. El despliegue logístico contempla la instalación de 118.346 mesas en 13.489 puestos.

La Registraduría priorizó el envío de tarjetones al exterior y despachó primero material electoral hacia el Reino Unido y zonas de Asia - crédito EFE
Los kits electorales ya se encuentran viajando al extranjero - crédito EFE

La distribución de estos puestos se divide entre zonas urbanas, que contarán con 6.010 puntos, y áreas rurales, donde habrá 7.479. Esta segmentación responde a la necesidad de acercar el proceso electoral a todos los rincones del país y facilitar el acceso, sin importar si los votantes residen en grandes ciudades o en territorios alejados.

En cuanto a la votación en el extranjero, se encuentran habilitadas 1.414.661 personas, de las cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. La organización en el exterior contempla 253 puestos de votación, distribuidos en 67 países.

Para facilitar la participación de los ciudadanos, la Registraduría Nacional ofrece varias alternativas para consultar el lugar de votación asignado. Los electores pueden utilizar el chatbot institucional, acceder a la aplicación ‘aVotar’ (disponible gratuitamente en Google Play y App Store) o ingresar al sitio web oficial www.registraduria.gov.co, donde el botón ‘Consulta lugar de votación’ permite verificar rápidamente el puesto correspondiente.

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