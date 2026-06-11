Junta directiva de Fedegán manifestó su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella

Fedegán formalizó su respaldo a Abelardo de la Espriella en la recta final de la campaña presidencial - crédito @Fedegan/X - Infobae Colombia

La junta directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) expresó públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria.

El anuncio se realizó durante la 64ª Feria Nacional de la Ganadería 2026, evento que reunió a representantes del sector en Montería, departamento de Córdoba, el 10 de junio de 2026.

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Directivos y altos ejecutivos de Fedegán sostuvieron un diálogo telefónico con el candidato, quien aseguró a los asistentes que su eventual gobierno garantizará “todas las garantías, todo el reconocimiento y todo el respeto a los ganaderos de Colombia”. De la Espriella afirmó que el país “le debe mucho al gremio ganadero y tendrán el lugar que se merecen en la ‘Patria Milagro’”.

En la reunión, cada miembro de la junta directiva firmó un documento en el que respaldan el plan de gobierno del aspirante.

Ganaderos cierran filas con Abelardo de la Espriella durante la Feria Nacional de Montería - crédito @jflafaurie/X

La Federación subrayó que cada directivo representa una región pecuaria, sumando alrededor de 700.000 familias que dependen directamente de la ganadería, actividad que genera alimentos, empleo y desarrollo rural.

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El comunicado destacó que la propuesta de gobierno de De La Espriella ha “restituido nuestra esperanza en la patria y ha revivido los propósitos de seguir trabajando en el campo”, señalando que de este sector dependen más de 1.000.000 de trabajadores.

Desde Fedegán se recordó que “el pueblo colombiano ya se manifestó en las urnas y lo hará de nuevo en la segunda vuelta, el próximo 21 de junio, para volver a la senda del progreso y del desarrollo nacional”. La organización señaló el papel clave del sector agropecuario en el tejido social y económico del país, y reafirmó su confianza en la visión del candidato.

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José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la entidad, calificó el proceso electoral del 21 de junio como una decisión “de subsistencia de la democracia y sus instituciones”, una definición que trasciende el ámbito político y afecta de manera directa a los sectores productivos y a la sociedad civil. “En nuestro caso, por lo que representa para el sector ganadero, para su institucionalidad gremial y para nuestro entorno de producción: el campo colombiano”, puntualizó.

Federación Ganadera apoyó a Abelardo de la Espriella y planteó agenda para el campo colombiano - crédito @jflafaurie/X

Lafaurie Rivera planteó la necesidad de que las propuestas de los candidatos respondan a las expectativas tradicionales de los habitantes rurales, advirtiendo que el “abandono del campo sigue siendo la gran omisión histórica de los gobiernos y del Estado en general”.

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Según su análisis, el único camino posible para atender las necesidades del sector es el programa de Abelardo de la Espriella, quien propuso medidas para la preservación del orden y de las libertades como base para el desarrollo económico y el bienestar nacional.

El presidente ejecutivo de Fedegán también presentó una hoja de ruta para el trabajo conjunto entre el gremio y el gobierno en caso de que De la Espriella alcance la presidencia.

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En primer lugar, mencionó la urgencia de fortalecer la seguridad rural y combatir la violencia y la pobreza mediante la presencia estatal. Subrayó que “siempre hemos pedido seguridad y lo seguiremos haciendo… la causa de la inseguridad, de la violencia y también de la pobreza rural es el abandono estatal”.

Otro eje propuesto fue la “revolución de las vías terciarias”, al precisar que la desconexión de las zonas rurales limita el desarrollo productivo. Del mismo modo, instó a una “revolución de la asociatividad campesina”, especialmente para el subsector lechero, donde la pequeña producción predomina y la articulación gremial resulta insuficiente.

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Fedegán respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella en la Feria Nacional de la Ganadería - crédito @jflafaurie/X

Lafaurie Rivera propuso además una “revolución de la productividad rural”, con políticas coherentes con el potencial agropecuario nacional, capaces de garantizar la seguridad alimentaria y convertir a Colombia en una potencia exportadora.

“Más allá de las promesas de siempre, la política pública debe apuntar, de una vez por todas, a la coherencia con el potencial agropecuario del país”, aseguró.

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La agenda incluyó la “revolución del conocimiento”, buscando alinear el desarrollo rural con las tendencias globales, y la “revolución del crédito de fomento agropecuario”, con tasas y condiciones diseñadas para beneficiar directamente a los productores y reforzar la asesoría técnica.

Lafaurie Rivera enfatizó la importancia de avanzar en la “revolución de la ganadería sostenible”, indicando que hasta ahora los esfuerzos han recaído exclusivamente en Fedegán.

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Finalmente, criticó la falta de apoyo estatal en gobiernos anteriores, pero expresó que un eventual gobierno de De La Espriella abriría nuevas oportunidades para el sector. “Durante el gobierno Petro los resultados fueron cero. Para un gobierno de Abelardo de la Espriella es una oportunidad”, concluyó.