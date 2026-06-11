Las autoridades embargaron un motel y otros predios presuntamente usados en explotación de menores en Medellín: los inmuebles están avaluados en más de $11.000 millones

La intervención recayó en un inmueble y un motel del centro, señalados de facilitar delitos contra niñas y adolescentes, con embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión - crédito Fiscalia

Las autoridades judiciales ejecutaron medidas cautelares sobre más de 11.000 millones de pesos en bienes vinculados a la explotación sexual de menores en el centro de Medellín.

La Fiscalía General de la Nación impulsó la extinción de dominio sobre un inmueble y un motel presuntamente usados para facilitar delitos contra niñas y adolescentes.

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La acción judicial afectó dos propiedades avaluadas en más de $11.000 millones, que fueron intervenidas mediante embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.

Por orden de las autoridades, ambos bienes pasarán a administración temporal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras se resuelve su situación legal definitiva.

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La investigación sobre explotación sexual de menores en Medellín

La Fiscalía General de la Nación señaló que el motel, ubicado en el centro de Medellín, fue usado, según pruebas materiales, como escenario frecuente de explotación sexual de menores.

Por orden de las autoridades, el inmueble y el motel quedarán bajo gestión de la SAE, encargada de estos activos por mandato de la Fiscalía hasta que se defina su situación legal definitiva - crédito Fiscalia

Durante los procedimientos, se documentó la presencia continua de niñas y adolescentes, llevadas al establecimiento para actividades ligadas al estímulo de la prostitución.

Las medidas fueron ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Este operativo hace parte de la estrategia estatal contra las redes dedicadas a la explotación de menores de edad en Colombia.

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Vínculos con delitos relacionados con estupefacientes

Además de la explotación sexual, la investigación estableció que el motel también funcionaba como centro para almacenamiento y venta de estupefacientes. Las autoridades recogieron pruebas que confirman esta doble finalidad ilícita del lugar intervenido.

Este hallazgo permitió ampliar el alcance de las medidas cautelares sobre ambos inmuebles. La presencia de drogas reforzó el argumento oficial sobre la vinculación de los bienes embargados con actividades delictivas.

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Destino y administración de los bienes afectados

Mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de gestionar estos activos bajo mandato de la Fiscalía General de la Nación. Los inmuebles permanecerán sujetos a administración especial hasta que se defina su destino legal.

Las autoridades vincularon el fenómeno con los “passport bros” y redes informales de viajeros por turismo sexual en Colombia

Para el 27 de mayo del 2026, Migración Colombia inadmitió a 100 extranjeros en lo que va de 2026 por alertas ligadas a delitos sexuales, en medio de una alarma en Medellín por la llegada coordinada de grupos, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, que según las autoridades intentan entrar al país para asistir a fiestas privadas asociadas con drogas, licor y explotación sexual, incluso de menores de edad.

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Dos hombres con mochilas transitan una calle concurrida de Medellín, rodeados de stickers que aluden a los "Passport Bros" y la explotación, representando una preocupación social creciente en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese total, 73 fueron expulsados desde el aeropuerto de Rionegro. En solo una semana, agentes migratorios impidieron además el ingreso de tres grupos de turistas extranjeros, de acuerdo con el texto fuente.

La directora regional de Migración Colombia, Paola Salazar Gómez explicó, según El Colombiano, que la tendencia cambió: los inadmitidos ya no viajan solos, sino organizados en grupos que coordinan su estadía por redes sociales y mediante “guías” digitales.

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Ese patrón es el que las autoridades relacionan con los llamados “passport bros”, una denominación que, según El Colombiano, describe redes o “hermandades” de hombres de países desarrollados que viajan a destinos como Colombia, el Sudeste Asiático o Europa del Este en busca de relaciones sentimentales o sexuales con mujeres consideradas “tradicionales” y de un costo de vida más bajo.

Durante los operativos recientes, las autoridades detectaron viajeros procedentes de Miami, Nueva York y República Dominicana que afirmaban llegar para despedidas de soltero o actividades recreativas. Según el texto fuente, en realidad ya tenían contratados “tours” privados.

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Esos paquetes ofrecían acceso a fiestas con “licor ilimitado, drogas y mujeres muy jóvenes dispuestas a todo”, según el texto fuente. Ese contenido activó las alarmas de las autoridades por una posible explotación sexual.

Salazar Gómez dijo a El Colombiano que en Medellín el fenómeno se observa desde 2013, cuando comenzaron a proliferar comunidades digitales de extranjeros que promocionaban la ciudad como destino para el consumo de drogas y, en un segundo plano, para el “turismo sexual”.

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La acción coordinada entre Migración Colombia y plataformas internacionales evitó la entrada a varias personas tras encontrar pruebas de itinerarios y servicios previamente contratados orientados a fiestas privadas - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia

Tras la pandemia, la difusión masiva de contenidos en redes consolidó el término y aceleró la llegada de viajeros que siguen a influenciadores especializados en este tipo de servicios, de acuerdo con el texto fuente. A diferencia de una estructura criminal jerárquica, estos grupos operan como redes informales que intercambian recomendaciones en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

En esos espacios circulan mensajes como “cómo conseguir una latina con un gran trasero” o “vivir en el paraíso por una fracción de lo que gastabas”,. Las autoridades sostienen que esa promoción alimenta la llegada continua de extranjeros con intenciones que cruzan la legalidad.