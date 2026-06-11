Colombia

Más del 60% de las personas reporta resequedad capilar tras las vacaciones: expertos explican cómo evitar el daño

Un estilista explicó por qué la mezcla de radiación, sal, cloro y lavados frecuentes deja la melena reseca, opaca y con frizz, un efecto que ya notan muchos viajeros al volver a casa

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Vista trasera de una persona peinando su cabello castaño y mojado con un peine de carey mientras aplica un producto cremoso blanco.
Cómo recuperar el cabello tras jornada de vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de mitad de año suelen ser sinónimo de descanso, playa y piscina. Sin embargo, mientras muchas personas regresan renovadas de sus viajes, el cabello suele reflejar una realidad muy distinta.

La exposición prolongada al sol, el contacto constante con el agua salada y el cloro de las piscinas pueden convertirse en los principales enemigos de la salud capilar.

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De acuerdo con estudios publicados en The Journal of Cosmetic Dermatology, más del 60% de los viajeros experimenta un deterioro significativo en la fibra capilar después de sus vacaciones y entre los síntomas más frecuentes se encuentran la resequedad extrema, la pérdida de brillo, el aumento del frizz, la rigidez del cabello y una mayor tendencia al quiebre.

Especialistas advierten que este daño no ocurre por una sola causa, sino por la combinación de múltiples factores externos que alteran la estructura natural del cabello. La radiación solar, las altas temperaturas y la exposición repetida a agentes químicos eliminan los aceites naturales que protegen la hebra capilar, dejando el pelo vulnerable y deshidratado.

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Ilustración de una mujer con cabello oscuro y un jersey beige, con expresión de preocupación, mirando un cepillo lleno de cabello caído sobre el tocador del baño.
Álvaro Cadavid cuenta qué hacer antes de viajar para que el cabello no vuelva pidiendo auxilio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Álvaro Cadavid, estilista profesional y experto en colorimetría, explicó que las rutinas habituales durante las vacaciones pueden acelerar el deterioro del cabello.

“La exposición prolongada a la radiación solar y la acción de los radicales libres modifican los niveles naturales de hidratación de la fibra capilar. A esto se suman factores como el lavado frecuente, el uso constante de herramientas térmicas y el contacto repetido con jacuzzis, piscinas y agua de mar. Este conjunto de elementos elimina los aceites naturales del cuero cabelludo y provoca enredos, asperezas y cambios importantes en la coloración del cabello”, señaló el experto.

Según Cadavid, quienes tienen tratamientos químicos previos deben extremar los cuidados antes de viajar. Procesos como decoloraciones, tintes o keratinas hacen que el cabello sea mucho más susceptible a los daños causados por el sol y los agentes externos.

Por esta razón, recomienda evitar procedimientos químicos agresivos justo antes de iniciar las vacaciones. En cambio, aconseja realizar cortes preventivos de puntas y tratamientos intensivos de hidratación que fortalezcan la fibra capilar antes de exponerse a condiciones extremas.

Caricatura de una persona aplicando protector solar en el cuero cabelludo frente a un espejo, con productos solares y un sombrero de ala ancha sobre una repisa.
Así se protege el cabello antes y durante vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto clave es la prevención durante el viaje. El especialista enfatiza en la importancia de incluir productos específicos para el cuidado del cabello dentro del equipaje.

La recomendación principal para evitar la deshidratación es aplicar un termoprotector con filtro UV y vitamina B5 antes de cualquier exposición al mar o a la piscina. Esto ayuda a impedir que el sol y las altas temperaturas quemen la cutícula. Este cuidado es aún más importante en cabellos que han sido sometidos a tintes, keratinas o decoloraciones, ya que la salinidad y el cloro pueden alterar el color original, hacer que la hebra se vuelva pastosa e incluso generar tonalidades verdosas no deseadas”, explicó Cadavid.

Los efectos de las vacaciones también se reflejan en los salones de belleza. Datos recopilados por Creative Staff, establecimiento dirigido por el estilista colombiano, evidencian que tras los periodos vacacionales las consultas relacionadas con recuperación capilar aumentan entre un 30% y un 40%.

Este incremento responde, principalmente, a personas que buscan restaurar la apariencia saludable de su cabello antes de reincorporarse a sus actividades cotidianas o regresar a sus lugares de residencia.

Primer plano de una mujer Latina de perfil, con los ojos cerrados, oliendo su cabello oscuro y rizado recién lavado, en un baño blanco.
Tras la temporada de descanso, las consultas para restaurar hidratación, elasticidad y color aumentan entre 30% y 40%, un reflejo del impacto que dejan la radiación, la salinidad y los agentes químicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes ya presentan signos evidentes de daño, los expertos recomiendan acudir a tratamientos profesionales enfocados en recuperar la hidratación y elasticidad perdidas. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran los lavados de desintoxicación capilar, los baños de color para revitalizar los tonos afectados y las terapias de nutrición profunda.

Cadavid aseguró que la recuperación del cabello es posible cuando se combinan tratamientos especializados con una rutina adecuada de cuidado en casa.

“Las intervenciones profesionales, acompañadas de un mantenimiento constante y de productos adecuados para la nutrición capilar, permiten recuperar la elasticidad, la suavidad y el movimiento natural del cabello. Es completamente posible disfrutar de las vacaciones sin sacrificar la salud capilar, siempre que se adopten medidas preventivas y se actúe a tiempo frente a los primeros signos de deterioro”, concluyó el experto.

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