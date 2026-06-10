Colombia

Piter Albeiro reaccionó al mensaje de José Gaviria en respaldo a Abelardo de la Espriella: "Vamos por esos 15 millones"

El comediante reaccionó al mensaje del exjurado de Factor X sobre la recta final de la campaña en Colombia y acompañó el pedido de participación con una apuesta alta para las urnas

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El humorista colombiano ha manifestado constantemente su respaldo a la candidatura presidencial del abogado De La Espriella - crédito @piteralbeiro / Instagram / Colprensa
El humorista colombiano ha manifestado constantemente su respaldo a la candidatura presidencial del abogado De La Espriella - crédito @piteralbeiro / Instagram / Colprensa

A pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, el productor musical José Gaviria llamó a sus seguidores a no confiarse de cara a la votación y pidió mantener el entusiasmo pese a la campaña en contra del candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella.

Teniendo en cuenta el llamado del exjurado del Factor X, el humorista Piter Albeiro respondió a su publicación y se sumó al mensaje con una meta electoral de 15 millones de votos.

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Gaviria advirtió sobre el clima político que, según él, se deterioró desde que la izquierda asumió el poder en el país: “Que todo el mundo siga entusiasmado. Que nadie esté confiado. Estos del PH↩️ llevan mucho tiempo sembrando el camino de la truculencia, alimentado por odio… Cada voto sigue contando. Cada voz es relevante”.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, negó que una eventual administración de ese proyecto político vaya a eliminar los programas sociales y sostuvo que, por el contrario, planean ampliarlos - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, negó que una eventual administración de ese proyecto político vaya a eliminar los programas sociales y sostuvo que, por el contrario, planean ampliarlos - crédito @jrestrp/X

Gaviria planteó que el tramo final de la campaña obliga a seguir con atención los espacios de discusión pública para evaluar propuestas y compromisos antes de la votación definitiva.

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La respuesta de Piter Albeiro

En ese intercambio, Piter Albeirorespondió a la publicación del compositor y respaldó el llamado a la movilización electoral. “Jose, vamos por esos 15 millones de votos que nos devolverán la seguridad y el progreso de verdad”, escribió.

Esto provocó una ola de comentarios entre los seguidores del comediante, que no dudaron en algunos respaldarlo, mientras que otros lo criticaron y cuerstionaron su psotura política, teniendo en cuenta los negocios de los que factura fuera de Colombia.

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Pier Albeiro reaccionó a la publicación de Jose Gaviria pidiendo votos por Abelardo de la Espriella - crédito @PITERALBEIRO/X

Mensajes como: “Arriba mi viejo Pier Albeiro, toca sacar toda esa basura”; “Cada vez falta menos para ir liberando al continente del nefasto comunismo”; “Desde Miami todo se ve mucho más fácil que viviendo en Colombia”, entre otros.

Pero este no ha sido el único pronunciamiento del comediante, pues recientemente compartió con sus seguidores su opinión respecto a la negativa del candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué de participar en los debates a los que han sido convocados.

“Sera que piensan que en un debate presidente vicepresidente les van a hacer preguntas de algebra?? O trigonometría?? 😭cual es el miedo? Que les pregunten la formula quimica del agua?? 🤔“, escribió.

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Crítica de Piter Albeiro a los candidatos del Pacto Histórico por no participar en debates - crédito @PITERALBEIRO/x

Las críticas a Roy Barreras y Claudia López

El avance de Abelardo de la Espriella hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia marcó el inicio de una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por parte de figuras como Piter Albeiro.

El humorista no solo reiteró su respaldo al candidato más votado de la jornada electoral, sino que también ironizó sobre el bajo respaldo conseguido por otros aspirantes, en particular Roy Barreras y Claudia López, cuyas campañas no lograron transformar la visibilidad mediática en votos.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas en medio de la jornada electoral - crédito Piter Albeiro / X
Las publicaciones no pasaron desapercibidas en medio de la jornada electoral - crédito Piter Albeiro / X

Las críticas de Piter Albeiro se centraron en el contraste entre la exposición pública de Barreras y López y los resultados obtenidos. Entre sus publicaciones, destacó frases como: “Roy Barreras no aparece ya ni en Google” y, en referencia a la exalcaldesa de Bogotá, cuestionó: “¿Claudia López tiene 250 votos?”.

Estos comentarios evidenciaron la percepción de un desplome electoral de ambos candidatos, quienes, pese a su actividad en medios y redes, no lograron consolidar apoyos significativos en la primera vuelta.

El humorista también sugirió que Claudia López podría empezar a respaldar públicamente a Iván Cepeda, uno de los finalistas, aunque hasta ese momento ella no se había pronunciado abiertamente sobre los candidatos que avanzaron. Las publicaciones de Albeiro generaron respuestas entre los internautas, quienes replicaron con ironía el desconocimiento o la irrelevancia percibida de figuras como Barreras.

La reacción de Piter Albeiro no se limitó a estos dos candidatos. Extendió sus críticas a otros actores políticos, como Juan Daniel Oviedo y la fórmula de Paloma Valencia, y opinó sobre el impacto de Juan Manuel Santos en la contienda.

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