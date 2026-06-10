Día del Padre 2026: estos son regalos creativos que puede dar a su familiar

El Día del Padre puede celebrarse con manualidades, experiencias y regalos personalizados adaptados a los gustos de cada papá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia coincidirá con la fecha tradicional, el Día del Padre se celebra este año el domingo 14 de junio, en lugar del tercer domingo del mes.

Esta modificación, confirmada por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), responde a la necesidad de evitar el cruce entre las festividades y la jornada electoral.

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Un regalo original para el Día del Padre puede transformar un simple obsequio en una experiencia memorable. La tendencia de este año apunta a combinar manualidades, detalles personalizados y vivencias diseñadas según los gustos de cada padre.

Un enfoque que gana popularidad consiste en elaborar un kit exclusivo con los snacks favoritos de papá. Este detalle reúne no solo sus golosinas preferidas, sino también bebidas, mensajes escritos a mano y pequeños objetos que remiten a historias familiares. Una caja decorada y armada en casa puede convertirse en el epicentro de la celebración, especialmente cuando contiene sorpresas pensadas para compartir en familia.

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Los regalos hechos a mano para el Día del Padre también abarcan un pocillo de cerámica decorado tipo Mug Magico y un llavero grabado con la escritura de sus hijos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La creatividad no se limita a lo material. Propuestas como cajas 3D o explosivas llevan el arte de regalar a otro nivel. Con cartulina y fotografías, es posible crear estructuras que, al abrirse, revelan compartimentos llenos de dulces y mensajes personalizados. Un toque especial consiste en poner el nombre de papá o frases significativas en la tapa y en el interior de la caja, haciendo que cada elemento tenga un valor simbólico.

Manualidades y detalles personalizados para sorprender

Para quienes disfrutan de los proyectos artesanales, personalizar objetos cotidianos es una excelente alternativa. Una taza de cerámica puede transformarse en un recuerdo único si se decora con mensajes escritos por los hijos o imágenes que representen sus intereses.

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Opciones como los mugs mágicos, que revelan una fotografía al verter una bebida caliente, añaden un factor sorpresa.

Otra idea sencilla y emotiva consiste en encargar un llavero grabado con la caligrafía de los hijos. Este tipo de detalle, pequeño pero cargado de significado, suele acompañar a los padres en su día a día, recordándoles el vínculo familiar.

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Los álbumes y portarretratos con fotos familiares aparecen entre las ideas de regalos personalizados para el Día del Padre - crédito ANDINA

Las plataformas digitales, como Pinterest, ofrecen plantillas para álbumes fotográficos y cajas tipo rompecabezas. Con ellas, es posible crear portarretratos personalizados, incorporar frases inspiradoras o armar collages con los mejores momentos familiares. El resultado es un obsequio visualmente atractivo y con alto valor sentimental.

Experiencias hechas a medida según el estilo de papá

No todos los padres valoran lo material. Para ellos, las experiencias personalizadas se convierten en el regalo ideal. Un desayuno sorpresa en la cama, con su comida favorita y tarjetas escritas a mano, puede marcar la diferencia en el inicio de la jornada.

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Quienes buscan una celebración más activa pueden organizar un pícnic en el parque, una tarde de juegos de mesa en casa o un maratón de cine con las películas favoritas del homenajeado. Estas actividades permiten compartir tiempo de calidad y crear recuerdos duraderos, adaptándose a los gustos y rutinas de cada familia.

Para los papás que disfrutan del aire libre, una caminata ecológica, un ciclopaseo o una salida gastronómica pueden convertirse en la mejor forma de celebrar. La clave está en elegir actividades que reflejen sus intereses y animarlos a descubrir nuevas experiencias junto a sus seres queridos.

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Organizar el Día del Padre con detalles hechos a mano y vivencias personalizadas permite celebrar la ocasión de manera auténtica. Preparar un kit con snacks, diseñar una caja sorpresa o elegir una actividad según el estilo de cada papá son opciones que combinan creatividad y afecto, logrando que la fecha sea recordada por mucho tiempo.

La elección del regalo para el Día del Padre puede ir mucho más allá de los obsequios tradicionales. Los padres deportivos y los que se animan a marcar tendencia cuentan con alternativas que se ajustan a su personalidad y estilo diario.

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Quienes tienen una vida activa pueden recibir prendas pensadas para la comodidad y el movimiento. Entre las opciones más buscadas se encuentran joggers, sudaderas con capucha, chaquetas livianas, camisetas de algodón y tenis urbanos, ideales para quienes disfrutan de un look relajado pero funcional.