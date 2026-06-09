Informe confirma que crisis de dinero y de suministro de gas en las empresas en Colombia durará más de lo esperado

Expertos señalaron que el fenómeno de El Niño que se viene para el segundo semestre de 2026 es el más fuerte en las últimas décadas, por lo que el sistema eléctrico podría verse muy afectado - crédito Jair Coll/Reuters

Durante los últimos meses, las condiciones crediticias del sector energético en Colombia mostraron un continuo deterioro, con señales preocupantes sobre la estabilidad financiera y operativa de las empresas. Moody’s Ratings advirtió que “las condiciones crediticias de las empresas colombianas de energía y gas natural seguirán deteriorándose al menos hasta el primer semestre de 2027”, al citar la combinación de incertidumbre regulatoria, déficit estructural de gas, atrasos en pagos y la alta probabilidad de un fenómeno climático El Niño en 2026.

La agencia atribuye el impacto negativo prolongado al debilitamiento estructural del suministro de gas natural, atrasos en los pagos del Gobierno y el sector regulado, y riesgos climáticos cada vez más frecuentes. Dichas condiciones redujeron la previsibilidad de los flujos de caja de las compañías, con lo que incrementaron así las necesidades de liquidez y exponerlas a un riesgo elevado de insolvencia a corto y mediano plazo en el sistema energético colombiano.

PUBLICIDAD

El informe indica que la “presión simultánea sobre la oferta energética, el abastecimiento de gas natural y la estabilidad financiera de varias compañías” se transformó en un problema estructural que alcanza a toda la cadena de generación, transporte y distribución del país. Este contexto dificulta la planeación y genera dudas sobre la sostenibilidad sectorial.

Moody's Ratings es una de las agencias de calificación de riesgo más grandes e influyentes del mundo - crédito Andrew Kelly/Reuters

Déficit de gas natural y dependencia de importaciones

Advirtió la misma que “el déficit estructural de gas natural continuará ampliándose durante los próximos años”, estimando que la brecha entre oferta y demanda podría situarse entre 20% y 39% durante 2026 y aumentar hasta 2029. Según Moody’s Ratings, las reservas probadas disminuyeron 13% en 2024 y así se redujo la disponibilidad a solo 5,9 años de suministro si se mantienen los ritmos actuales de extracción.

PUBLICIDAD

La producción nacional cayó a 695 millones de pies cúbicos estándar diarios en febrero de 2026, el nivel más bajo registrado para ese mes, mientras la demanda anual permanece cercana a los 1.000 millones de pies cúbicos diarios. La diferencia forzó un incremento notable en la importación de gas natural licuado, que ya cubre el 23% del abastecimiento total, comparado con menos del 3% antes de 2023, según Moody’s Ratings.

Cerca del 28% de la demanda nacional de gas se encontraba sin contratos firmes de suministro en abril de 2026, lo que eleva la exposición de Colombia a precios internacionales y riesgos de interrupciones. Moody’s Ratings insiste en que Ecopetrol, responsable de cerca del 85% de la producción nacional, incrementó este año en 34% el precio del gas natural y renovó solo el 30% de los contratos en vencimiento. La situación reflejó una restricción de oferta persistente en el mercado.

PUBLICIDAD

Colombia empezó a importar gas desde diciembre de 2024 luego de 40 años de no hacerlo - crédito EFE

Atrasos de pago y riesgo financiero del sector

El panorama financiero muestra profundas dificultades para las empresas. Moody’s Ratings señala que los atrasos acumulados del Gobierno y del sector regulado llegaban a $8,4 billones en marzo de 2026, e incluían subsidios de energía y gas pendientes, cuentas por cobrar por la opción tarifaria, facturas impagas del sector público y obligaciones específicas con la empresa Air-e.

“Esta situación representa un riesgo sistémico para el mercado”, resaltó la agencia, teniendo en cuenta que ya varias compañías tuvieron que endeudarse para cubrir faltantes de caja derivados de los retrasos. En el caso de Air-e, empresa intervenida que atiende a cerca de 1,3 millones de usuarios y representa el 11,4% de la demanda eléctrica nacional, los pasivos superan $3 billones y las deudas con el mercado mayorista alcanzan $2,2 billones.

PUBLICIDAD

De esta manera, el riesgo financiero podría propagarse a otros actores del sector si los atrasos se amplían o se agrava el contexto operativo e incrementaría la vulnerabilidad del sistema energético colombiano.

Riesgos climáticos y presión sobre el sistema energético

A este escenario se añade la posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad durante el segundo semestre de 2026. Moody’s Ratings destaca que la energía hidroeléctrica representa el 63% de la capacidad instalada nacional, por lo que una reducción en las lluvias aumentaría la dependencia de plantas térmicas que consumen gas natural y combustibles costosos.

PUBLICIDAD

El nivel agregado de los embalses a nivel nacional (para generación de energía) se ubica en el 66,38% de su capacidad útil, según XM - crédito Parques Nacional

La experiencia del fenómeno El Niño durante 2023-2024 evidenció que los embalses descendieron a niveles históricamente bajos, precisó Moody’s Ratings, y fue necesario incrementar la generación térmica en un entorno de costos crecientes y baja disponibilidad de gas. Al 24 de mayo de 2026, los embalses estaban al 66,4% de su capacidad, por debajo del 80% considerado seguro por XM, operador del sistema.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estimó en 96% la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño en la segunda mitad de 2026, lo que podría agravar tanto los riesgos operativos como los financieros del sector.

PUBLICIDAD

Proyecciones y advertencias

Dentro de sus conclusiones, la agencia anticipa que “la presión sobre las empresas, probablemente, se extenderá al menos hasta el primer semestre de 2027”. Culpó la persistencia de la crisis a la combinación de debilidad estructural en el suministro de gas, atrasos continuos de pago y la amenaza climática recurrente. Moody’s Ratings recomendó a las autoridades y actores sectoriales adoptar “políticas y decisiones urgentes” para superar las dificultades estructurales y restablecer la sostenibilidad del sector energético y de gas colombiano.

Las proyecciones actuales sugieren que los desafíos sistémicos del sector energético de Colombia se mantendrán durante los próximos años y se verá afectada la seguridad de abastecimiento y la salud financiera de las principales empresas del país.

PUBLICIDAD