Claudia López comparó a la fórmula vicepresidencial de De la Espriella con un villano de Los Simpson y criticó el uso de símbolos patrios

La exalcaldesa Claudia López comparó a José Manuel Restrepo con Montgomery, de Los Simpson - crédito @ClaudiaLopez/X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sufrió un nuevo revés en medio de su campaña político-electoral. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó que, en un término de 24 horas, retire toda la propaganda que incluya símbolos patrios. La decisión es una medida provisional que se toma mientras el alto tribunal toma una determinación de fondo sobre una tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, que alegó un uso indebido de esos elementos por parte de la campaña del aspirante.

El Tribunal argumentó que la Corte Constitucional no permite el uso de símbolos patrios por parte de las campañas. “La prohibición previamente referida propugna por la preservación de la equidad entre los competidores, la conservación de los valores que representan sentido de pertenencia con nuestra Nación y la dignificación de los electores, respetando la dignidad y valoración de la condición humana, se debe garantizar el ejercicio libre e informado del sufragio universal”, se lee en la decisión.

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En ese sentido, la medida temporal ordena al candidato presidencial retirar de su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales toda la publicidad que incluya:

La bandera de Colombia.

El escudo de Colombia.

Imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales.

El saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses.

Las oraciones “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.

Crítica contra De la Espriella y burla hacia su fórmula vicepresidencial

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata a la presidencia Claudia López reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, adoptando una postura contraria a la de buena parte de los políticos que se pronunciaron al respecto. De acuerdo con la exmandataria local, aunque todos los aspirantes llegaron a pensar en incluir los símbolos que representan al país, se abstuvieron de hacerlo, excepto el aspirante de la derecha.

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“A todos los candidatos se nos ocurrió la idea de usar los símbolos nacionales: la patria, la bandera, el tricolor, en nuestros logos. Pero todos sabíamos que eso está prohibido por la Ley. El defensor de la mafia fue el único que la violó, como siempre”, detalló.

En su publicación añadió un comentario con el que apuntó a José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, al que comparó con un reconocido personaje antagónico de la serie de comedia Los Simpson: Montgomery Burns, el jefe adinerado de Homero Simpson, el personaje principal.

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Afirmó que el villano de la serie podría ser utilizado en la campaña electoral de De la Espriella y su coequipero, teniendo en cuenta que, por orden del Tribunal Superior de Bogotá, los símbolos patrios no deben ser usados en la campaña.

“Pero los Simpson les tienen otras ideas que podrían usar… si no se tumban los derechos de autor, como se tumban a los mafiosongos que representan", señaló la exalcaldesa en X.

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La excandidata presidencial Claudia López Hernández criticó al aspirante Abelardo de la Espriella y se burló de su fórmula vicepresidencial - crédito @ClaudiaLopez/X

Campaña de Abelardo de la Espriella tomó acciones legales por decisión del Tribunal

El abogado Germán Calderón España, que representa los intereses del candidato Abelardo de la Espriella, presentó una acción de tutela por la medida provisional adoptada por el alto tribunal en contra de la campaña.

La tutela fue radicada ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en contra la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. En ella, el jurista alegó la presunta vulneración de los derechos de participación política, libertad de expresión, igualdad y debido proceso del aspirante presidencial.

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- crédito @GermanCalderonE/X

“La simple verificación de que la medida ordena el desmonte de toda la publicidad electoral, digital y física del candidato cuando faltan menos de dos semanas para la segunda vuelta presidencial muestra el gravísimo y antidemocrático perjuicio que se puede generar para mi prohijado y para los millones de colombianos que adhieren su proyecto político”, argumentó el profesional en Derecho.