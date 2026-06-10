Colombia

María Fernanda Cabal desafió la prohibición de la camiseta de la selección Colombia en apoyo a De la Espriella: “Ningún juez nos impedirá”

La senadora argumentó que la medida contra la campaña presidencial del ‘Tigre’ desconoce derechos constitucionales relacionados con la libertad de expresión

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María Fernanda Cabal se pronunció sobre el derecho a la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad ante un ambiente hostil politico - crédito @MariaFdaCabal/X

La controversia por el uso de la camiseta de la selección Colombia en actividades políticas sumó un nuevo capítulo, luego de que la senadora María Fernanda Cabal rechazara públicamente una decisión judicial que ordenó restringir la utilización de ese símbolo deportivo dentro de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La determinación fue adoptada por el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá debido a una acción de tutela promovida por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra. Como medida provisional, el despacho ordenó al candidato presidencial y a su movimiento político abstenerse de utilizar, exhibir o asociar la camiseta oficial, los colores y los emblemas de la selección Colombia en actos de campaña, piezas de propaganda, publicaciones en redes sociales y demás espacios de difusión electoral.

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La tutela sostiene que el uso de la indumentaria deportiva dentro de una estrategia política podría afectar derechos fundamentales relacionados con la igualdad, la no discriminación y la participación democrática. Según el accionante, la apropiación de un símbolo que representa a todos los colombianos termina vinculándolo a una sola opción electoral en medio de una contienda presidencial.

El debate sobre la utilización de símbolos nacionales en la campaña política de Abelardo de la Espriella volvió a tomar fuerza tras el fallo judicial - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El debate sobre la utilización de símbolos nacionales en la campaña política de Abelardo de la Espriella volvió a tomar fuerza tras el fallo judicial - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La decisión judicial se produjo después de que miles de simpatizantes de De la Espriella acudieron a concentraciones públicas, celebraciones políticas y hasta a la jornada electoral de primera vuelta vistiendo la camiseta de la selección nacional; una imagen que rápidamente se convirtió en uno de los elementos más visibles de su movimiento.

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El debate trascendió el escenario político y alcanzó también al ámbito deportivo, ya que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) expresó su desacuerdo con la utilización de la camiseta en controversias ajenas al deporte, aunque aclaró que no posee facultades legales para impedir que los ciudadanos adquieran o usen libremente la prenda.

María Fernanda Cabal rechazó el fallo sobre uso de la camiseta de la selección Colombia

Sin embargo, la respuesta más contundente frente a la medida cautelar llegó desde uno de los sectores que respaldan la candidatura de De la Espriella. María Fernanda Cabal, que se convirtió en una de las principales voces de apoyo al aspirante presidencial -luego de la derrota de Paloma Valencia-, cuestionó abiertamente la decisión y anunció que no comparte las restricciones impuestas por el juez.

- crédito @MariaFdaCabal/ - Sergio Acero/Reuters
María Fernanda Cabal rechazó la decisión judicial que restringe el uso de la camiseta de la selección Colombia dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/ - Sergio Acero/Reuters

A través de sus redes sociales, la congresista compartió su rechazo al fallo y defendió el derecho de los ciudadanos a expresar sus preferencias políticas utilizando símbolos que consideran representativos de su visión del país: “Ningún Juez de la República nos impedirá a millones de colombianos decir que estamos ‘Firmes por la Patria’”.

La reacción de María Fernanda Cabal no quedó limitada a una publicación escrita, pues difundió un video en el que desarrolló los argumentos que, a su juicio, demostrarían que la orden judicial vulnera garantías constitucionales relacionadas con la libertad individual y la expresión política.

“El derecho a la libertad de expresión y el derecho al libre desarrollo de la personalidad son derechos constitucionales y los ciudadanos gozamos de ellos. Por eso, ningún juez de la República puede prohibirnos a millones de colombianos que vamos a votar por Abelardo de la Espriella y que rechazamos la oscuridad del comunismo, el estar firmes por la patria”, sostuvo la legisladora que rompió con sus bases uribistas.

María Fernanda Cabal señaló que no acataría la orden de un juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia para demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal señaló que no acataría la orden de un juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia para demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

A pesar de la decisión adoptada por un juez y de los reiterados llamados para que no se utilice un símbolo nacional con fines políticos, la controversia continúa. Aunque cualquier ciudadano puede portar la camiseta de la selección Colombia, el cuestionamiento radica en que desde algunos sectores se le está asociando a una determinada orientación política. Para sus críticos, se trata de un emblema que representa la pasión compartida por el fútbol y la identidad nacional, no un instrumento para profundizar las divisiones propias del debate político.

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