Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la tabla de la Liga de Naciones Conmebol

Paraguay y Colombia se enfrentaron en uno de los partidos más movidos en la última fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @APFfutbolFEM/X

La Liga de Naciones Femenina Conmebol terminó su primera edición con broche de oro, en una novena jornada llena de emociones, goles y suspenso para definir no solo a las dos clasificadas al Torneo de Repechaje para el Mundial 2027, sino a la campeona del certamen.

Finalizados los cuatro encuentros de la novena jornada, se registraron cambios en la tabla de posiciones, en la que la selección Colombia era primera y en la pelea con Argentina por el campeonato, mientras que Venezuela, Ecuador y Paraguay se medían por los cupos de la repesca.

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De esta manera, el combinado de Ángelo Marsiglia pasa a la fase de preparación para la Copa del Mundo Femenina en Brasil 2027, con una serie de partidos que espera le sirvan para armar una plantilla competitiva para repetir el protagonismo de 2023, cuando la Tricolor alcanzó los cuartos de final.

¿Cómo cerró la Liga de Naciones?

Durante la noche del 9 de junio, la novena jornada del certamen no decepcionó en la definición de la campeona de la primera edición, así como en la entrega de los dos tiquetes a la repesca, por lo que los cuatro compromisos eran de mucha importancia para las nueve escuadras.

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Colombia se coronó campeona de la Liga de Naciones Femenina con 20 puntos en el liderato, producto de seis victorias y dos empates, terminó invicta y marcó 16 tantos, recibió apenas siete y finalizó con una diferencia de gol de +9, lo que demuestra su poderío en el certamen.

Al no contar con Brasil en el torneo, por ser anfitriona del Mundial 2027, era la oportunidad para que las cafeteras se quedaran con un título en el continente, aunque le costó mucho trabajo porque Argentina peleó ese trofeo hasta el final, tanto así que acabó en la segunda casilla con 18 puntos, también sin perder ningún compromiso porque ganó cinco e igualó tres.

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La otra noticia en la Liga de Naciones fue que Venezuela y Ecuador se quedaron con los cupos del repechaje, pues la Vinotinto empató 1-1 con Uruguay en Montevideo, mientras que el Tri, pese a la caída 1-0 ante las argentinas, se salvó gracias a su diferencia de gol de +2.

Finalmente, Perú y Paraguay se despidieron de la opción de llegar al Mundial Femenino 2027, en especial la Albirroja que, durante buena parte de la jornada, fue tercera en la tabla de posiciones, pero la derrota contra Colombia por 4-3 significó su eliminación en Asunción.

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Tabla de posiciones

Colombia (Campeona y con cupo directo): 20 puntos (+9) Argentina (Cupo directo): 18 puntos (+13) Venezuela (Repechaje): 12 puntos (+13) Ecuador (Repechaje): 11 puntos (+2) Perú: 11 puntos (-3) Paraguay: 10 puntos (+6) Chile: 10 puntos (+2) Uruguay: 6 puntos (-4) Bolivia: 1 punto (-38)

De la angustia a la alegría en Asunción

En el estadio Defensores del Chaco, el encuentro arrancó con tres goles en los primeros 10 minutos y errores determinantes de la arquera Katherine Tapia. Un penal cometido tras una falla en el área derivó en el 1-0 de Dulce Quintana y, poco después, Ana María Guzmán empató a los 9′, pero un centro de Limpia Fretes terminó en el 2-1 de Claudia Martínez de cabeza.

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Colombia volvió a igualar antes del descanso con un remate de media distancia de Marcela Restrepo al 43′, desviado por Griselda Garay, pero Paraguay recuperó la ventaja con un disparo en el área de Lice Chamorro que se desvió en Manuela Vanegas.

En el complemento, Linda Caicedo marcó el 3-3 al 59′ tras recibir un cambio de frente, enganchar hacia adentro y rematar al palo derecho. Cuando el partido se acercaba al final, la “Mona” Guzmán anotó el cuarto gol tras una jugada colectiva por un pase entre líneas de Restrepo.

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