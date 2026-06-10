Deportes

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la tabla de la Liga de Naciones Conmebol

El combinado nacional cerró su participación en el certamen frente al combinado de Paraguay en Asunción, en una jornada que tuvo cuatro duelos en simultáneo

Guardar
Google icon
Paraguay vs. Colombia
Paraguay y Colombia se enfrentaron en uno de los partidos más movidos en la última fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito @APFfutbolFEM/X

La Liga de Naciones Femenina Conmebol terminó su primera edición con broche de oro, en una novena jornada llena de emociones, goles y suspenso para definir no solo a las dos clasificadas al Torneo de Repechaje para el Mundial 2027, sino a la campeona del certamen.

Finalizados los cuatro encuentros de la novena jornada, se registraron cambios en la tabla de posiciones, en la que la selección Colombia era primera y en la pelea con Argentina por el campeonato, mientras que Venezuela, Ecuador y Paraguay se medían por los cupos de la repesca.

PUBLICIDAD

De esta manera, el combinado de Ángelo Marsiglia pasa a la fase de preparación para la Copa del Mundo Femenina en Brasil 2027, con una serie de partidos que espera le sirvan para armar una plantilla competitiva para repetir el protagonismo de 2023, cuando la Tricolor alcanzó los cuartos de final.

¿Cómo cerró la Liga de Naciones?

Durante la noche del 9 de junio, la novena jornada del certamen no decepcionó en la definición de la campeona de la primera edición, así como en la entrega de los dos tiquetes a la repesca, por lo que los cuatro compromisos eran de mucha importancia para las nueve escuadras.

PUBLICIDAD

Colombia se coronó campeona de la Liga de Naciones Femenina con 20 puntos en el liderato, producto de seis victorias y dos empates, terminó invicta y marcó 16 tantos, recibió apenas siete y finalizó con una diferencia de gol de +9, lo que demuestra su poderío en el certamen.

Al no contar con Brasil en el torneo, por ser anfitriona del Mundial 2027, era la oportunidad para que las cafeteras se quedaran con un título en el continente, aunque le costó mucho trabajo porque Argentina peleó ese trofeo hasta el final, tanto así que acabó en la segunda casilla con 18 puntos, también sin perder ningún compromiso porque ganó cinco e igualó tres.

La otra noticia en la Liga de Naciones fue que Venezuela y Ecuador se quedaron con los cupos del repechaje, pues la Vinotinto empató 1-1 con Uruguay en Montevideo, mientras que el Tri, pese a la caída 1-0 ante las argentinas, se salvó gracias a su diferencia de gol de +2.

Finalmente, Perú y Paraguay se despidieron de la opción de llegar al Mundial Femenino 2027, en especial la Albirroja que, durante buena parte de la jornada, fue tercera en la tabla de posiciones, pero la derrota contra Colombia por 4-3 significó su eliminación en Asunción.

Tabla de posiciones

  1. Colombia (Campeona y con cupo directo): 20 puntos (+9)
  2. Argentina (Cupo directo): 18 puntos (+13)
  3. Venezuela (Repechaje): 12 puntos (+13)
  4. Ecuador (Repechaje): 11 puntos (+2)
  5. Perú: 11 puntos (-3)
  6. Paraguay: 10 puntos (+6)
  7. Chile: 10 puntos (+2)
  8. Uruguay: 6 puntos (-4)
  9. Bolivia: 1 punto (-38)

De la angustia a la alegría en Asunción

En el estadio Defensores del Chaco, el encuentro arrancó con tres goles en los primeros 10 minutos y errores determinantes de la arquera Katherine Tapia. Un penal cometido tras una falla en el área derivó en el 1-0 de Dulce Quintana y, poco después, Ana María Guzmán empató a los 9′, pero un centro de Limpia Fretes terminó en el 2-1 de Claudia Martínez de cabeza.

Colombia volvió a igualar antes del descanso con un remate de media distancia de Marcela Restrepo al 43′, desviado por Griselda Garay, pero Paraguay recuperó la ventaja con un disparo en el área de Lice Chamorro que se desvió en Manuela Vanegas.

En el complemento, Linda Caicedo marcó el 3-3 al 59′ tras recibir un cambio de frente, enganchar hacia adentro y rematar al palo derecho. Cuando el partido se acercaba al final, la “Mona” Guzmán anotó el cuarto gol tras una jugada colectiva por un pase entre líneas de Restrepo.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Selección Colombia femeninaParaguay vs. ColombiaLiga de Naciones Femenina posicionesLiga de Naciones FemeninaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

La Tricolor debió remontar un marcador en contra para defender el liderato en la última jornada y conseguir el primer trofeo en la categoría de mayores

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

El combinado de mayores salió campeona por primera vez en esta categoría y suma una alegría en un historial en el que han sido pocas las celebraciones

La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Luego de jugar la Liga de Naciones Conmebol, la Tricolor arrancará el proceso para definir el equipo que irá al certamen de Brasil, donde quiere ser protagonista

Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Jimmy Butler visitó a la selección Colombia y se tomó foto con varias de las figuras del plantel

El vínculo del basquetbolista con el país, impulsado por su amistad con James Rodríguez y su interés por el café, volvió a quedar expuesto en la concentración previa al estreno del miércoles 17 de junio

Jimmy Butler visitó a la selección Colombia y se tomó foto con varias de las figuras del plantel

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

La Tricolor aseguró su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 tras derrotar 1-0 a Uruguay con gol de Gisela Robledo

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Deportes

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Jimmy Butler visitó a la selección Colombia y se tomó foto con varias de las figuras del plantel

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027