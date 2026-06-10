De la Espriella volvió a desafiar a la justicia, que le prohibió usar su lema en la recta final de la campaña: “Sigan firmes por la patria”

En medio de una masiva concentración, el candidato presidencial convocó a sus seguidores a viralizar el mensaje como un acto de libertad frente al fallo del Tribunal Superior de Bogotá - crédito @delaespriella_style/Instagram

En respuesta al reciente fallo judicial que le prohíbe utilizar su lema y símbolos de campaña, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó el martes 9 de junio de 2026 un nuevo desafío al ordenamiento jurídico e incitó a sus seguidores a que sigan compartiendo el material elaborado para su aspiración, según él, mientras logran reversar esta determinación, a 12 días de la segunda vuelta.

Durante un acto masivo en la Plaza de la Aduana en Cartagena, el candidato, respaldado por el movimiento Defensores de la Patria, optó por convertir la restricción en un nuevo eje de movilización para sus simpatizantes. El abogado de ultraderecha desobedeció la prohibición de usar la camiseta de la selección Colombia en eventos públicos y, con un fuerte pronunciamiento, instó a seguir “resistiendo”.

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Otra de las polémicas relacionadas con la campaña de Abelardo de la Espriella es el uso de la camiseta de la selección Colombia como distintivo - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“Nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular, Defensores de la Patria. Nos ha prohibido hacer el símbolo de Firmes por la Patria. Colombianos Defensores de la Patria, ¿ustedes están firmes por la patria?”, preguntó De la Espriella, que recibió de los miles de presentes como respuesta un cerrado “¡Sí!”. De esta manera, el candidato reaccionó a lo dispuesto por el Tribunal Superior de Bogotá.

De la Espriella se enfrenta una vez más al sistema judicial en Colombia: este es el motivo

En el centro histórico de la Heroica, De la Espriella denunció la decisión del tribunal, que le ordenó retirar de toda su propaganda electoral los símbolos nacionales, imágenes alusivas a las Fuerzas Armadas y expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. Para el aspirante de ultraderecha, que sacó el 43,74% de los votos en primera vuelta, esta es una arbitrariedad.

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El candidato insistió en que la restricción judicial representa una afrenta a derechos fundamentales y multiplicó su llamado a la acción digital y simbólica. “Desde hoy necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Cada celular, cada camiseta de la selección que usen, cada video que suban diciendo firme por la patria es un grito de libertad”, afirmó el candidato, que insistió en defender sus consignas.

La campaña de Abelardo de la Espriella no podrá seguir usando el lema 'Firmes por la patria', ni la bandera de Colombia, aunque esta tenga los colores invertidos - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Y luego, en la reiteración de su pedido, fue más allá. “Cada vez que compartan a los defensores de la patria, estarán siendo parte de este movimiento libertario que está derrotando a los de siempre y a los criminales que hoy nos gobiernan. ¿Me quieren ayudar con eso?”, indicó el letrado, que confía en derrotar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, que es el representante del continuismo.

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En su pronunciamiento, De la Espriella no se limitó a cuestionar la decisión judicial, pues redobló el tono de confrontación con su principal adversario en la contienda, al que acusó de representar intereses contrarios. “El mensaje es muy claro. Cepeda, heredero de las Farc, del ELN y del régimen, he venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte, Iván Cepeda”, puntualizó el abogado de oposición.

A raíz de la orden emitida por el tribunal, la campaña del candidato interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia. El abogado Germán Calderón España, representante legal de la candidatura, argumentó en su recurso ante el alto tribunal que la medida vulnera derechos constitucionales, entre ellos la participación política, libertad de expresión, igualdad y debido proceso.

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El abogado Germán Calderón España salió en defensa del candidato Abelardo de la Espriella, con un recurso interpuesto ante la Corte Suprema - crédito @GermanCalderonE/X

“La simple verificación de que la medida ordena el desmonte de toda la publicidad electoral, digital y física del candidato cuando faltan menos de dos semanas para la segunda vuelta presidencial muestra el gravísimo y antidemocrático perjuicio que se puede generar para mi prohijado y para los millones de colombianos que adhieren su proyecto político”, se leyó en la exposición hecha por el jurista.

La campaña de De la Espriella fue notificada el 9 de junio de 2026 y, conforme a la decisión, debía retirar en un plazo de 24 horas todas las piezas de propaganda que incluyeran símbolos patrios, saludos e imágenes de instituciones castrenses, así como las citadas expresiones. La providencia también dispuso que el material retirado sea preservado y remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Por último, insistió en que la respuesta no solo será jurídica, sino ciudadana. “Pongan en cada estado de sus celulares y en las redes sociales nuestro símbolo de campaña. Compartan nuestro himno, nuestras canciones y, por supuesto, sigan firmes por la patria mientras ganamos la lucha jurídica”, convocó el abogado en un nuevo evento masivo de su campaña, que se ha hecho fuerte en las calles.