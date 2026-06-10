Colombia

La CAR puso en marcha el primer sistema en tiempo real para auditar las emisiones vehiculares

La nueva plataforma supervisa de forma continua las mediciones que realizan los Centros de Diagnóstico Automotor en municipios bajo su jurisdicción, procesa resultados oficiales y activa auditorías cuando detecta fallas o incumplimientos

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La plataforma vigila en tiempo real los procedimientos de medición de gases en los CDA y genera alertas automáticas ante irregularidades o incumplimientos - crédito CAR
La plataforma vigila en tiempo real los procedimientos de medición de gases en los CDA y genera alertas automáticas ante irregularidades o incumplimientos - crédito CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dio un paso decisivo en la modernización del control ambiental al poner en funcionamiento el primer Sistema de Información, Monitoreo y Auditoría Ambiental Vehicular (Simaav) en tiempo real del país.

La innovadora plataforma tecnológica permite hacer seguimiento y control permanente a las pruebas de emisiones contaminantes que realizan los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) en los municipios bajo jurisdicción de la CAR, marcando un paso clave en la región para la protección de la calidad del aire en Cundinamarca.

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El Simaav, cuyo piloto se realizó en 2021, inicia su implementación formal en 2026 en los CDA de Gachancipá y Mosquera, con la meta de expandirse paulatinamente a toda la región, especialmente en Sabana Centro y Sabana Occidente. El sistema transmite, procesa y genera alertas automáticas con los resultados de las pruebas oficiales de emisiones en los CDA, garantizando la integridad, trazabilidad y confiabilidad de la información.

Monitoreo y control en tiempo real

La plataforma permite a la autoridad ambiental vigilar en tiempo real que los CDA ejecuten correctamente los procedimientos de medición de gases, emitan los resultados de manera transparente y cumplan con las obligaciones técnicas y normativas exigidas. En caso de encontrar irregularidades o incumplimientos, el sistema genera alertas automáticas que habilitan la realización inmediata de auditorías y la toma de acciones correctivas, incluyendo el posible cierre del centro autorizado.

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La CAR señaló que el Simaav facilita la validación y el análisis de datos para tomar decisiones sobre calidad del aire y sostenibilidad ambiental - crédito CAR
La CAR señaló que el Simaav facilita la validación y el análisis de datos para tomar decisiones sobre calidad del aire y sostenibilidad ambiental - crédito CAR

“El Simaav optimiza la consolidación, validación y análisis de grandes volúmenes de datos, lo que nos facilita contar con insumos técnicos precisos para la toma de decisiones orientadas a la protección del recurso aire y la sostenibilidad ambiental del territorio”, afirmó el subdirector de Planificación y Ordenamiento de la CAR, Carlos Emilio Gutiérrez.

Proceso de revisión, transparencia y auditoría

Durante la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes (RTMyEC), los CDA deben realizar una inspección sensorial del sistema de escape, conectar equipos de medición en el tubo de escape y analizar los gases según el tipo de combustible:

  • Gasolina: se mide monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), oxígeno (O₂) e hidrocarburos (HC).
  • Diésel (Acpm): se evalúa la opacidad, es decir, la densidad y porcentaje del humo negro emitido.
  • Gas (GNV/GLP): se verifica la presencia de CO y HC.
El Simaav permite el seguimiento permanente a las pruebas de emisiones contaminantes que realizan los CDA en municipios bajo jurisdicción de la CAR en Cundinamarca - crédito CAR
El Simaav permite el seguimiento permanente a las pruebas de emisiones contaminantes que realizan los CDA en municipios bajo jurisdicción de la CAR en Cundinamarca - crédito CAR

Los valores obtenidos se comparan con los límites máximos definidos por la normatividad ambiental colombiana y las Normas Técnicas Colombianas (NTC). Si se cumplen los estándares, el CDA aprueba la prueba y registra electrónicamente el resultado en el Runt. El Simaav audita todo el proceso, asegurando que los datos no sean alterados y que cada paso cumpla con las normas.

Estrategia integral para la calidad del aire

El control efectivo de las emisiones de fuentes móviles es fundamental para reducir la contaminación atmosférica en los corredores viales de la región. La información consolidada por el Simaav es clave para la formulación e implementación de planes y programas de prevención de la contaminación, así como para la toma de decisiones basadas en datos confiables y en tiempo real.

La CAR subraya que el sistema está operativo en los CDA de Sabana Centro y Sabana Occidente, y se ampliará progresivamente hasta cubrir la totalidad de los centros bajo su jurisdicción. Esto permitirá un control integral, eficaz y transparente de las emisiones vehiculares, fortaleciendo la lucha contra la contaminación y contribuyendo a la protección de la salud pública y el bienestar de las comunidades.

La implementación formal del Simaav comenzará en 2026 en los CDA de Gachancipá y Mosquera, con expansión prevista hacia Sabana Centro y Sabana Occidente - crédito CAR
La implementación formal del Simaav comenzará en 2026 en los CDA de Gachancipá y Mosquera, con expansión prevista hacia Sabana Centro y Sabana Occidente - crédito CAR

Con la puesta en marcha del Simaav, la CAR incorporará innovación tecnológica y fortalece la transparencia en la gestión ambiental, tras 65 años de trabajo en el territorio. El sistema moderniza la vigilancia ambiental y permite respuestas más ágiles ante irregularidades, asegurando que los vehículos en Cundinamarca cumplan con los estándares ambientales.

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