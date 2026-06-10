Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por su condena por el caso de ‘Los doce apóstoles’

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se presentó ante las autoridades para cumplir su condena de 28 años y tres meses de prisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Santiago Uribe Vélez, ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir la orden de captura emitida en su contra tras quedar en firme la condena de 28 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por el caso de “Los doce apóstoles”.

La información fue confirmada por el expresidente a través de su cuenta en la red social X, en la que informó que su hermano acudió por sus propios medios ante las autoridades para atender el requerimiento judicial.

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“Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, escribió Álvaro Uribe Vélez en la red social.

La entrega se produjo después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia, decisión que puso fin a uno de los procesos judiciales más extensos y controvertidos relacionados con el paramilitarismo en Colombia.

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El anuncio de Álvaro Uribe, de la situación de su hermano Santiago, se produjo después de conocerse la decisión definitiva del alto tribunal - crédito @AlvaroUrbeVel/X

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