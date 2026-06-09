Colombia

Extenista Alejandro Falla se puso la camiseta de la selección Colombia en apoyo a Abelardo de la Espriella: “Firme por la patria”

El exdeportista y otrora capitán del equipo colombiano de Copa Davis y vicepresidente de la Federación Colombiana de Pádel invitó a que se sumen a la iniciativa a Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, dos leyendas del tenis colombiano

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El extenista colombiano pidió a dos de sus excompañeros que se sumen para respaldas al "Tigre": Juan Sebastián Cabal y Robert Farah - crédito @alejandrofalla/IG

Una iniciativa que comenzó a difundirse entre seguidores del candidato Abelardo de la Espriella en redes sociales, y que tomó fuerza tras la decisión del 4 de junio de 2026 del Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento —que le prohibió al abogado penalista usar la camiseta de la selección Colombia—, llevó a que varios exdeportistas optaran por expresar públicamente su apoyo.

La decisión judicial (una medida provisional) se originó como parte de sus actos y campaña política de cara a la recta final de la carrera por la Presidencia, y que definirá con Iván Cepeda el domingo 21 de junio.

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Por todo lo anterior, el excandidato a las elecciones legislativas José Miguel Zuluaga (Creemos) compartió un video desde el viernes 5 de junio en el que invitó a tres personas a que hicieran el mismo reto que él: compartir un video luciendo la camiseta de la Tricolor y expresar su apoyo al candidato del Movimiento de Salvación Nacional y Firmes por la Patria.

Zuluaga etiquetó al exfutbolista Lucas Jaramillo, que a su vez terminó etiquetando en su mensaje al extenista Alejandro Falla (otrora capitán del equipo colombiano de Copa Davis y vicepresidente de la Federación Colombiana de Pádel), que aceptó la propuesta y además de sumarse a las voces de respaldo al “Tigre”, invitó a sus colegas, los extenistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, campeones en la modalidad de dobles de dos de los cuatro grand slams de este deporte: Wimbledon y el U.S. Open, ambos en 2019.

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“Hoy estoy aceptando el reto de Lucas Jaramillo, gran amigo mío que se encuentra en Miami y que ha sido una voz importante dentro del mundo de deportistas y dentro de una sociedad que está preocupada porque queremos ir hacia adelante, queremos avanzar y definitivamente el deporte es un pilar fundamental dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier gobierno”, inicia la grabación de Falla.

El extenista aseguró sobre la prenda amarilla que la camiseta de la selección Colombia como un “símbolo de unión, de esfuerzo, de entrega, de sacrificio, de lo que somos los colombianos y por eso el deporte debe seguir avanzando, no retrocediendo con recortes del presupuesto”, señaló Falla en una alusión al Gobierno de Gustavo Petro, y agregó: “Con mirar hacia un lado a nuestros deportistas”.

Por todo lo anterior, el extenista precisó: “Debemos trabajar firmemente para que el deporte siga creciendo, siga para adelante, que saquemos más deportistas insignia, que nos dejen el nombre del país muy en alto. Recordemos que cuando hay momentos difíciles, como en un país como Colombia, que los tenemos a menudo, pues el deporte nos une y nos hace olvidar de esos momentos complicados en el día a día”.

Al finalizar su publicación, Falla agregó: “Por esta razón y por muchas más, estoy firme por la patria, firme por Colombia, porque vamos hacia adelante y quiero invitar a Robert Farah y a Juan Sebastián Cabal a este reto, a que se unan, a que sigamos juntando energías para que sigamos apuntando hacia el mismo lado y que podamos estar tranquilos y en paz y con los sueños intactos para cumplir todos esos objetivos que nos proponemos”, cerró el exdeportista.

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