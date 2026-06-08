El youtuber Juan Díaz de Planeta Juan anunció que no regresará a Haití tras recibir amenazas: esto ocurrió

Planeta Juan anunció que no regresará a Haití tras recibir amenazas por su serie documental sobre la situación social, política y cultural del país - crédito Planeta Juan/YouTube

El youtuber colombiano Juan Díaz, conocido en redes como Planeta Juan, anunció que no podrá regresar a Haití tras recibir cientos de amenazas luego de la publicación de una serie documental sobre la situación social, política y cultural del país caribeño.

Díaz relató que las advertencias, principalmente enviadas a través de Facebook, surgieron después de realizar un recorrido por distintas regiones haitianas en el que expuso tanto los problemas estructurales como los aspectos positivos del país.

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El creador de contenido, con más de un millón de seguidores en su canal, documentó en varios capítulos la vida cotidiana en Haití, mostrando desde calles destruidas, abandono institucional, desplazamientos internos y la presencia de grupos armados, hasta la riqueza natural y cultural, como el vudú, las playas y la música local.

Algunos mensajes advirtieron a Juan Díaz que su vida corría riesgo si volvía a Haití y el youtuber señaló que varias cuentas parecían ficticias - crédito Planeta Juan/YouTube

Tras la difusión de estos videos, Díaz comenzó a recibir mensajes intimidatorios que le advirtieron que no regresara al país por cuestiones de seguridad. “Después de la publicación de todos los videos de Haití, recibí varias amenazas por Facebook, en mensajes, en comentarios, en menciones, sobre todo por Facebook...subí algunos clips en Facebook y ahí se armó una pelotera que yo jamás me imaginé”, explicó Díaz en uno de sus videos.

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Amenazas recibidas y motivos del rechazo

Díaz compartió algunos de los mensajes que le llegaron, en los que se le advertía explícitamente que su vida estaría en riesgo si volvía a Haití. Uno de los textos decía: “Si quieres vivir más años, no vengas más a Haití. La próxima vez yo te mato”, mientras que otros usuarios le recriminaban por mostrar solo los aspectos negativos del país y lo comparaban incluso con la situación de inseguridad en Colombia. El youtuber aclaró que muchas de las cuentas desde las que se enviaron las amenazas parecían ser ficticias, creadas únicamente para intimidarlo.

Juan Díaz vinculó la desconfianza en Haití con una herida histórica marcada por la independencia, las intervenciones extranjeras, las dictaduras y la colonización - crédito Planeta Juan/YouTube

El propio Díaz atribuyó la reacción a un sentimiento de cansancio y desconfianza de la sociedad haitiana hacia los extranjeros que llegan con cámaras a documentar la realidad del país. Señaló que la población está acostumbrada a que medios de comunicación y creadores de contenido internacionales enfoquen sus reportajes en la pobreza, la violencia y la crisis institucional, relegando la riqueza cultural y el orgullo nacional haitiano a un segundo plano.

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“Ese pueblo definitivamente está cansado de que vayan personas con cámara justamente a mostrar estas realidades...muy pocas veces ponen el contexto a la audiencia del por qué todo esto sucede en el país”, comentó.

El contexto histórico detrás de la desconfianza

Según Díaz, la reacción negativa de parte de la población haitiana tiene raíces profundas en la historia del país. Recordó que Haití fue la primera nación de población negra en independizarse, enfrentándose a Francia y sufriendo posteriormente una larga serie de intervenciones extranjeras, dictaduras, desastres naturales y abandono internacional.

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La experiencia de Planeta Juan en Haití expuso el dilema de periodistas y creadores de contenido entre informar sobre una crisis y lucrar con el sufrimiento - crédito Planeta Juan/YouTube

Para Díaz, el rechazo hacia quienes muestran las crisis actuales se explica por un “orgullo patrio muy grande y muy marcado” y por la “herida histórica” que arrastra la sociedad haitiana desde la época de la esclavitud y la colonización.

El youtuber explicó que muchos haitianos lo identificaban como extranjero y, en ocasiones, lo abordaban en la calle con desconfianza o incluso hostilidad, especialmente cuando se percibía que grababa imágenes de los aspectos más duros de la vida en el país. A pesar de haber tratado de mostrar también los paisajes, la cultura y la hospitalidad, Díaz reconoció que la atención mediática suele centrarse en los problemas sociales y la inseguridad, lo que genera una reacción defensiva en la comunidad local.

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Impacto de las redes sociales en la percepción y en la seguridad

Díaz detalló que la mayoría de los mensajes agresivos y amenazas se concentraron en Facebook, donde los clips de sus videos generaron reacciones intensas. Muchos usuarios interpretaron que el contenido reforzaba estereotipos negativos sobre Haití. El creador aclaró que no pretendía hacer una denuncia pública ni buscar compasión por lo ocurrido, sino explicar las razones detrás de la respuesta haitiana.

Planeta Juan atribuyó el rechazo en Haití al cansancio frente a extranjeros y medios que enfocan sus reportajes en la pobreza, la violencia y la crisis institucional - crédito Planeta Juan/YouTube

El youtuber reconoció que la viralización de ciertos fragmentos de sus videos, especialmente aquellos que retrataban la miseria o la violencia, eclipsó las partes donde se destacaban elementos positivos del país. “Nada vale que usted diga: pero miren esta playa bonita también. Si usted ya mostró un niño caminando entre basura, usted es el extranjero que fue a mostrar lo horrible de Haití, no importa de qué más haya hablado”, reflexionó Díaz sobre el efecto de las redes sociales.

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En el mismo sentido, indicó que algunos grupos organizaron campañas para denunciar masivamente sus páginas en redes sociales, aunque estas no prosperaron porque, según Díaz, no se infringieron normas de las plataformas. Pese a ello, la intensidad de las amenazas y la hostilidad recibida lo llevaron a decidir no regresar a Haití por el momento, priorizando su seguridad.

Díaz expuso el dilema que enfrentan periodistas y creadores de contenido al cubrir contextos de crisis: la delgada línea entre informar objetivamente y convertir el sufrimiento en material de entretenimiento. Subrayó que muchos haitianos han perdido la confianza tanto en el periodismo internacional como en la ayuda humanitaria, al considerar que rara vez se ven resultados concretos y que, en ocasiones, se lucran mostrando el dolor nacional.

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El youtuber explicó que la viralización en Facebook reforzó estereotipos negativos sobre Haití y eclipsó los fragmentos sobre la cultura y los paisajes del país - crédito Planeta Juan/YouTube

Durante su estancia en Haití, Díaz visitó campos de desplazados, zonas controladas por pandillas y lugares turísticos, y sostuvo que divulgar la realidad de forma equilibrada es un reto. “Si usted va a Haití a grabar la historia de Haití, no puede no hablar de todos los temas que hablamos”, señaló, lamentando la dificultad de transmitir una imagen justa del país en medio de la crisis.