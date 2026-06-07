Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

La colombiana hizo un llamado a vivir el torneo con fraternidad, más alllá de las diferencias - crédito EFE

Sofía Vergara tuvo un primer semestre de 2026 en el que su nombre estuvo ligado, de forma curiosa, al deporte. Primero, su aparición en tres piezas publicitarias del Super Bowl LX la convirtió en una de las latinoamericanas con más presencia en el evento, codiciado por su impacto publicitario cada año.

Por otra parte, la “Toty” fue elegida por Telemundo para hacer una promoción de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, participando de una serie de piezas en las que estuvo acompañada por el actor Owen Wilson.

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La actriz Sofía Vergara y el actor Owen Wilson, figuras centrales del spot de Telemundo que invita a vivir la Copa Mundial en español - crédito YouTube

En la divertida trama de la publicidad, Owen Wilson interpreta a un entusiasta fanático del fútbol que se propone la meta de aprender español para poder disfrutar de las transmisiones del Mundial con la pasión característica de la narración en este idioma. Sofía Vergara asume el rol de su mentora y maestra, tratando pacientemente de enseñarle la pronunciación correcta de términos futbolísticos esenciales.

El comercial genera comedia a través de las dificultades de Wilson para pronunciar palabras complicadas en español como “juega”, “árbitro” o “golazo”. Ante los cómicos errores del actor, la estrella colombiana reacciona con humor y frustración bromeando sobre lo difícil que resulta la lección.

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Esta producción cuenta, además, con la participación del reconocido narrador deportivo Luis Omar Tapia, con el que la actriz también protagonizó un curioso momento al ponerse en el rol de narradora.

El video obtuvo una gran cantidad de reproducciones, pues no muchos se esperaban ver a la actriz en este rol - crédito @LuisOmarTapia / X

En esa línea, la colombiana hizo un llamado a la comunidad hispana a unirse en torno al Mundial y a dejar a un lado las divisiones raciales, políticas y religiosas, de cara al torneo que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de México.

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En declaraciones para la agencia EFE, Vergara describió la competición como un espacio para la convivencia y la tolerancia: “Este es un momento de pasarla bien, de felicidad, de paz, de ser compañeros, de ser hermanos (...) de tenernos tolerancia. No somos enemigos en el mundo, simplemente es un deporte”.

La protagonista de la comedia Modern Family y de la miniserie de Netflix Griselda reconoció que la intensidad con la que se vive el fútbol en América Latina no tiene equivalente en Estados Unidos. “La pasión, la energía y lo que tenemos nosotros por ese deporte no se puede comparar a la que se tiene en este país”, afirmó la barranquillera.

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Sofía Vergara recordó a la selección Colombia del Mundial de 1994 y afirmó que le dará todo su apoyo a James Rodríguez - crédito @sofiavergara/Instagram

Aun así, admitió que el país norteamericano se contagia cada vez más del fervor latino, en buena parte gracias a la comunidad hispana, que transforma el tradicional soccer en algo mucho más cercano a lo que ella conoció desde niña.

Para Sofía, el torneo va más allá de lo deportivo y cuenta algunos aspectos de su vida familiar en torno al fútbol en su niñez. “Nos gusta siempre comer, gritar, pelear. (El Mundial) es estar en familia y poder uno pues divertirse, y sentir la energía, la emoción todos juntos”, señaló. El recuerdo del Mundial de 1994, celebrado precisamente en suelo estadounidense, ocupa un lugar especial en su memoria. Figuras como Faustino ‘el Tino’ Asprilla, René Higuita y Carlos “el Pibe” Valderrama fueron, en sus palabras, “Dios” para los colombianos de aquella generación.

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Esta edición no será diferente. La actriz apoyará a la selección colombiana y puso el foco en James Rodríguez: “Este es su último mundial, y eso va a ser algo muy emotivo para los colombianos”, anticipó.

Como embajadora de Telemundo, Vergara defendió que la emoción del fútbol solo se vive a plenitud en el idioma propio. “No es lo mismo en inglés. (...) Para mí la emoción del fútbol como latino tiene que ser en español, sin duda”, argumentó.

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Sofía Vergara admitió que su perspectiva sobre el fútbol femenino fue cambiando con el paso de los años, reconociendo que tiempo atrás lo consideraba "demasiado brusco" - crédito @sofiavergara/Instagram

La colombiana también aprovechó la visibilidad del torneo para promover la campaña de salud pública Check: Detect the SOS, orientada a la prevención de la diabetes, la hipertensión y el fallo renal entre la población hispana mediante un examen de orina, misma que también apoyó en el SuperBowl con una pieza publicitaria grabada junto con la actriz Octavia Spencer.

“Los latinos son un número grandísimo de las personas que sufren de diabetes y de presión arterial alta. Y son esas personas las que tienen el riesgo de tener fallo renal, de tener derrame cerebral, de tener un ataque del corazón y no lo saben”, advirtió.

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Sobre el avance del fútbol femenino, Vergara reconoció que su mirada ha cambiado con el tiempo. “Yo no crecí viendo mujeres jugando fútbol (...) Al comienzo como que me parecía ‘ay, no, es demasiado brusco para una mujer’, pero ahora me doy cuenta que lo podemos hacer igual de bien. A la gente le encanta, yo creo que le gusta ver más a mujeres jugando fútbol que a hombres“, sentenció.