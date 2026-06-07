Grave incendio en la Galería 72 de Barranquilla dejó pérdidas superiores a 500 millones de pesos

La Alcaldía de Barranquilla informó que el Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y reportó que no hubo personas lesionadas - crédito Redes sociales

Las pérdidas millonarias que dejó el incendio en la reconocida Galería 72 de Barranquilla (Atlántico) alertaron a los comerciantes de la zona.

Según cálculos de los propios afectados, la cifra superaría los 500 millones de pesos, tras el siniestro que arrasó tres locales dedicados a la venta de artesanías y artículos alusivos al Caribe y al fútbol colombiano.

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Las autoridades confirmaron que el origen del incendio fue un cortocircuito, producto de un recalentamiento en el sistema eléctrico externo al estadio Romelio Martínez.

La emergencia ocurrió la noche del 5 de junio y fue controlada rápidamente por el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, que activó los protocolos de emergencia junto al personal de seguridad del lugar.

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Las autoridades señalaron que el incendio en la Galería 72 se originó en un cortocircuito y ordenaron revisar por completo las redes eléctricas - crédito Alcaldía Barranquilla

El siniestro no dejó víctimas, pero sí un fuerte golpe económico a quienes esperaban un aumento en las ventas por los partidos de la Selección Colombia en el Mundial y la final del torneo nacional. Los comerciantes se han visto obligados a suspender actividades hasta que se realice una revisión completa de las redes eléctricas.

Actualmente, la Galería 72 permanecerá cerrada de manera preventiva. Las autoridades locales han iniciado verificaciones técnicas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

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La decisión de mantener clausurado el sitio fue tomada de manera conjunta por el administrador del estadio, el Cuerpo de Bomberos y funcionarios de la administración distrital.

El incendio afectó principalmente a tres locales. Dos de ellos resultaron consumidos totalmente por las llamas, mientras que el tercero sufrió pérdidas parciales. Entre los productos destruidos hay mochilas, sombreros, bolsos, hamacas y camisetas, mercancía que los propietarios habían adquirido para la temporada alta de ventas.

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La Galería 72 seguirá cerrada hasta que se haga una supervisión puesto por puesto y se verifique el estado del sistema eléctrico - crédito Alcaldía Barranquilla

Comerciantes afectados

Alexis Alfonso Herrera Pérez, presidente de los artesanos y administrador de la galería, explicó a Caraco Radio: “Lastimosamente el sistema eléctrico de Galería 72 colapsó anoche. Hubo un cortocircuito y gracias a ello hubo una conflagración”.

Herrera detalló el alcance de la emergencia: “Dos locales se quemaron totalmente y uno quedó con daños parciales”. Además, anunció las medidas adoptadas: “Galería 72 no se va a abrir hasta que no se haga una supervisión de todas las redes eléctricas, puesto por puesto. Todos los tacos están abajo. El totalizador de Galería 72 se encuentra abajo por prevención”.

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El dirigente relató que la decisión fue consensuada tras recibir la recomendación del Cuerpo de Bomberos, el administrador del estadio y funcionarios de la administración local.

Las pérdidas económicas son considerables. Herrera estimó que solo en su caso la mercancía destruida asciende a aproximadamente 300 millones de pesos. Otros dos artesanos reportaron afectaciones graves en sus respectivos negocios.

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La Alcaldía de Barranquilla informó que solo se reportaron daños materiales y que no hubo personas lesionadas. Además, reafirmó que se están realizando las verificaciones técnicas correspondientes para prevenir futuros incidentes de este tipo.

Un incendio en la Galería 72 de Barranquilla dejó pérdidas superiores a $500 millones y obligó al cierre preventivo del centro comercial artesanal - crédito Alcaldía Barranquilla

Funcionarios municipales han mantenido contacto con los representantes de los artesanos para cuantificar las pérdidas y coordinar una eventual ayuda institucional, aunque hasta el momento los comerciantes permanecen a la espera de respuestas concretas.

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Mientras se completan las evaluaciones sobre las instalaciones eléctricas, la reapertura de la Galería 72 dependerá de los informes técnicos y de la implementación de medidas de seguridad que garanticen la tranquilidad tanto de comerciantes como de visitantes.

Entre los más golpeados se encuentra Alexis Herrera, quien relató que el fuego arrasó en minutos el esfuerzo acumulado durante tres décadas.

Según Herrera, el incidente se originó por un recalentamiento en el sistema eléctrico del centro comercial y, en consecuencia, una conflagración que consumió tres locales. “Lastimosamente hubo un recalentamiento en el sistema eléctrico de Galería 72 y eso conllevó a que se hubiera un corto circuito. Eso ocasionó una conflagración de gran magnitud que nos quemó tres locales comerciales (sic)”, sostuvo al medio La FM.

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Las pérdidas materiales en su negocio alcanzan unos $300 millones de pesos. El comerciante hizo hincapié en el valor sentimental del daño: “Es el trabajo de toda una vida, un esfuerzo construido durante 30 años. En 10 minutos se consumió a cenizas y es muy triste ver cómo se le acaba a uno el trabajo de toda una vida en tan poco, en un abrir y cerrar de ojos”, lamentó.