Caso María Camila Potosí: Alcaldía de Cali instaló un Puesto de Mando Unificado para dar con los responsables del crimen

La Alcaldía de Cali instaló un Puesto de Mando Unificado en la Estación de Policía Meléndez para monitorear la búsqueda - crédito TuBarco/Facebook | red social Facebook

Guardar

Las autoridades de Cali intensificaron las labores de búsqueda tras el asesinato de María Camila Potosí, joven de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado cerca del río Meléndez. El caso conmocionó a la ciudad por la sustracción de su bebé en el vientre; la mujer tenía ocho meses de gestación.

El despliegue especial incluye brigadas que operan en puntos clave como terminales de transporte, centros comerciales y barrios del sur. Esta búsqueda moviliza a la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja y dependencias municipales. La recompensa por información útil para hallar a los responsables asciende a 200 millones de pesos.

PUBLICIDAD

El caso de la joven asesinada movilizó a la administración local, que instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la estación de Policía Meléndez. Desde allí, se coordina la operación rastrillo que abarca las zonas aledañas al río Meléndez, con la colaboración de distintas entidades y grupos de emergencia.

La operación rastrillo en zonas aledañas al río Meléndez reúne a la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Gestión del Riesgo, Casa Matria y secretarías distritales - crédito Alcaldía Cali

Las autoridades de la ciudad han solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer el caso. Cualquier persona puede aportar información confidencial a las líneas habilitadas por la Policía Nacional. La recompensa se mantiene como incentivo ante la gravedad del delito.

Estrategia de búsqueda y despliegue institucional

El secretario de Seguridad y Justicia, Jorge Alexander Moreno, detalló las nuevas acciones: “Por instrucciones del señor alcalde, Alejandro Eder, luego de la más reciente sesión de la Mesa de Inteligencia, se definieron nuevas acciones operativas para acelerar el esclarecimiento del caso. Todos los esfuerzos institucionales están puestos en poder recopilar información o pruebas que permitan darle celeridad a la investigación”.

PUBLICIDAD

La administración destacó que el Puesto de Mando Unificado permite monitorear de manera permanente la operación de búsqueda. Las brigadas se concentran en barrios como Polvorines, Meléndez y Alto de Santa Elena, donde se realizan jornadas de perifoneo y entrega de volantes puerta a puerta para socializar la recompensa.

El llamado a la ciudadanía es reiterado: la administración distrital insiste en que toda colaboración será recibida de forma confidencial. Las líneas telefónicas 314 2846098 y 314 3606293 permanecen abiertas para recibir información que ayude a avanzar en el esclarecimiento de este crimen.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre los responsables del crimen en Cali - crédito @laclaurubiano / X - Conducta Delictiva / YouTube

Pareja de María Camila Potosí ruega por encontrar a su bebé

Las horas finales de María Camila quedaron marcadas por una serie de movimientos que su pareja, Cristian, reconstruyó con detalle en el pódcast Conducta Delictiva. “A las 4:02 p. m. una mujer en moto la recogió”, relató Cristian, quien además señaló que el último mensaje de ella le llegó a las 4:48 p. m.

PUBLICIDAD

Esa tarde del jueves 16 de julio, el joven recordó que María Camila había salido temprano para confirmar una cita médica. Más tarde, le avisó que una amiga la llevaría y le envió una foto de la moto junto a otra imagen, asegurando que ya se encontraba en el lugar donde permanecería ese día.

Mientras sorteaba los preparativos de un baby shower previsto para el domingo, María Camila trabajaba en un adorno con el nombre Alahia, elegido para la bebé. De acuerdo con Cristian, la falta de electricidad en la zona dificultó la comunicación: “Ese día se había cortado la energía en el sector”.

PUBLICIDAD

La situación se tornó inquietante cuando María Camila dejó de responder. Cristian contó que primero fue a la casa de la abuela y luego al lugar donde ella cuidaba a un familiar. Allí le informaron que había salido a autorizar unos papeles y que la misma mujer de la mañana había vuelto a buscarla.

En ese momento comenzó la búsqueda de cámaras de seguridad. Al relatarlo en el pódcast, Cristian mencionó que en varios comercios les negaron el acceso a los videos sin orden de la Fiscalía, aunque una vecina permitió revisar una grabación. “Se veía a María Camila saliendo con esa mujer a las 4:02 p. m.”, comentó.

PUBLICIDAD

Esta evidencia avivó sus sospechas, ya que, según explicó, solían compartir con quién y a dónde iban. Cuando la mujer de la moto apareció en la casa familiar al día siguiente, Cristian la confrontó: “Yo sé que usted sabe algo, díganos”. De acuerdo con su testimonio, ella primero dijo que solo la había llevado en la mañana, pero después admitió también haberla recogido en la tarde.

La versión de la conductora señalaba que había dejado a María Camila cerca de un centro médico de Meléndez, pues la joven iba a comprar una mazamorra para la persona que cuidaba. Sin embargo, los familiares advirtieron inconsistencias en ese relato.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Cristian subrayó que nunca había oído hablar de una amistad cercana entre María Camila y esa mujer. Según él, María Camila asistía a cursos prenatales justo frente a su casa y la conductora aseguró que allí se habían conocido dos meses atrás.

Ese detalle resultó inquietante para Cristian, ya que, según dijo, ambos se informaban constantemente de sus movimientos y compañías. Por eso dudó incluso de la autenticidad de los mensajes recibidos después de las 4:02 p. m., preguntándose si realmente los escribió María Camila.

La familia recibió una alarma más cuando el esposo de la mujer llegó al lugar donde estaba siendo interrogada y, en palabras de Cristian, le reclamó por haberse involucrado en problemas y le exigió que dijera la verdad. Descubrieron entonces que la mujer no habría dormido en su casa la noche anterior, pese a que ella afirmó haberse quedado con una hermana.

PUBLICIDAD

Pocos días después, la búsqueda terminó abruptamente cuando las autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo femenino cerca del río Meléndez. Cristian reconoció a María Camila por “las cejas, los tatuajes, la ropa y otras señales físicas”, mientras el personal del CTI de la Fiscalía avanzaba en el procedimiento.