Angie Rodríguez afirmó que Gustavo Petro tenía una relación con Juliana Guerrero que “no era normal” y que la acusó de tenerle envidia porque era bonita: “Fue mi mayor victimario”

Angie Rodríguez acusó a Gustavo Petro de desacreditarla por oponerse al nombramiento de Juliana Guerrero - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

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En una reciente entrevista, Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se defendió de los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó su capacidad para ejercer cargos públicos tras conocerse su diagnóstico de depresión y ansiedad.

“Son desafortunadas, estigmatizantes y repudio fuertemente como mujer con toda contundencia esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente”, afirmó Rodríguez en entrevista en Mañanas Blu.

Rodríguez denunció estigmatización presidencial y defendió su desempeño en el Gobierno, marcando distancia con la narrativa oficial sobre su gestión.

Rodríguez relató que su diagnóstico de salud mental surgió en noviembre de 2025, luego de afrontar situaciones límite dentro de la administración nacional.

“Creo que es mi mayor victimario”, declaró, responsabilizando al mandatario del deterioro de su bienestar psicológico.

Gustavo Petro ignoró advertencias profesionales y defendió a Juliana Guerrero, según Angie Rodríguez - crédito @DapreCol/X

Pese a este contexto, subrayó que en diciembre recibió máximas condecoraciones por su labor y mantuvo un promedio académico sobresaliente en su doctorado, desmintiendo cualquier supuesto de incompetencia.

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“Su relato no coincide con sus acciones”, sostuvo, recordando que tras comunicarle su diagnóstico, Petro le asignó más funciones, como la gerencia del Fondo Adaptación.

El distanciamiento entre Rodríguez y el presidente se agravó en agosto del año pasado, cuando el mandatario propuso designar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes. Rodríguez se opuso al nombramiento, argumentando la ausencia de título profesional por parte de Guerrero.

“Ese día fue terrible porque yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo con nombrarla porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa... básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella”, relató.

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La funcionaria señaló que el presidente emitió comentarios ofensivos sobre su físico y aseguró que Guerrero presentó títulos académicos cuya autenticidad estaba en entredicho para justificar su cargo.

Angie Rodríguez reveló presiones de Gustavo Petro para favorecer a Juliana Guerrero en el Gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la entrevista, Rodríguez ofreció detalles sobre el alcance de la influencia de Guerrero en la estructura de poder oficialista. Según su testimonio, existía una relación de cercanía poco habitual entre el presidente y Guerrero. “Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos”, afirmó.

La funcionaria describió la existencia de una “red de mujeres” con poder para incidir en nombramientos clave y que la percibían como un obstáculo para sus intereses.

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“Era un vínculo que no es normal, que no era necesariamente laboral”, explicó, haciendo referencia a presiones persistentes para tramitar hojas de vida y designar ordenadores del gasto sin el rigor requerido.

Angie Rodríguez señaló trato hostil de Gustavo Petro tras rechazar designación de Juliana Guerrero - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Angie Rodríguez acusó a Gustavo Petro de violencia y vulneración de datos tras exposición de su historial clínico

El presidente saliente Gustavo Petro generó controversia al publicar en X un documento oficial sobre la incapacidad médica de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, y afirmar que ese informe “prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas”.

Su mensaje, en el que también solicitó al ministro de Hacienda declarar insubsistente a Rodríguez por “incompetente”, centró el debate público en la exposición de información sanitaria reservada y la idoneidad de la funcionaria.

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Rodríguez respondió en una entrevista con Canal 1, donde rechazó la revelación de su historia clínica y las afirmaciones del mandatario.

“Señor presidente de la República, la salud mental es un derecho fundamental y no es un motivo para la exclusión, para la discriminación y mucho menos para la burla”, expresó.

El presidente Gustavo Petro quiere sacar a Angie Rodríguez del Fondo Adaptación, al declararla insubsistente - crédito @petrogustavo/X

Rodríguez confirmó que recibe tratamiento por ansiedad y depresión, pero subrayó que su diagnóstico no afecta su capacidad profesional ni gerencial.

La funcionaria argumentó que la publicación presidencial vulneró la confidencialidad de sus datos médicos y calificó el acto como una “bajeza y un acto violento”. Citó la protección legal de esa información y recordó que la Constitución y la Ley 1616 prohíben la discriminación por motivos de salud mental.

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Finalmente, atribuyó sus problemas de salud a hechos vividos durante el Gobierno y vinculó el episodio a denuncias previas contra Juliana Guerrero y otros funcionarios. “Ya no confío en él. Me siento absolutamente traicionada”, concluyó.