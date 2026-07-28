Senadores de Salvación Nacional radicaron propuesta para que Abelardo de la Espriella se pueda posesionar el 7 de agosto en Cali: se debatirá en ambas corporaciones

El Congreso de la República definiriá si De la Espriella se puede posesionar en Cali - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

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La posibilidad de que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione el 7 de agosto de 2026 en Cali, Valle del Cauca, será resuelta por el Senado y la Cámara de Representantes, puesto que dos iniciativas fueron radicadas ante el Senado de la República.

Las proposiciones presentadas por los senadores de Salvación Nacional Enrique Gómez, Sara Castellanos y el mayor (r) Germán Rodríguez, instan a Honorio Herníquez, presidente del Senado, a debatir sobre la posibilidad de sesionar en la capital vallecaucana.

Los senadores del Movimiento Salvación Nacional Enrique Gómez y Sara Castellanos radicaron ante el Senado de la República la proposición modificatoria para que sesione el próximo 7 de agosto desde Cali, siguiendo el pedido de Abelardo De La Espriella de posesionarse desde la capital del Valle - crédito Salvación Nacional

“Modifíquese la proposición aprobada por la Honorable Plenaria del Senado de la República el día 22 de julio de 2026, en el sentido de disponer que el traslado temporal de la sede del Congreso de la República se efectúe a la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, en lugar del departamento del Cauca, para que, reunido en pleno el día 7 de agosto de 2026, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el período constitucional 2026-2030”, puntualiza el documento.

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En la otra corporación, la representante del mismo partido, Carol Borda, presentó la iniciativa con el fin de que no se exiga un recinto específico para la posesión, sino que el juramento se haga ante el Congreso como cuerpo colegiado.

La proposición será discutida en plenaria de la Cámara de Representantes - crédito Carol Borda

En el escrito radicado por Borda se plantea que ese requisito se cumple con la presencia física y en pleno de los congresistas, sin importar el lugar donde se realice el acto, toda vez que el traslado haya sido autorizado de manera válida conforme al artículo 140. La iniciativa, de prosperar en ambas cámaras, permitiría que la instalación excepcional del Legislativo haga posible la ceremonia fuera de Bogotá.

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El precedente en el Senado dejó encaminado un nuevo traslado para el 7 de agosto

En el Senado ya había sido aprobada una proposición previa para trasladar el Legislativo a el departamento del Cauca. Esa discusión se concentró en si la posesión debía realizarse o no en una institución del orden militar.

Ese debate cambió después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó que guarniciones militares no se prestaran para este evento. A partir de esa directriz, De la Espriella anunció que la ceremonia se haría en un recinto civil.

La votación del 22 de julio de 2026 en la cámara alta dejó, según el propio trámite político, la señal de que el mandatario entrante cuenta con las mayorías necesarias para que una nueva proposición sea aprobada para la fecha de la transmisión de mando. En el Elíptico, el resultado sería similar.

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El traslado a Cali es leído por los partidos que respaldan al líder del movimiento político Defensores de la Patria como un gesto de su intención de “gobernar desde las regiones”. También lo interpretan como una advertencia a los grupos armados ilegales que operan en esa área.

El documento radicado en el Senado define el sentido político de la sesión extraordinaria en estos términos: “La sesión tendrá carácter excepcional y se realizará como expresión de unidad nacional, integración territorial y respeto por la voluntad democrática de los colombianos”.

La sede exacta de la ceremonia sigue sin definirse, pero ya hay una opción en Cali

Plaza Cayzedo de Cali fue propuesta como sede de posesión - crédito Alcaldía de Cali - crédito Alcaldía de Cali

Aunque la capital del Valle del cauca aparece como destino probable de la posesión, el lugar exacto todavía no está cerrado. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que el acto podría realizarse en la vieja sede de la Fundación para la Educación Superior (FES).

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Lo que sí está definido, de acuerdo con la información disponible, es el siguiente movimiento del presidente electo después de la ceremonia. Tras el acto, De la Espriella realizará su primer Consejo de Ministros en la base Marco Fidel Suárez. Sobre esa elección, el togado explicó: “Es símbolo de la resistencia de nuestros héroes”.