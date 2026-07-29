Faustino Asprilla recordó uno de los momentos más tristes de su vida en medio de la polémica con Jhon Jader Durán

El 15 de agosto de 1993, la selección Colombia venció 2-1 a Argentina, por las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994. Después de ese partido, renunció a la "Tricolor" Faustino Asprilla, porque lo dejaron en el banco de suplentes - crédito Expediente Fútbol

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Faustino Hernán Asprilla, el legendario exfutbolista colombiano, renunció a la selección Colombia el 15 de agosto de 1993. El mismo día que la Tricolor logró un histórico triunfo ante su similar de Argentina, 2-1, por las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994. Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez, director y asistente técnico del equipo colombiano, respectivamente, aceptaron su renuncia, pero los capitanes del equipo en ese entonces, impidieron que se hiciera efectiva la decisión.

La historia la contó el propio Asprilla, en diálogo con Blu Radio el 28 de julio. El exfutbolista fue consultado por la situación de Jhon Jader Durán, envuelto en una polémica por un supuesto altercado con el actual técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, y para ejemplificar lo que debieron hacer los capitanes del equipo actual, “Fausto” contó lo que le pasó a él en una situación similar: “Fue uno de los momentos más tristes de mi vida”, aseguró Asprilla.

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Faustino Asprilla jugó 57 partidos oficiales y anotó 20 goles con la selección Colombia, entre 1993 y 2001 - crédito Scott Heppell/Reuters

El día que Faustino Asprilla renunció a la selección Colombia, con 23 años

Es 13 de agosto de 1993. La selección Colombia está concentrada en Barranquilla, previo al enfrentamiento ante Argentina, por la fecha tres de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994. Francisco Maturana, director técnico de la Tricolor llama a Faustino y le pide que lo acompañe el día siguiente a la rueda de prensa oficial, antesala al partido ante el seleccionado argentino. Faustino, con la naturaleza que lo caracteriza, acepta sin problema.

El partido entre Colombia y Argentina se presentaba en medio de una coyuntura adversa para “Fausto”, porque la prensa y el público en general pedían que no fuera titular en la selección Colombia. Consideran que Adolfo “El Tren” Valencia estaba en mejor forma, y no era para menos, venía de ser goleador con el Bayern Múnich de Alemania, uno de los mejores equipos del mundo. Faustino, hasta entonces, no prestaba mayor atención a ese ruido exterior.

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Llega el 14 de agosto de 1993. Falta un día para el partido entre Colombia y Argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Faustino llega a la rueda de prensa y está junto a Francisco Maturana. Los periodistas comienzan a preguntar y entre todos comparten una especial inquietud: ¿Cuál será la nómina titular de la Tricolor?

Él es Faustino Asprilla, con la selección Colombia, en el año 1993, cuando renunció a la "Tricolor" - crédito Reuters

Alineación titular de Colombia ante Argentina, eliminatorias al Mundial 94 en Barranquilla

“Pacho” accede a la pregunta general de los comunicadores y comparte el onceno titular de Colombia para enfrentar a Argentina: Óscar Córdoba; Luis Fernando “Chonto” Herrera, Alexis Mendoza, Luis Carlos Perea y Wilson Pérez; Hernán “Carepa” Gaviria, Harold Lozano, Freddy Rincón y Carlos “El Pibe” Valderrama; Iván René Valenciano y Adolfo “El Tren” Valencia.

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Sorpresa: no estaba Faustino Asprilla y él solo se enteró hasta ese momento. Hace parte de los sorprendidos en ese momento. Maturana terminó de dictar la nómina titular y todos los periodistas se ponen en pie y aplauden al entrenador. Todos, felicitándolo por no alinear desde el inicio al joven Asprilla.

“Yo no le había hecho daño a nadie. Todos aplaudían como si yo fuera enemigo nacional. Eso me dolió mucho, fue uno de los momentos más tristes de mi vida”, expresó Faustino en diálogo con Blu Radio.

Fotografía del 15 de agosto de 1993, del partido entre la selección Colombia y Argentina, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, para el Mundial de Estados Unidos 94 - crédito EFP

Llegó el momento del partido: Colombia vence a Argentina

A Maturana, considerado por algunos el mejor director técnico que ha tenido Colombia, le sale su planeación: venció a la potencia mundial Argentina. El resultado fue 2-1 y los goles llegaron de la mano de Iván René Valenciano y Adolfo “El Tren” Valencia. Precisamente, los delanteros que habían dejado en el banco de suplentes a un Faustino Asprilla que solo entró diez minutos al partido.

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La rabia de Asprilla contra el cuerpo técnico era superlativa. “Fui, hablé con ellos y renuncié. Ellos estaban felices y aceptaron mi renuncia. Fui por mis cosas e iba bajando del hotel. Me sentía usado, me había expuesto públicamente en esa rueda de prensa. Los capitanes, Carlos ”El Pibe" Valderrama, sobre todo, se enteraron y fueron ellos quienes evitaron que me fuera. Aseguraron que me necesitaban en el equipo, y por ellos continué“, concluyó Asprilla en Blu Radio, argumentando que eso es lo que debieron haber hecho los capitanes de la actual selección Colombia, frente a la situación de Jhon Jader Durán, que actualmente lo tiene alejado del equipo nacional.