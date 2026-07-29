Petro realizó su último encuentro con la delegación de EE. UU. y Armando Benedetti reveló si hablaron de la Lista Clinton

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la administración Petro expuso ante Estados Unidos los avances del programa que vincula a 32.000 familias y cerca de 43.000 hectáreas sustituidas - crédito Colprensa

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con una delegación del Gobierno de los Estados Unidos y el nuevo embajador encargado de esa nación, Hugo Guevara, en la que expuso la estrategia aplicada durante su administración para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Al término del encuentro oficial, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó un balance a los medios de comunicación sobre los temas abordados en la cita diplomática, en el que destacó los resultados alcanzados mediante los programas de reconversión productiva.

“La reunión, lo que el presidente le hizo al nuevo embajador encargado de los Estados Unidos, es sobre la lucha contra el narcotráfico de lo que ha hecho este gobierno, pero básicamente se centró en la sustitución de cultivos, donde ya hay 32.000 familias que están en ese programa y que son más o menos 43.000 hectáreas las que se han sustituido”, informó Benedetti.

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El Gobierno colombiano presentó los resultados de su estrategia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como alternativa a la erradicación forzada - crédito Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Colombia

Benedetti explicó los avances que dejó el programa de sustitución de cultivos

El funcionario argumentó que la estrategia gubernamental buscó mostrar a la representación estadounidense la trayectoria de las medidas adoptadas para reducir la extensión de los sembradíos de hoja de coca en el territorio nacional, teniendo en cuenta que su gobierno sale en 10 días, el 7 de agosto.

“Más que balance, es un recorrido de la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo se centró hoy en la sustitución de cultivo”, indicó Benedetti ante las preguntas de los periodistas.

Respecto al impacto de las métricas presentadas, el ministro sostuvo que las estadísticas muestran una tendencia a la baja en la cantidad de áreas sembradas, destacando que el proceso se realizó sin recurrir a métodos de erradicación forzosa: “Cuando uno ve los cuadros, ve que viene bajando sustancialmente lo que son las hectáreas cultivadas de coca. Y lo bueno de esto es que no ha sido con mecanismos forzados ni ha sido con aspersión, y lo mejor es que ha sido con sustitución de cultivo”.

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Durante la jornada también se confirmó el beneplácito para el nuevo embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, en medio de la transición presidencial - crédito Joel González/Presidencia

Benedetti argumentó ante los medios de comunicación que la sustitución concertada con las comunidades campesinas evita la reincidencia en la siembra de plantas ilegales, a diferencia de los procedimientos manuales o de aspersión aérea: “Quiere decir que cuando una persona tiene una sustitución de cultivo, no vuelve otra vez al cultivo de coca como sí pasa cuando es erradicada forzadamente”.

Durante el encuentro diplomático se oficializó además la entrega del beneplácito correspondiente al nuevo embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia, debido a la transición gubernamental con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

En relación con el estado de los vínculos bilaterales con la administración estadounidense, el ministro del Interior aseguró que los canales de diálogo se mantienen regulares y sin alteraciones diplomáticas durante el mandato: “Las relaciones han estado siempre bien. De hecho, usted ha visto que no ha habido ningún conflicto diplomático y queda bien”.

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“No sé si sea la última, pero hoy lo que se estaba haciendo era que se le estaba entregando el beneplácito al embajador”, aseveró Armando Benedetti.

Benedetti afirmó que la reducción de cultivos de coca se ha logrado mediante acuerdos con comunidades campesinas y no a través de métodos como la aspersión aérea - crédito @MinInterior/X

¿Petro y Estados Unidos hablaron sobre la lista Ofac?

Al ser consultado sobre si durante la reunión se discutió la inclusión de varios funcionarios en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —entre ellos él, el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer—, el funcionario respondió de forma ecuánime: “No, de eso no se habló”.

De igual manera, al ser consultado por el panorama político del movimiento de gobierno tras las elecciones y la conformación de las fuerzas en el Congreso de la República, Benedetti prefirió no entregar proyecciones sobre la bancada del Pacto Histórico: “Yo he dicho que soy un cadáver político que por obra de política no vuelve”.

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