Javier Hernández Bonnet le respondió a los “equipos de garaje”: “Lamento mucho que se hayan molestado tanto, pero...”

La denominación de "Equipo de garaje" para algunos equipos del fútbol profesional colombiano, por parte de Javier Hernández Bonnet, se dio en el marco de la polémica por el reparto de los derechos de televisión del F.P.C. - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

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El reconocido periodista deportivo Javier Hernández Bonnet le respondió a Bogotá y Leones Fútbol Club, que manifestaron su inconformismo por ser catalogados como “equipos de garaje”, por parte del comunicador en Blu Radio. Bonnet se comprometió a encontrar otro término para referirse a esos clubes, e incluso parece que lo encontró en medio del programa de Blog Deportivo del 28 de julio, pero dejó claro que su posición sigue siendo la misma.

Esta fue la respuesta de Bonnet, director del programa Blog Deportivo de Blu Radio, ante los comunicados de los clubes que manifestaron el inconformismo frente a esa denominación:

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Este fue el comunicado que sacó el equipo Leones F.C. en respuesta a Javier Hernández Bonnet por haberlo llamado como "Equipo de garaje" - crédito Leones F.C.

“Sacaron comunicados con altura y respeto, pero no cambio mi opinión de que hay equipos del fútbol colombiano que no viven para la industria, sino para el negocio. Si usted está en el negocio, la industria puede ser mejor. Y sabemos que esos equipos también hacen grandes esfuerzos, no lo hemos negado, pero hay equipos que no merecen partir la misma torta con los que sí colocan los hinchas y los encendidos de los televisores. Porque son esos clubes, los que tienen que traer grandes jugadores constantemente para que les compren la camiseta y se abonen. Entonces, cómo no pedir más, para que los que mantienen viva la pasión en la industria y permiten que esto se mueva más”, fue lo que dijo, en principio, Bonnet en Blu Radio.

La denominación de Javier Hernández Bonnet sobre “equipos de garaje” fue para los clubes del Torneo BetPlay, es decir, los de la segunda división del fútbol profesional colombiano, respecto a su opinión de que no todos los equipos deberían recibir lo mismo en la repartición del dinero que entraba por los derechos de transmisión del F.P.C.

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Y este fue el comunicado de Bogotá F.C. también en repuesta a Javier Hernández Bonnet por la descripción de "Equipo de garaje" - crédito Bogotá F.C

La historia de Javier Hernández Bonnet de niño

El periodista de Blu Radio cerró el tema con una historia de su vida personal, que compartió con el fin de ejemplificar que la denominación de “equipo de garaje”, puede dejar de ser irrespetuosa si los que se sienten aludidos trabajan en aras de salir de ese lugar.

“Cuando yo todavía era estudiante, mi mamá me mandaba en bus desde el barrio Cristóbal al centro de la ciudad para comprar algunos metricos de tela porque mi viejita se defendía haciendo unas confecciones. Entonces, yo iba a un almacencito y porque era el más barato de todos, y vendía solo telas.

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Javier Hernández Bonnet le respondió a los equipos del fútbol profesional colombiano que se sintieron ofendidos por haberlos denominado "Equipos de garaje" - crédito Bogotá F.C/Leones/Javier Hernández Bonnet

Grupo Éxito, el ejemplo que pueden seguir unos equipos del fútbol profesional colombiano

Bueno, se trataba del Grupo Éxito, que salió de ese garajito porque sus dueños invirtieron todo lo que tenían en su bolsillo para mejorar su producto y operación. Lo reinvertían en la industria", fue la historia que contó Bonnet, demostrando que si los equipos que se sintieron aludidos con la denominación de “equipo de garaje”, se lo proponen e invierten en sus clubes, podrían salir de ese lugar.

Entonces, Bonnet afirmó que lo que deben hacer los dirigentes de esos clubes es salir de la zona de confort. “Si quiere yo con mucho gusto miro cómo llamarlos, para no hacerlo como de garaje. Pero el tema pasa porque no todos pueden estar en la misma mesa a la hora de la repartición, porque otros merecen más al mantener viva la pasión de la industria”, concluyó Bonnet al respecto.

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Y parece que Bonnet ya encontró el nuevo término para referirse a esos equipos, pues en ese mismo programa, de Blog Deportivo en Blu Radio, su compañero y también periodista deportivo Juan José Osorio los denominó como “Equipos emergentes”, y Bonnet expresó que esa podría ser una denominación acorde para esos clubes, los del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol profesional colombiano.