Jugador habría demandado al América de Cali y busca quedar como agente libre por presuntos incumplimientos

El periodista argentino Leonel Cerrudo aseguró en el medio de comunicación partidista, América en la Red, aseguró que el jugador Dylan Borrero había renunciado al club por incumplimientos en su pagos - crédito América en La Red

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América de Cali enfrenta una situación inesperada en pleno inicio de la Liga BetPlay 2026-II. El extremo Dylan Borrero habría presentado una demanda contra el club con el objetivo de terminar anticipadamente su contrato y obtener la libertad deportiva, argumentando presuntos incumplimientos económicos por parte de la institución. Hasta el momento, el conjunto vallecaucano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

La información fue revelada inicialmente por el programa América en la Red y posteriormente ampliada por el periodista Jaime Dinas, quien aseguró que el futbolista ya inició las acciones legales por intermedio de su representante y su apoderado. Según esas versiones, el conflicto estaría relacionado con retrasos en pagos, primas y comisiones, situación que habría llevado al jugador a considerar roto el vínculo contractual.

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De acuerdo con los reportes, Borrero tampoco ha asistido a los entrenamientos del equipo en la sede de Cascajal desde hace cinco días. Su ausencia coincidió con el debut del América en la Liga BetPlay 2026-II, compromiso en el que los dirigidos por David González vencieron 2-0 a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín.

La revelación del medio de comunicación partidario América En La Red sobre Dylan Borrero y su situación contractual con el club - crédito @americaenlared/X

El contrato sigue vigente hasta 2028

Aunque el extremo continúa apareciendo como integrante de la plantilla profesional del América y mantiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028, la intención del jugador sería obtener la terminación anticipada del vínculo para convertirse en agente libre.

Jaime Dinas aseguró a través de su cuenta de X que “le costó al América de Cali US$1,5 millón y hoy su apoderado y su representante han demandado al América de Cali”. El periodista también indicó que una de las inconformidades del futbolista estaría relacionada con que no habría sido tenido en cuenta para entrenar durante los últimos días.

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Sin embargo, hasta ahora ninguna de las partes ha confirmado oficialmente la existencia de una demanda, el organismo ante el cual habría sido presentada o las pretensiones específicas del proceso. Por esa razón, el conflicto permanece basado en las versiones difundidas por distintos medios de comunicación.

En la imagen aparecen cuatro jugadores que actualmente militan en América de Cali: Dylan Borrero, jan Fernández, Adrián Ramos y Yeison Guzmán. Quien aparece en la mitad es Tulio Gómez, máximo accionista del club - crédito Colprensa/Dimayor

Un fichaje que no cumplió las expectativas

La situación resulta llamativa porque Borrero fue uno de los refuerzos más importantes del América para la temporada 2025. El club apostó por el extremo tras su paso por Atlético Mineiro, New England Revolution y Fortaleza, esperando que se convirtiera en una de las principales armas ofensivas del equipo.

No obstante, su rendimiento estuvo lejos de las expectativas generadas. Durante su paso por el conjunto escarlata disputó 40 partidos oficiales, acumuló poco más de 1.600 minutos en cancha y registró cinco goles junto con tres asistencias.

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En el primer semestre de 2026 tampoco logró consolidarse. Los registros de la Liga BetPlay 2026-I muestran siete apariciones, un gol y ninguna asistencia, además de varios encuentros sin participación, lo que redujo considerablemente su protagonismo dentro del plantel.

Desde meses atrás ya existían versiones sobre un posible deseo del futbolista de abandonar la institución. Incluso, Jaime Dinas había informado que el jugador buscaba una transferencia, mientras la dirigencia analizaba alternativas para recuperar parte de la inversión realizada.

Dylan Borrero había revelado que estaba en América de Cali porque su mamá se lo pidió -crédito José Luis Guzmán / El País - Colprensa

América espera una solución

Mientras el caso avanza, el cuerpo técnico encabezado por David González pierde una alternativa ofensiva para afrontar el comienzo del campeonato. Aunque el entrenador contaba con Borrero dentro de sus planes deportivos, el conflicto contractual mantiene al jugador alejado de los entrenamientos y de la competencia oficial.

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Las versiones conocidas señalan que el futbolista sostiene que los presuntos incumplimientos económicos le permiten solicitar la terminación del contrato y quedar libre. Entretanto, América todavía no ha fijado una posición pública sobre las acusaciones ni ha explicado la ausencia del jugador de las prácticas.

En caso de confirmarse una salida sin compensación económica, el club podría perder a uno de los fichajes más costosos realizados en los últimos mercados. Sin embargo, ese escenario aún depende de la evolución del proceso y de la decisión de la autoridad competente que conozca el eventual litigio.