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Paola Turbay contó que fue víctima de los ladrones en Europa: “Nos robaron absolutamente todo”

La exreina compartió en redes sociales detalles del hecho, pues desconocidos rompieron el vidrio del carro y se llevaron sus pertenencias

El video publicado por la famosa mostró el vidrio trasero roto de un vehículo, confirmando el robo - crédito Paola Turbay / Instagram

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Paola Turbay reveló en sus redes sociales que sufrió un robo durante unas vacaciones familiares en Europa y que los delincuentes se llevaron maletas, morrales y pasaportes tras romper el vidrio del vehículo en el que se movilizaban.

El hecho ocurrió al inicio de su recorrido por los Balcanes, un viaje que la exreina de belleza planeó para atravesar distintos países de la región y conocer la historia de la antigua Yugoslavia junto con su familia. Pese al robo, la famosa no quiso revelar el país donde sucedió, para no “hacerle mala publicidad” a un destino que dijo que es de sus favoritos.

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La actriz mostró cómo quedó el automóvil y detalló la secuencia de acciones que tomó su familia para poder continuar con su viaje y no dañarse las vacaciones por lo sucedido.

Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo —maletas, morrales, pasaportes... ¡TODO!— respiramos profundo, nos dimos un abrazo, pusimos la denuncia, fuimos al Consulado de Colombia y a un almacén a comprar las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje”, escribió Paola Turbay.

Paola Turbay aseguró que los delincuentes se llevaron todas sus pertenencias de valor - crédito Paola Turbay / Instagram
Paola Turbay aseguró que los delincuentes se llevaron todas sus pertenencias de valor - crédito Paola Turbay / Instagram

Entre los comentarios por lo ocurrido recibió algunas recomendaciones por parte de los internautas como: “Nunca pero nunca se dejan los pasaportes en un carro, si no los dejaste en el hotel bien asegurados, mantenlos contigo, lo demás se recupera, pero los pasaportes con las visas son un tesoro” y “En europa roban horrible, no se confíen, está lleno de carteristas y de bandas”.

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Qué hizo Paola Turbay tras el robo

La actriz aseguró que tras presentar la denuncia, acudieron al Consulado de Colombia para iniciar los trámites por la pérdida de documentos. Incluso, también aseguró que tuvieron que comprar ropa nueva, porque se quedaron sin equipaje para continuar la ruta.

“No voy a decir en qué país nos robaron porque no quiero hacerle mala publicidad. Sigue siendo un país que amo y al que volvería sin pensarlo dos veces”, afirmó.

Paola Turbay explicó en el mismo post de Instagram que el propósito del viaje fue recorrer varios destinos de los Balcanes con una guía centrada en el contexto histórico de la antigua Yugoslavia.

Sabía muy poco de la antigua Yugoslavia, así que decidimos descubrirla en tren y en carro, muy bien acompañados por los pódcasts de Diana Uribe. Es la mejor manera de llegar a un lugar: entendiendo su historia. Conocerla le permite a uno poner las cosas en perspectiva, entender mucho mejor lo que está viendo y sacarle mucho más provecho al viaje”, señaló.

La famosa decidió continuar con su viaje sin mayores preocupaciones - crédito Paola Turbay / Instagram
La famosa decidió continuar con su viaje sin mayores preocupaciones - crédito Paola Turbay / Instagram

Así fue la ruta por los pueblos históricos

Después de resolver la situación del robo, Turbay y su familia siguieron con el plan. Contó que su primer destino fue Eslovenia y la describió como “un país que parece una casita de muñecas”.

En su recuento enumeró los lugares que visitaron: pueblitos medievales, calles adoquinadas, ríos cristalinos, los lagos Bled y Bohinj, montañas y bosques. También mencionó Ljubljana, a la que llamó “la ciudad de los dragones”, y destacó su herencia austrohúngara en calles, puentes y arquitectura.

Entre los puntos específicos, citó el castillo de Predjama, construido dentro de una cueva en la roca, y las cuevas de Postojna. Además, aseguró que los lugares que recorrieron estaban “impecables” y que encontrar basura era “prácticamente imposible”.

La presentadora y exreina comparte los mejores momentos con sus familiares - crédito Paola Turbay / Instagram
La presentadora y exreina comparte los mejores momentos con sus familiares - crédito Paola Turbay / Instagram

“Viajar por Eslovenia fue llegar a un lugar demasiado perfecto para ser real. Un país que vale la pena recorrer y conocer”, puntualizó, demostrando que pasaron muy buenos momentos pese al robo.

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