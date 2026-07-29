Nelson Velásquez está en la mira por la denuncia de un empresario: “Ya nos desgastamos tratando de solucionar esto”

Según Wilton Paniza, otro empresario ofreció más dinero por las mismas fechas que buscaba contratar, y la organización de Nelson Velásquez desconoció el acuerdo previo - crédito cortesía Gus Rincón

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Nelson Velásquez viene protagonizando un 2026 movido, con una agenda de conciertos constante, pero también con algunas controversias.

La más sonada tuvo lugar el pasado 8 de abril, cuando el cantante vallenato se presentó en la cárcel La Paz de Itagüí, en un evento que quedó registrado en videos y fotografías difundidos posteriormente en redes sociales.

Por estas fechas, la Procuraduría General de la Nación investiga a varios funcionarios del centro penitenciario por supuestas omisiones relacionadas con los controles de ingreso, el registro y la reseña de las personas que participaron en la celebración. Además, analiza un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial elaborado después de los hechos.

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Aunque el artista se defendió asegurando que solo fue a la cárcel a compromir con un compromiso contractual, lo cierto es que una nueva denuncia volvió a poner en la mira al intérprete vallenato.

Esta vez se trata de una denuncia vinculada con una contratación realizada hace tres años por parte del empresario ecuatoriano Wilton Paniza, para que Velásquez brindara una serie de fechas en el vecino país. Sin embargo, estas fechas nunca se desarrollaron y el empresario denunció que Velásquez y su equipo de trabajo le debían unos 30.000 dólares.

Wilton Paniza, empresario de conciertos ecuatoriano, acusó a Nelson Velásquez de deberle 30.000 dólares por una serie de conciertos que no se llevaron a cabo - crédito @wiltonpaniza/Instagram

El conflicto, que Paniza llevó ante las cámaras de La Red, el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, gira en torno a dos fechas de presentación pagadas por adelantado que, según el empresario, nunca se realizaron.

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Paniza relató que adquirió un paquete de 12 conciertos de Velásquez para el territorio ecuatoriano. Por las dos últimas fechas entregó el dinero anticipado, además de asumir los costos de tiquetes aéreos, viáticos, hospedaje y transporte. Según su versión, un tercer empresario habría ofrecido más dinero por esas mismas fechas, lo que llevó a la organización del cantante a desconocer el acuerdo.

“Llegó otro empresario y al parecer pagó más dinero de lo que tenía pautado conmigo”, afirmó Paniza. Desde ese momento, asegura, comenzó un ciclo de evasivas entre el artista y su representante que se extendió por tres años y medio.

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Paniza sostuvo que durante tres años y medio recibió evasivas y propuso hacer las fechas pendientes o recuperar los 30.000 dólares, sin éxito - crédito cortesía Gus Rincón

El empresario reconoció que no existe un contrato físico firmado, aunque sí hay conversaciones de chat y audios que, a su juicio, respaldan el acuerdo de palabra. De igual modo, detalló las alternativas que ofreció para resolver la situación tanto al cantante como a su mánager Alex Díaz.

“Nelson me dijo en una oportunidad de que la negociación había cambiado. Yo acepté eso, porque ha pasado tanto tiempo, yo sé que la fecha no me la podían dar al precio de la cual yo arreglé con ellos. Lo acepté, pero ya llevábamos tres años y medio en esto de que no me dan la fecha. Me dice: ‘Háblate con Alex’. Hablo con Alex. Alex me dice que Nelson es el que tiene que dar el ok para poder hacer la fecha. Es más, le he propuesto hacer hasta dos fechas, la que me debe o los 30 mil dólares que me debe y una fecha más”, reseñó.

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Como ninguna de esas propuestas prosperó, Paniza optó por denunciar la situación y ponerse firme en la determinación de exigir la devolución del dinero.

“Mi socio y yo ya nos desgastamos tratando de solucionar esto por la vía del concierto. Simplemente queremos que nos devuelvan el dinero”, expresó el empresario frente a las cámaras del programa.

Cuando el programa consultó la versión de Alex Díaz, esta presentó una inconsistencia frente a lo denunciado por Paniza. Según señaló el mánager de Velásquez, las fechas no se realizaron porque el propio empresario ecuatoriano las canceló. Según Díaz, los 30.000 dólares correspondían a dos eventos —un matrimonio privado y una fiesta pública— que se cayeron cuando el matrimonio en cuestión no se llevó a cabo.

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Alex Díaz, mánager de Nelson Velásquez, afirmó que las fechas en Ecuador no se hicieron porque Wilton Paniza las canceló debido a que fueron pactadas para un matrimonio privado que nunca se realizó - crédito nelsonvelasquezoficial/Instagram

“Faltando un mes nos llamaron y nos dijeron que no podían hacer las fechas porque el matrimonio como que se había cancelado”, explicó Díaz. El mánager sostuvo que, en esos casos, la política habitual de la organización es retener el depósito, pero que aun así le ofrecieron a Paniza reprogramar las presentaciones y guardarle fechas para más adelante.

Díaz indicó que se llegó a un acuerdo para realizar una presentación valorada en los mismos 30.000 dólares, pero que la agenda de Nelson Velásquez para el año en curso no tiene disponibilidad. “Gracias a Dios ha sido un año muy bueno y no tenemos fecha. Dejamos de vender este fin de semana para dárselos a ellos y nosotros también somos perjudicados en este caso”, señaló el representante.

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