Juan Carlos Osorio se ofreció para la selección Colombia por un salario mínimo: “Yo quiero contribuir y aportar”

Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

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Juan Carlos Osorio volvió a poner sobre la mesa su deseo de trabajar con la selección Colombia. El experimentado entrenador, de 65 años, aseguró que está dispuesto a integrarse al proyecto de la Tricolor y dejó claro que el aspecto económico no sería un obstáculo para asumir ese reto.

El técnico participó en el programa Saque Largo, de Win Sports, donde analizó el presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la conversación habló sobre el rendimiento de la selección, la posición de Luis Díaz, algunos aspectos tácticos y los cambios que, a su juicio, necesita el fútbol formativo del país para aspirar a títulos tanto con la Selección Colombia como en los clubes del fútbol colombiano.

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Osorio considera que el fútbol colombiano debe fortalecer el trabajo de formación para competir entre las mejores selecciones del mundo -crédito Ulises Ruiz AFP

Fue en ese contexto cuando Osorio expresó públicamente su disposición para aportar al fútbol nacional, incluso si eso implicara recibir un salario mínimo. “Levanto la mano y le digo a mi país: Yo, Juan Carlos Osorio, estoy dispuesto a hacer parte de esta renovación del fútbol colombiano por un salario mínimo, el que se gana el señor taxista o un señor X, por mi país y por mi gente; yo quiero contribuir y aportar”, empezó diciendo el entrenador que tuvo su última experiencia con el Remo de Brasil.

El risaraldense explicó que su interés no depende del cargo que pudiera desempeñar. Incluso aseguró que aceptaría trabajar como asistente técnico si esa fuera la necesidad del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. “Si Néstor Lorenzo me dice que sea su asistente, yo acepto. Donde sea que yo pueda contribuir, puedo ser uno o dos. Si arranco de dos hoy, a futuro puedo llegar a ser uno. Es el hoy, el aquí y el ahora; tengo energía y quiero ser partícipe de este proyecto. Por eso me atrevo a decirlo”.

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Además, reveló que actualmente estudia tres posibilidades para continuar su carrera como entrenador. Sin embargo, afirmó que antes de tomar una decisión quería manifestar públicamente su intención de hacer parte del proceso de renovación que, según considera, necesita el fútbol colombiano.

Juan Carlos Osorio aseguró que aceptaría cualquier rol dentro del proyecto de la Selección Colombia- crédito Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

“En este momento tengo tres oportunidades, las estoy considerando, pero quiero estar tranquilo; a lo mejor me voy y nunca tendré esta oportunidad de expresarle al país futbolero: quiero ser parte de esta renovación del fútbol colombiano”, agregó. Osorio explicó que su propuesta va mucho más allá de integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Para el entrenador, uno de los principales desafíos está en fortalecer el trabajo de formación y construir una identidad de juego desde las categorías inferiores.

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“Mañana muchos van a decir que me estoy ofreciendo; que lo piensen, me expongo a eso, yo solo quiero aclarar que Colombia, si quiere estar dentro de los mejores ocho del Mundial, tiene que mejorar la idea de juego por encima de todo y eso viene desde los equipos de formación; creo que le puedo aportar a mi país para la educación de nuestros niños, no hablo únicamente para llegar a la Selección Colombia”, finalizó el entrenador.

Las declaraciones de Osorio se conocen pocos días después de que la Federación Colombiana de Fútbol confirmara la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como seleccionador nacional. El entrenador argentino continuará al frente de la Tricolor hasta 2030. La Federación explicó que la decisión se tomó después de la participación de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El nuevo vínculo tiene como principales objetivos la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030. Hasta el momento, Lorenzo acumula un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas al frente de la Selección Colombia, además de un invicto de 28 partidos durante su proceso.

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Néstor Lorenzo continuará como técnico de la Selección Colombia hasta 2030 tras la renovación de su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol - crédito EFE

El nuevo ciclo del combinado nacional comenzaría en septiembre con una nueva fecha FIFA. De acuerdo con la información entregada por Sebastián Vargas, de Caracol Radio, Colombia enfrentaría a México en un duelo que se disputaría en Baltimore, Maryland, entre el 24 y el 26 de septiembre. Posteriormente, en octubre, la Tricolor viajaría a Miami, Florida, para medirse ante Perú el jueves 8. Por ahora, todavía no hay fechas confirmadas para los encuentros frente a Estados Unidos y Canadá, que completarían los cuatro compromisos previstos durante las próximas fechas FIFA.