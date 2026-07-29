Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Jorge Cao reveló que amigos del pasado reaparecieron tras su supuesto fallecimiento: “Tenían que matarme pa’ que pudieran hablar”

El famoso recordó que se molestó por el rumor y pidió a los seguidores no creer en todo lo que ven en las plataformas digitales, aunque agradeció por todo el cariño y la preocupación

El rumor se volvió tendencia nacional rápidamente, lo que fue rechazado por el actor - crédito @cao.jorge / Instagram
El rumor se volvió tendencia nacional rápidamente, lo que fue rechazado por el actor - crédito @cao.jorge / Instagram
Guardar

La falsa muerte de Jorge Cao se convirtió para el actor cubano en una prueba del afecto que le tienen sus seguidores. Y es que la noticia salió de una lectura incompleta de una promoción de pódcast que se difundió por redes sociales y terminó por desbordarlo emocionalmente cuando vio el impacto en amigos, colegas y seguidores.

En declaraciones recogidas por el programa Buen Día, Colombia, que fueron emitidas el 28 de julio de 2026, el famoso relató que el 3 de julio almorzó y se acostó a descansar. Sin embargo, a las 3:00 p. m. recibió una llamada de una amiga de su esposa, que se mostró angustiada por la situación.

PUBLICIDAD

Además, aseguró que escuchó tocar la puerta de su casa y, al abrir, se encontró con integrantes de la Compañía Nacional de las Artes llorando por una muerte que nunca ocurrió.

El actor dijo que el origen del problema fue una frase mal interpretada en la difusión de una entrevista: “La gente no lee. La gente se le olvidó la sintaxis”, afirmó, al explicar que una promoción decía: “Muere: Jorge Cao al perder a su hija”, y que muchos se quedaron solo con el comienzo de la oración.

El actor explicó que la publicación que disparó el rumor contenía una frase que fue malinterpretada: “La persona que leyó eso y que lanzó la muerte de Jorge Cao no leyó más. Se quedó con el: ‘Muere Jorge Cao’”, dijo.

PUBLICIDAD

También cuestionó el comportamiento de aquellos que difundieron la versión: “El resto del país jamás confirmó la noticia, jamás fue a la fuente, jamás trató de averiguar de dónde salió”.

Cao indicó que la circulación de esa frase se convirtió en un “escándalo nacional” antes de que alguien confirmara la información.

- crédito @cao.jorge/Instagram
El actor contó que la confusión terminó afectando a su entorno cercano - crédito @cao.jorge/Instagram

Al inicio, lo tomó como una anécdota, pero todo cambió al ver a su círculo cercano afectado

Jorge Cao reconoció que al principio el rumor le resultó “entretenido”, pero dijo que la sensación cambió con el paso de las horas, pues la cantidad de personas afectadas por la información hizo que la situación fuera agobiante.

Realmente me empecé a abrumar por la cantidad de gente amiga afectada por la noticia”, pues la situación se volvió inmanejable para él: “Me empecé a sentir terriblemente mal, emocionalmente mal, porque no sabía, primero, cómo retribuir tanto afecto y segundo, cómo parar la situación”.

El actor reveló que sintió mucha frustración: “Era incontrolable y no estaba en mis manos resolver. Y eso me agobió”.

Jorge Cao habló sobre la muerte de su hija Marisel, una pérdida que calificó como el golpe más duro de su vida - crédito Vanessa De La Torre/Youtube
Jorge Cao reveló que todo se trató de una confusión que escaló demasiado - crédito Vanessa De La Torre/Youtube

Después del rumor, Jorge Cao contó que comenzó a recibir llamados de periodistas de otros de países como Argentina y Chile, en un intento por aclarar la versión que seguía generando repercusiones. El actor explicó que esa exposición también empezó a interferir con su rutina laboral: “Yo no puedo estar dando tanta entrevista, lo que tengo que seguir es montando la obra”.

Finalmente, criticó el uso que se le da a las redes sociales: “El fenómeno está en que como vivimos en un mundo donde cualquiera dice cualquier cosa en las redes sociales sin confirmar ninguna de las cosas”.

Jorge Cao sorprendió con historia de experiencia paranormal que vivió - crédito @cao.jorge/IG
Jorge Cao ha participado en producciones que son recordadas por sus seguidores - crédito @cao.jorge/IG

Cao dijo que recibió más de 1,5 millones de mensajes y lo leyó como una señal de reconocimiento

En medio de la incomodidad, el actor también se refirió al cariño del público. Aseguró que, entre mensajes directos y publicaciones en redes, recibió gran cantidad de mensajes: “Eso da una gran responsabilidad. Quiere decir que el trabajo que has hecho, que tu ética, tu disciplina, tu visión del mundo y de tu profesión le ha llegado a la gente”.

También contó que, después de publicar que la noticia era falsa y que seguía vivo, recibió otros miles de mensajes, incluidos contactos de personas con las que había perdido vínculo: “Gente que fue amiga y que de pronto desapareció del planeta (...) Tenían que matarme pa’ que pudieran hablar”.

Al final de la entrevista, Jorge Cao agradeció el respaldo del público y dirigió un mensaje especial al país donde desarrolló buena parte de su carrera: “Lo único que puedo hacer es agradecer. Gracias, Colombia. Gracias, gracias y gracias”.

Temas Relacionados

Jorge CaoMuerte de Jorge CaoRumoresColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Javier Hernández Bonnet le respondió a los “equipos de garaje”: “Lamento mucho que se hayan molestado tanto, pero...”

El periodista contó una historia personal para comparar por qué los equipos del fútbol profesional colombiano, que se sintieron aludidos con la denominación “de garaje”, pueden dejar de serlo si se lo proponen

Javier Hernández Bonnet le respondió a los “equipos de garaje”: “Lamento mucho que se hayan molestado tanto, pero...”

Comerciantes contra la Alcaldía de Soacha: esta es la disputa por la que fue cerrada la autopista Sur durante varias horas

Propietarios de bares y discotecas rechazan que la administración haya reducido el horario en el que podrán abrir sus locales

Comerciantes contra la Alcaldía de Soacha: esta es la disputa por la que fue cerrada la autopista Sur durante varias horas

Petro realizó su último encuentro con la delegación de EE. UU. y Armando Benedetti reveló si hablaron de la Lista Clinton

El ministro del Interior aseguró que la administración nacional presentó los avances alcanzados en la sustitución de cultivos de coca, teniendo en cuenta la culminación de la gestión

Petro realizó su último encuentro con la delegación de EE. UU. y Armando Benedetti reveló si hablaron de la Lista Clinton

Bancada provida radicó proyecto en contra del aborto, busca que se proteja la vida desde la concepción: “Daremos el debate”

La Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación y no estableció límite temporal alguno en tres causales específicas

Bancada provida radicó proyecto en contra del aborto, busca que se proteja la vida desde la concepción: “Daremos el debate”

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Con el avance de la competencia, las riñas no pueden faltar y tienen sorprendidos a los televidentes del famoso concurso

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 28 de julio de 2026 dejó una fuerte pelea entre los jurados: “Por qué no se va a otro programa”

Plinio Apuleyo Mendoza: así reaccionaron las redes sociales tras el fallecimiento del escritor

Nelson Velásquez está en la mira por la denuncia de un empresario: “Ya nos desgastamos tratando de solucionar esto”

Paola Turbay contó que fue víctima de los ladrones en Europa: “Nos robaron absolutamente todo”

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Deportes

Juan Carlos Osorio se ofreció para la selección Colombia por un salario mínimo: “Yo quiero contribuir y aportar”

Juan Carlos Osorio se ofreció para la selección Colombia por un salario mínimo: “Yo quiero contribuir y aportar”

Jugador habría demandado al América de Cali y busca quedar como agente libre por presuntos incumplimientos

Faustino Asprilla recordó uno de los momentos más tristes de su vida en medio de la polémica con Jhon Jader Durán

Manchester United quiere dar un golpe en el mercado de fichajes con un colombiano: seguiría a una figura de la Tricolor

Omar Pérez estuvo a punto de no llegar al fútbol colombiano: hizo una atrevida propuesta para asegurar su puesto en Junior