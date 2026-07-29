Jorge Cao reveló que amigos del pasado reaparecieron tras su supuesto fallecimiento: “Tenían que matarme pa’ que pudieran hablar”

El rumor se volvió tendencia nacional rápidamente, lo que fue rechazado por el actor - crédito @cao.jorge / Instagram

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La falsa muerte de Jorge Cao se convirtió para el actor cubano en una prueba del afecto que le tienen sus seguidores. Y es que la noticia salió de una lectura incompleta de una promoción de pódcast que se difundió por redes sociales y terminó por desbordarlo emocionalmente cuando vio el impacto en amigos, colegas y seguidores.

En declaraciones recogidas por el programa Buen Día, Colombia, que fueron emitidas el 28 de julio de 2026, el famoso relató que el 3 de julio almorzó y se acostó a descansar. Sin embargo, a las 3:00 p. m. recibió una llamada de una amiga de su esposa, que se mostró angustiada por la situación.

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Además, aseguró que escuchó tocar la puerta de su casa y, al abrir, se encontró con integrantes de la Compañía Nacional de las Artes llorando por una muerte que nunca ocurrió.

El actor dijo que el origen del problema fue una frase mal interpretada en la difusión de una entrevista: “La gente no lee. La gente se le olvidó la sintaxis”, afirmó, al explicar que una promoción decía: “Muere: Jorge Cao al perder a su hija”, y que muchos se quedaron solo con el comienzo de la oración.

El actor explicó que la publicación que disparó el rumor contenía una frase que fue malinterpretada: “La persona que leyó eso y que lanzó la muerte de Jorge Cao no leyó más. Se quedó con el: ‘Muere Jorge Cao’”, dijo.

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También cuestionó el comportamiento de aquellos que difundieron la versión: “El resto del país jamás confirmó la noticia, jamás fue a la fuente, jamás trató de averiguar de dónde salió”.

Cao indicó que la circulación de esa frase se convirtió en un “escándalo nacional” antes de que alguien confirmara la información.

El actor contó que la confusión terminó afectando a su entorno cercano - crédito @cao.jorge/Instagram

Al inicio, lo tomó como una anécdota, pero todo cambió al ver a su círculo cercano afectado

Jorge Cao reconoció que al principio el rumor le resultó “entretenido”, pero dijo que la sensación cambió con el paso de las horas, pues la cantidad de personas afectadas por la información hizo que la situación fuera agobiante.

“Realmente me empecé a abrumar por la cantidad de gente amiga afectada por la noticia”, pues la situación se volvió inmanejable para él: “Me empecé a sentir terriblemente mal, emocionalmente mal, porque no sabía, primero, cómo retribuir tanto afecto y segundo, cómo parar la situación”.

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El actor reveló que sintió mucha frustración: “Era incontrolable y no estaba en mis manos resolver. Y eso me agobió”.

Jorge Cao reveló que todo se trató de una confusión que escaló demasiado - crédito Vanessa De La Torre/Youtube

Después del rumor, Jorge Cao contó que comenzó a recibir llamados de periodistas de otros de países como Argentina y Chile, en un intento por aclarar la versión que seguía generando repercusiones. El actor explicó que esa exposición también empezó a interferir con su rutina laboral: “Yo no puedo estar dando tanta entrevista, lo que tengo que seguir es montando la obra”.

Finalmente, criticó el uso que se le da a las redes sociales: “El fenómeno está en que como vivimos en un mundo donde cualquiera dice cualquier cosa en las redes sociales sin confirmar ninguna de las cosas”.

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Jorge Cao ha participado en producciones que son recordadas por sus seguidores - crédito @cao.jorge/IG

Cao dijo que recibió más de 1,5 millones de mensajes y lo leyó como una señal de reconocimiento

En medio de la incomodidad, el actor también se refirió al cariño del público. Aseguró que, entre mensajes directos y publicaciones en redes, recibió gran cantidad de mensajes: “Eso da una gran responsabilidad. Quiere decir que el trabajo que has hecho, que tu ética, tu disciplina, tu visión del mundo y de tu profesión le ha llegado a la gente”.

También contó que, después de publicar que la noticia era falsa y que seguía vivo, recibió otros miles de mensajes, incluidos contactos de personas con las que había perdido vínculo: “Gente que fue amiga y que de pronto desapareció del planeta (...) Tenían que matarme pa’ que pudieran hablar”.

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Al final de la entrevista, Jorge Cao agradeció el respaldo del público y dirigió un mensaje especial al país donde desarrolló buena parte de su carrera: “Lo único que puedo hacer es agradecer. Gracias, Colombia. Gracias, gracias y gracias”.