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Comerciantes contra la Alcaldía de Soacha: esta es la disputa por la que fue cerrada la autopista Sur durante varias horas

Propietarios de bares y discotecas rechazan que la administración haya reducido el horario en el que podrán abrir sus locales

Protestas - Soacha
Ciudadanos tuvieron que caminar hasta sus hogares por los bloqueos - crédito Alcaldía de Soacha
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El 28 de julio, durante más de dos horas, se registró una manifestación protagonizada por propietarios de bares y discotecas de Soacha que protestaban por la implementación de nuevos horarios para el funcionamiento de este tipo de establecimientos en el municipio.

Voceros de la concentración afirmaron que el alcalde Julián Sánchez “Perico” estaba afectando sus comercios con decisiones que afectaban directamente el funcionamiento de la mayoría de establecimientos, principalmente los de la zona 21, en el centro de Soacha.

Con el objetivo de lograr tener un encuentro con el mandatario municipal, los comerciantes bloquearon la autopista Sur en hora pico, incluyendo el carril exclusivo de Transmilenio. Durante el tiempo que se prolongó la manifestación, los articulados no ingresaron a Soacha, lo que provocó que miles de ciudadanos tuvieran que caminar hasta sus hogares. Además, la manifestación hizo que conductores quedaran atrapados en una congestión vehicular de varios minutos.

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A las 7:20 p. m., Transmilenio volvió a funcionar en el municipio de manera intermitente, debido a que las manifestaciones se mantuvieron con cierres intermitentes.

Protestas - Soacha
Comerciantes bloquearon la autopista sur para rechazar medida adoptada por la alcaldía - crédito Alcaldía de Soacha

Lo que provocó el enojo de los comerciantes

La Alcaldía de Soacha estableció nuevos horarios para bares, discotecas y comercios, con el objetivo de ordenar el sector de entretenimiento y reducir los índices de violencia y delitos en el municipio.

Los bares, tabernas, discotecas y clubes deben cerrar a la 1:59 a. m. los viernes, sábados y vísperas de festivos. Panaderías pueden operar de 6:00 a.m. a 10:59 p.m.; micromercados de 6:00 a. m. a 11:30 p. m.; cafeterías, loncherías y heladerías de 6:00 a. m. a 10:59 p. m. Los sitios de comidas rápidas pueden funcionar de lunes a domingo con venta de licor de 10:00 a. m. a 11:59 p. m., pero sin venta de licor. Restaurantes pueden abrir de domingo a jueves de 6:00 a. m. a 11:59 p. m., y viernes, sábados y vísperas de festivo hasta la 1:00 a. m.; asaderos y pizzerías de domingo a jueves hasta las 11:59 p.m. Las droguerías y parqueaderos pueden operar 24 horas, aunque las droguerías deben acatar las restricciones para la venta de licor.

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El decreto establecía que algunos comercios podrían solicitar permiso para funcionar hasta las 3:00 a. m. bajo un plan de cumplimiento que sería evaluado semanalmente.

Protestas - Soacha
Alcaldía de Soacha finalizó permisos de bares y discotecas del municipio por incumplir acuerdos previos - crédito Alcaldía de Soacha

Precisamente, tras una inspección, la alcaldía informó que la excepción sería descartada debido a que los comerciantes del centro de Soacha habían incumplido con los protocolos de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Soacha reafirmó que los permisos no serán renovados y pidió que las autoridades se encarguen de retirar de la autopista Sur a los manifestantes.

Los horarios nocturnos se ampliaron bajo compromisos claros de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad. Esos compromisos fueron incumplidos por comerciantes, no por la comunidad. Hoy pretenden bloquear la Autopista Sur y afectar a quienes trabajan y regresan a casa, reclamando garantías que ellos mismos rompieron. Eso no se va a permitir”.

Julián Sánchez en X
El alcalde de Soacha pidió que la Policía retire de la vía a los manifestantes - crédito @JulianPericoJr/X

La respuesta de los comerciantes

El gremio ha rechazado los señalamientos que ha hecho el alcalde y afirman que no han incumplido los acuerdos, sino que están siendo víctimas de un hostigamiento por parte de la administración municipal.

Sobre la basura dejada en los alrededores de los establecimientos, afirman que se trata de un problema de Urbaser, empresa encargada de la recolección de los residuos en el municipio, que no tendría un horario establecido, lo que obliga a que los residentes de la zona deban dejar bolsas desde la mañana y en algunas ocasiones estas no sean retiradas durante toda la jornada. Esta situación ha sido denunciada por locales de otras localidades en Soacha.

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