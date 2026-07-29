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Estremecedor relato de joven víctima de agresión sexual en un servicio de transporte informal en Montería: “Me paralicé”

Una amiga de la víctima denunció el caso y pidió a las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de abuso que no se queden calladas

Joven solicitó ayuda urgente en la identificación de un hombre vinculado con una presunta agresión sexual contra una amiga en Montería - crédito Valentina Ortiz / TikTok

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Los servicios de transporte informal tienen en alerta a las autoridades porque, al no estar regulados, pueden representar un riesgo para la comunidad. Precisamente, este fue el caso de una joven que denunció haber sido abusada dentro de uno de los vehículos que operan en las calles de la capital del departamento de Córdoba.

El caso fue difundido por una joven identificada como Valentina Ortiz, que utilizó su popularidad en la red social TikTok para pedir ayuda para identificar al hombre que, según su denuncia, agredió sexualmente a una de sus amigas la noche del lunes 27 de julio de 2026 en Montería.

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De acuerdo con la versión difundida, el hecho ocurrió después de que la víctima tomara un servicio informal a la salida del centro comercial Buenavista. En su video publicado en redes sociales, la joven solicitó difusión “urgentemente” y sostuvo que buscan “dar con el paradero de su agresor”.

Ortiz aseguró que el acto de violencia ocurrió alrededor de las 11:40 p. m., en el momento en el que su amiga salió del centro comercial tras ver una película: “A ella se le apaga el teléfono, por lo cual no puede tomar un taxi por aplicación y tampoco llamar a nadie que pasara por ella. Ella estaba sola”.

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Según su relato, la mujer decidió acercarse hasta donde operan taxis y allí se encontró con un hombre que ofrecía servicios informales: “Ella se dirige a la parte de afuera donde están los taxis y habla con un señor que dice hacer carreras particulares y ella decide montarse”.

El testigo de presión en el tablero le alerta cuando alguna llanta pierde aire; es la primera señal que todo conductor debe conocer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima que terminó lanzándose del carro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denunciante describió el vehículo como una camioneta Renault Duster gris oscuro y señaló que las placas estarían terminadas en 179. También aseguró que, antes del ataque, el conductor se presentó a la joven como una persona amable, por lo que ella se sintió tranquila durante los primeros minutos: “Antes de la agresión, este señor manifestó llamarse Carlos, ser profesor de inglés del Sena y tener un hijo”.

Ortiz indicó que, después de iniciar el recorrido, el hombre habría desviado el trayecto y sacó un arma blanca para amenazar a la joven y someterla: “Posterior a esto, este hombre saca un arma cortopunzante y la agrede sexualmente”.

Testimonio de la víctima

La joven afectada publicó su propio testimonio en un texto, en el que relató más detalles de lo ocurrido: “No le estaba prestando tanta atención hasta que empezó a coger mi mano con la excusa de que cambiara la música, ahí me di cuenta que había algo malo, decidí mantener la calma y todo escaló muy rápido, me besó, me tocó por encima de la ropa, y me obligó a hacerle sexo oral amenazándome con un arma cortopunzante. Quiso e intentó desabrocharme el jean pero en ese momento me puse a gritar, a tirar puño y patadas. Paró en un semáforo de la circunvalar y me bajé, sin importarle estar en plena vía”.

El relato de la víctima preocupa a los usuarios de estos servicios - crédito Valentina Ortiz / TikTok
El relato de la víctima preocupa a los usuarios de estos servicios - crédito Valentina Ortiz / TikTok

De acuerdo con la joven que denunció el caso, la víctima logró huir cuando el vehículo se detuvo en un semáforo: “Afortunadamente, mi amiga pudo defenderse como pudo y saltó del vehículo cuando este hombre paró en un semáforo de la Circunvalar”.

Del mismo modo, la denunciante agregó que el caso fue atendido inicialmente por la Policía y quedó bajo investigación: “Este caso ya fue atendido en el CAI de la Curva del Diablo y está en manos de la Fiscalía”.

La joven le contó la situación a sus amigas en cuanto se puso a salvo - crédito Valentina Ortiz / TikTok
La joven le contó la situación a sus amigas en cuanto se puso a salvo - crédito Valentina Ortiz / TikTok

Ortiz pidió que cualquier persona con información se comunique para aportar a la identificación del presunto agresor y lograr que el proceso judicial en su contra avance: “Si tienes información sobre este hombre o este caso se te familiariza, por favor comuníquense y ayúdennos a difundir este video para que a ninguna mujer le vuelva a pasar”.

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