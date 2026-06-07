A un año del asesinato de Miguel Uribe Turbay: su esposa revela temores, dudas sobre los autores y el dolor que vive su hijo

La viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que aún existen interrogantes sobre los autores intelectuales y la financiación del crimen. - crédito @maclaudiat/Instagram

Han pasado doce meses desde el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un crimen que conmocionó a Colombia y que marcó uno de los episodios más graves de violencia política de los últimos años. Sin embargo, para su familia, el paso del tiempo no ha significado el cierre de las heridas ni el fin de las preguntas.

En una entrevista concedida a La FM, su esposa, María Claudia Tarazona, habló sobre el duelo que enfrenta junto a sus hijos, los temores que sintió antes del atentado y las dudas que persisten sobre los responsables intelectuales del asesinato.

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“A Miguel lo van a matar”: el temor que la acompañó antes del atentado

Tarazona reveló que, aunque no presentía lo que ocurriría el 7 de junio de 2025, sí hubo momentos previos en los que sintió un profundo temor por la seguridad de su esposo.

“Yo sí tuve un par de momentos en los que dije con mucho susto: ‘A Miguel lo van a matar’”, recordó.

Según explicó, una de esas ocasiones ocurrió después de que Miguel Uribe celebrara públicamente el hundimiento de una iniciativa impulsada por el Gobierno en el Congreso. La viuda señaló que el entonces senador mantenía una posición crítica frente al presidente Gustavo Petro, las disidencias de las FARC y estructuras ligadas al narcotráfico.

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“Estaba braviando mucho al presidente Petro, a las FARC, a la Segunda Marquetalia y a los narcotraficantes. Y Miguel no paraba. Ese era su trabajo todos los días”, afirmó.

El senador y precandidato presidencial fue asesinado el 7 de junio de 2025 durante un evento político en el parque El Golfito, en Bogotá. - crédito @migueluribet/Instagram

Las preguntas que siguen sin respuesta un año después

Aunque las investigaciones han permitido capturar y condenar a varios integrantes de la estructura criminal involucrada en el atentado, Tarazona considera que todavía existen interrogantes fundamentales.

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“Hay muchos interrogantes que no están resueltos. La plata vino de Venezuela, pero ¿Quién la financió? ¿Qué pasó en Malta? ¿Qué pasó en Ecuador? Ahí falta algo más”, manifestó.

La esposa del dirigente político aseguró que una de sus principales preocupaciones es conocer quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe.

“Yo quiero quitarle ese peso a Alejandro de encima. Él no puede crecer con la responsabilidad de descubrir quiénes fueron los que dieron la orden de matar a su papá”, expresó.

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De acuerdo con la investigación, el caso ya deja 17 personas vinculadas, de las cuales nueve permanecen privadas de la libertad. Las autoridades también han señalado presuntos nexos con integrantes de la Segunda Marquetalia, organización criminal cuyos cabecillas son buscados internacionalmente.

El drama de Alejandro, el hijo menor de Miguel Uribe

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista estuvo relacionado con Alejandro, el hijo menor de Miguel Uribe, quien tenía apenas cuatro años cuando ocurrió el atentado.

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Tarazona relató que el niño continúa enfrentando el duelo y que frecuentemente expresa miedo ante la posibilidad de perder a otros miembros de su familia.

“Ver llorar a un niño de cuatro años porque a su papá le dispararon en la cabeza es muy doloroso”, confesó.

La viuda recordó además una de las frases que más la marcaron tras la muerte del senador.

“Mamá, no me pude despedir de mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué si había tanto amor?”, le preguntó el menor.

Actualmente, explicó, el niño sigue teniendo pesadillas y cada noche le pide a su padre que cuide sus sueños.

Alejandro, el hijo menor del senador, continúa enfrentando el duelo y las secuelas emocionales que dejó el asesinato de su padre. - crédito Prensa Miguel Uribe

La polémica por el posible preacuerdo con alias ‘el Costeño’

Otro de los puntos que genera inconformidad en la familia es el eventual beneficio judicial para Elder José Arteaga, alias ‘el Costeño’ o ‘Chipy’, señalado como uno de los principales articuladores del crimen.

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Tarazona cuestionó la posibilidad de que reciba una pena cercana a los 21 años de prisión mediante un preacuerdo con la Fiscalía.

“Me parece una vergüenza esa pena para un tipo tan dañino y tan peligroso como alias el Costeño”, sostuvo.

Según explicó, inicialmente se hablaba de una condena cercana a los 45 años de cárcel, por lo que considera que una reducción de la pena solo tendría sentido si existiera una colaboración determinante para esclarecer completamente el caso.

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“No ha hecho ningún gran avance ni ninguna gran colaboración con la justicia. Todo lo contrario, ha tratado de entorpecer el proceso”, afirmó.

Las dudas sobre la seguridad de Miguel Uribe

La entrevista también reveló preocupaciones sobre los esquemas de protección que tenía el entonces precandidato presidencial.

Tarazona contó que semanas antes del atentado le preguntó directamente a su esposo por las medidas de seguridad y recibió una respuesta que hoy considera preocupante.

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“Me han negado todo lo que he pedido. Me toca esperar a ser el candidato del Centro Democrático para que me refuercen la seguridad”, recordó que le dijo Miguel.

Por su parte, el edil de Fontibón, Víctor Mosquera, quien acompañó al senador el día del atentado en el parque El Golfito de Modelia, relató los momentos de angustia posteriores a los disparos.

“Cuando lo vi, de verdad creí que ya estaba muerto”, recordó sobre los instantes en los que intentó auxiliarlo mientras era trasladado a un centro médico.

La esposa de Miguel Uribe recordó los últimos días junto al dirigente político y habló sobre el impacto de su ausencia en la familia. - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

Un año después, el perdón y la búsqueda de justicia

Pese al profundo dolor que ha dejado la pérdida de su esposo, María Claudia Tarazona sorprendió al asegurar que no guarda sentimientos de odio hacia los responsables materiales del crimen.

“La peor cárcel que puede tener cualquier ser humano es vivir a través del odio y la venganza”, afirmó.

Sin embargo, dejó claro que su perdón personal no significa renunciar a la búsqueda de la verdad.

A un año del asesinato de Miguel Uribe Turbay, su familia insiste en que el país aún necesita respuestas sobre quiénes financiaron, planearon y ordenaron el crimen que cambió para siempre la vida de sus seres queridos y que sigue siendo uno de los casos más sensibles de la historia política reciente de Colombia.