Andrea Petro despejó dudas sobre cuál es la relación de Gustavo Petro con la misteriosa Vanessa Cortés: “Esa es su vida personal”

Foto de Petro en el Vaticano con Vanessa Cortés reavivó preguntas - crédito Vatican Media/Vatican News

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En la mañana del lunes 27 de julio de 2026, la mayor de las hijas del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, entregó leves detalles del vínculo que tendría Vanessa Cortés, la misteriosa mujer a la que se señala de ser la novia del primer mandatario, y su padre.

En una entrevista concedida a Blu Radio, Petro se refirió directamente a las versiones sobre la supuesta relación sentimental entre su padre y Cortés, una mujer que ha acompañado al presidente en algunos de sus viajes oficiales.

Durante la entrevista, Andrea Petro abordó de manera abierta los comentarios que han surgido respecto a la presencia de Vanessa Cortés en actos protocolares, como la audiencia privada del presidente con el Papa en Roma.

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“Mi papá sí ha sido muy cuidadoso con eso, porque él disocia mucho lo que es su vida como papá y su vida amorosa”, señaló Andrea Petro al medio radial.

Vanessa Cortés apareció en la visita de Gustavo Petro al Vaticano y reabre las preguntas sobre su papel en la comitiva - crédito Vatican Media/ Vatican News

La mujer también aseguró que, frente al más reciente viaje a Ciudad del Vaticano, no tiene mayor información sobre el vínculo que los une. “Yo seguí los chismes que ustedes seguían”, comentó.

Sin embargo, Andrea Petro dejó ver que, aunque pueda no conocer la relación entre su padre y Cortés, sí ha tenido encuentros con ella que le han permitido esclarecer varios de los “chismes” alrededor de su relación, como por ejemplo su edad.

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“Vanessa no tiene veinte años. No tiene veinte años. Y ya eso es un tema personal”, afirmó, precisando que los comentarios sobre la edad de Cortés no corresponden a la realidad.

La hija del presidente fue clara al establecer que, aunque conoce los gustos de su padre, no se involucra en sus decisiones personales. La respuesta directa es que no le consta el tipo de relación entre Petro y Cortés, y que la gestión de la vida sentimental del mandatario queda exclusivamente en el ámbito privado.

La conversación también permitió a Andrea Petro reforzar la separación entre los asuntos personales y la función pública de su padre. Negó que existan motivos para relacionar los vínculos sentimentales del presidente con episodios políticos o de gobierno: “Eso ya es un tema supermegapersonal de mi papá. No me cuestiona a mí”, señaló.

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El impacto de la vida privada en el debate público

Investigación reveló la identidad de Vanessa Cortés, señalada por fuentes cercanas al Gobierno como presunta pareja del presidente Gustavo Petro - crédito @JCFloriant y @jhonjacome/X

Las especulaciones sobre la vida amorosa de Gustavo Petro han adquirido notoriedad en medios y redes sociales, especialmente tras la exposición pública de Vanessa Cortés durante un viaje oficial.

Andrea Petro, sin aportar detalles desconocidos, defendió la privacidad de su familia y reiteró que el mandatario ha sido reservado respecto a sus relaciones personales.

“Si él va a presentar a alguien que realmente aprecie y que ame, lo va a hacer muchísimos años después”, remarcó Andrea, sugiriendo que las apariciones públicas de alguna acompañante no necesariamente implican una relación sentimental consolidada.

A inicios de julio, la presencia de Vanessa Cortés junto a Gustavo Petro durante la audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano reabrió la controversia sobre su cercanía con el presidente, porque apareció dentro de la delegación colombiana sin que hasta ahora exista una explicación oficial de la Presidencia de la República ni de la Embajada de Colombia ante la Santa Sede sobre su papel en una visita de carácter institucional.

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La imagen que desató el debate la mostró entre familiares y funcionarios del Gobierno que acompañaron al mandatario en el Palacio Apostólico. En esa fotografía también aparecen Andrea Petro Herrán, hija del presidente; el embajador de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez; el jefe de comunicaciones de la Presidencia, Andrés Camilo Hernández, y otros integrantes de la comitiva.

La reunión entre Petro y León XIV abordó la situación política y social de Colombia y América Latina, además de temas vinculados con la paz, la reconciliación, el crimen organizado transnacional y los efectos del cambio climático. Según informó la Santa Sede, también se destacó la cooperación histórica entre Colombia y el Vaticano en favor de la paz y la unidad nacional.

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