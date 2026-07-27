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Sandra Ortiz, exfuncionaria del Gobierno Petro implicada en el caso Ungrd, respaldó a Angie Rodríguez tras denuncia de presunta corrupción en el Fondo de Adaptación: “Requiere valentía”

La exconsejera exconsejera Presidencial para las Regiones destacó la presentación de la denuncia de la gerente del Fondo de Adaptación, quien aseguró que recibió presiones por no avalar la reasignación de más de $1,2 billones de la entidad

Sandra Ortiz recordó su episodio judicial para respaldar la denuncia de Angie Rodríguez - crédito Consejería Presidencial para las Regiones/Colprensa
Sandra Ortiz recordó su episodio judicial para respaldar la denuncia de Angie Rodríguez - crédito Consejería Presidencial para las Regiones/Colprensa
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Después de que la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunciara que el gobierno de Gustavo Petro buscaría trasladar $1,2 billones comprometidos para obras en La Mojana hacia la atención de la emergencia por el fenómeno de El Niño, varios sectores políticos y sociales del país han reaccionado al respecto.

El turno fue para Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones y hoy procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

En una publicación hecha en su cuenta de X, la exfuncionaria salió en respaldo de Rodríguez y destacó su valentía para denunciar los hechos de corrupción al interior del Fondo de Adaptación, teniendo en cuenta que denunció amenazas de muerte en su contra.

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Sandra Ortiz respalda a Angie Rodríguez - crédito @SandraOrtizN/X
Sandra Ortiz respalda a Angie Rodríguez - crédito @SandraOrtizN/X

Le creo a Angie Rodríguez. Denunciar a una organización poderosa requiere valentía. Cuando decides hablar, intentan entramparte: te arman una cortina de humo, te desacreditan y pueden llegar a poner en riesgo tu vida”, escribió la exsenadora en sus redes sociales.

Así mismo, Ortiz puso como ejemplo su caso personal donde, según ella, también recibió intimidaciones para que no revelara su versión frente al entramado de la Ungrd, por lo que sostuvo que la realidad del caso se conocerá tarde o temprano.

Sé lo que significa enfrentarlo. Que la justicia determine quiénes se apropiaron de los recursos de los Colombianos. La verdad siempre sale a la luz”, añadió.

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Fiscalía y Procuraduría rechazan petición de cierre de proceso contra Sandra Ortiz - crédito Montaje Infobae
Fiscalía y Procuraduría rechazan petición de cierre de proceso contra Sandra Ortiz - crédito Montaje Infobae

Actualmente, Sandra Ortiz es investigada por la justicia por ser pieza clave en la supuesta circulación de sobornos vinculados a recursos de la Ungrd para la aprobación de proyectos del Gobierno Petro.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la exconsejera presidencial habría coordinado, transportado y entregado en efectivo $3.000 millones por parte de Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la entidad, que habían sido dirigidos al presidente del Senado Iván Name.

Ortiz enfrenta el proceso en libertad por vencimiento de términos y sostiene su inocencia, recalcando que las acusaciones en su contra son falsas y denuncia presiones de la Fiscalía para declarar contra altos ministros a cambio de beneficios jurídicos.

Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Denuncia de Angie Rodríguez

El trasfondo de la polémica es el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, sobre el cual el Fondo Adaptación emitió alertas a la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Angie Rodríguez, en declaraciones dadas a Noticias RCN, sostuvo que el dinero al que aludió el presidente corresponde a partidas ya aprobadas en tres decretos y con ejecución programada hasta 2029.

La gerente agregó al noticiero nacional que la objeción no se limita al monto, porque la eventual reasignación respondería a “criterios de oportunidad política” y no a una evaluación técnica, jurídica, financiera o presupuestal con participación de la entidad responsable.

También, afirmó que la entidad nunca fue convocada a una mesa técnica para revisar la viabilidad jurídica, presupuestal y financiera del traslado.

Nunca fue invitado a ninguna mesa técnica previa para que diéramos nuestro concepto técnico, jurídico, científico y presupuestal, contractual sobre la real situación del fondo”, expresó Rodríguez al citado medio de comunicación.

Un hombre y una mujer frente a un abanico de billetes de pesos colombianos de 10 mil, 20 mil, 50 mil y 100 mil sobre un fondo gris con humo.
Gustavo Petro ordenó en el Consejo de Ministros del 21 de julio trasladar el billón de pesos del Fondo Adaptación para atender la emergencia del Niño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La funcionaria también cuestionó la explicación presidencial sobre el destino original del dinero. Frente a la afirmación de Petro de que se trataba de recursos para la selva amazónica, respondió que ese proyecto “va por otro rubro” y aseguró que así se lo había dicho al presidente aproximadamente una semana antes.

La consecuencia inmediata de esa denuncia fue su salida del cargo. El presidente Gustavo Petro pidió públicamente al ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas que la declarara insubsistente al considerar que había manipulado la función pública en beneficio propio.

El presidente también arremetió contra la prensa nacional por el cubrimiento del caso y aludió a una incapacidad médica de Rodríguez por una enfermedad psiquiátrica. “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido?”, comentó el jefe de Estado en su cuenta de X.

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