Esta es la historia del palacio de San Carlos: de residencia virreinal a nueva sede presidencial de Abelardo de la Espriella

El emblemático edificio en el corazón de la capital colombiana acumuló siglos de relevancia política antes de ser elegido para retomar el despacho presidencial - crédito José Miguel Gómez/REUTERS

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El Palacio de San Carlos, inmueble histórico de Bogotá, fue anunciado como la nueva sede presidencial por Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto 2026.

El presidente electo comunicó que la Casa de Nariño dejará de funcionar como despacho principal del Ejecutivo. Según lo informado, el edificio será convertido en museo y, en adelante, el jefe de Estado despachará desde el Palacio de San Carlos, actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Historia del Palacio de San Carlos

El Palacio de San Carlos está situado en la calle 10 con carrera 5, en el corazón del centro histórico de Bogotá. Su historia se remonta a finales del siglo XVI, cuando Francisco Porras Mejía, arcediano de la Catedral de Santafé, ordenó su construcción.

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El Palacio de San Carlos está situado en la Calle 10 con Carrera 5, en el corazón del centro histórico de Bogotá - crédito Cancillería

A lo largo de los siglos, el edificio ha tenido diversos usos: residencia de familias de la élite colonial, sede del Colegio Seminario de San Bartolomé, espacio para la primera imprenta y para la Biblioteca Pública de Santafé, así como cuartel del Batallón Guardia Presidencial.

Luego de la independencia, el edificio cobró una nueva relevancia. En noviembre de 1827, un terremoto destruyó el antiguo Palacio Presidencial. Simón Bolívar, entonces presidente, autorizó la compra del Palacio de San Carlos, que se transformó en la sede del gobierno de la Gran Colombia.

Desde sus salones despacharon figuras como Francisco de Paula Santander, José Ignacio de Márquez y Tomás Cipriano de Mosquera. El inmueble fue escenario de episodios históricos, entre ellos la Conspiración Septembrina de 1828, cuando un grupo intentó atentar contra la vida de Bolívar. El Libertador logró salir ileso gracias a la intervención de Manuela Sáenz.

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Durante la mayor parte del siglo XIX y hasta 1908, el Palacio de San Carlos fue la residencia y sede oficial de la Presidencia de la República. A partir de ese año, bajo la administración de Rafael Reyes, la casa presidencial se trasladó al Palacio de la Carrera, dejando el Palacio de San Carlos para otras funciones estatales.

En 1954, Gustavo Rojas Pinilla devolvió la sede presidencial a este inmueble, donde permaneció hasta 1979. En ese segundo periodo, también despacharon la Junta Militar de Gobierno y mandatarios como Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, Alfonso López Michelsen y parte del gobierno de Julio César Turbay Ayala.

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En 1954, Gustavo Rojas Pinilla devolvió la sede presidencial a este inmueble, donde permaneció hasta 1979 - crédito Colprensa

El Palacio de San Carlos dejó de ser residencia presidencial en 1979, cuando concluyeron las obras de restauración de la Casa de Nariño, que desde entonces acogió a los presidentes del país. Desde 1981, el edificio ha funcionado como sede permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque fue declarado Monumento Nacional en 1975.

La decisión de devolver al Palacio de San Carlos la función de sede presidencial ocurre en un contexto de cambios institucionales. El presidente electo ha anunciado que la Casa de Nariño pasará a ser un museo abierto al público bajo la coordinación de la futura ministra de Cultura, Paola Holguín.

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Además, la nueva administración prevé reformas en la red diplomática, con el cierre de varias embajadas y consulados, aunque mantendrá vínculos internacionales salvo con Cuba y Nicaragua.

La historia del Palacio de San Carlos está marcada por su papel en momentos clave de la vida nacional. Su arquitectura colonial y su ubicación en el centro de Bogotá lo han convertido en un referente tanto político como cultural.

El Palacio de San Carlos dejó de ser residencia presidencial en 1979, cuando concluyeron las obras de restauración de la Casa de Nariño, que desde entonces acogió a los presidentes del país - crédito Christian Castillo/Colprensa

La reubicación de la Presidencia en este edificio representa un retorno a una tradición interrumpida y abre una nueva etapa para el uso de espacios históricos en la administración pública.

La Casa de Nariño, en cambio, se transformará en un espacio dedicado a la memoria y a la cultura, lo que modifica el circuito institucional del poder en Colombia y redefine el uso de los principales inmuebles históricos asociados a la vida presidencial.

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