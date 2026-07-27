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Gustavo Petro reaccionó a cuestionamiento del Ejército por aumento de sueldo a soldados profesionales: “Regresar a un ejército de castas”

El presidente de Colombia cuestionó el anuncio y afirmó que no se estaría aplicando un criterio democrático en la institución

El pronunciamiento del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Presidencia de Colombia/EFE
El pronunciamiento del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Presidencia de Colombia/EFE
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Una advertencia emitida por el Ejército Nacional puso en evidencia el riesgo de que surja una diferencia significativa en los salarios dentro de la institución, tras el aumento que se otorgó a los soldados profesionales por parte del presidente Gustavo Petro.

El informe institucional, revelado por Caracol Radio, señaló que el nuevo esquema de remuneración podría generar desequilibrios notables en la escala salarial respecto a suboficiales y oficiales, quienes no recibieron un ajuste similar.

Por este motivo, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se expresó en su cuenta oficial de X, donde cuestionó el anuncio y afirmó que “regresar un Ejército de castas y no a un Ejército del pueblo es bueno para el país”.

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Gustavo Petro cuestionó el anuncio y afirmó que “regresar un Ejército de castas y no a un Ejército del pueblo es bueno para el país” - crédito Iván Valencia/AP
Gustavo Petro cuestionó el anuncio y afirmó que “regresar un Ejército de castas y no a un Ejército del pueblo es bueno para el país” - crédito Iván Valencia/AP

“Entonces de acuerdo a algunos oficiales, que opinan en causa propia, regresar a un ejército de castas y no a un ejército del pueblo es bueno para el país (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

Según las declaraciones del jefe de Estado, quienes más arriesgan la vida en Colombia son las tropas de base. Por esta razón, señaló que volver a un esquema salarial basado en el grado y no en el nivel de riesgo implica retornar a un modelo aristocrático.

Según Gustavo Petro, no se estaría aplicando un criterio democrático, debido a que, en palabras del presidente saliente, “el centro real de la acción es el soldado y el patrullero”.

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“Los que más exponen su vida en la confrontación es la tropa de base. Volver a criterios de jerarquización salarial de acuerdo al grado y no al peligro real es volver a un esquema aristocrático del ejército y no a un criterio democrático donde el centro real de la acción es el soldado y el patrullero (sic)”, aseveró el presidente Petro en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que volver a un esquema salarial basado en el grado y no en el nivel de riesgo implica retornar a un modelo aristocrático - crédito @petrogustavo/X

Detalles del informe

El Ejército Nacional ha alertado sobre el posible desequilibrio en los salarios dentro de sus filas, luego del reciente aumento otorgado a los soldados profesionales. Esta advertencia surge a partir de un documento oficial que expone el riesgo de que se genere una diferencia significativa respecto a la remuneración de suboficiales y oficiales, quienes no recibieron un ajuste similar.

El informe, preparado como insumo para el proceso de transición administrativa, plantea la necesidad de revisar la estructura salarial actual. La preocupación principal reside en que la actualización salarial para los soldados profesionales podría alterar el balance que tradicionalmente ha existido entre los distintos rangos militares, considerado un pilar organizativo fundamental.

Ejército Nacional-Colombia
El Ejército Nacional ha alertado sobre el posible desequilibrio en los salarios dentro de sus filas, luego del reciente aumento otorgado a los soldados profesionales- crédito Ejército Nacional

La institución advierte que este cambio ha producido “un impacto en la estructura remunerativa de la Fuerza”, situación que deja en evidencia posibles diferencias con los demás grados jerárquicos. Según lo expresado, este nuevo panorama podría afectar la diferenciación salarial establecida bajo criterios como jerarquía, responsabilidad, mando, antigüedad y funciones específicas de cada rango.

El Ejército considera que esta brecha emergente podría influir de manera negativa en la moral y disciplina interna, factores que resultan esenciales para el funcionamiento de la institución. La percepción de justicia y proporcionalidad en los sueldos se vincula directamente con el respeto profesional y la estabilidad de la cadena de mando.

Frente a este escenario, la institución ha solicitado una “revisión técnica exhaustiva” del sistema de nivelación salarial con el propósito de preservar la coherencia y la equidad al interior de la Fuerza. El documento no propone revertir el aumento a los soldados profesionales. En cambio, sugiere evaluar si es pertinente ajustar los salarios de suboficiales y oficiales para mantener la proporcionalidad exigida por la estructura de mando.

“El incremento aplicado al personal de Soldados Profesionales ha generado un impacto en la estructura remunerativa de la Fuerza, evidenciándose una posible desproporción frente a los grados de Suboficiales y Oficiales”, señaló la institución.

El informe institucional subraya que cualquier modificación en los sueldos debe resultar de un análisis detallado, evitando decisiones apresuradas. La revisión sugerida apunta a mantener la equidad, coherencia y proporcionalidad en la asignación de salarios, previniendo efectos adversos sobre la carrera militar y la cohesión interna del Ejército.

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