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Con el ataúd en la vía y rodeado de motos, así fue la despedida de joven motociclista que falleció en un accidente de tránsito en Ibagué

La inusual despedida generó críticas en redes sociales, debido a lo peligroso de las maniobras con las que fue despedido el hombre

Los motores rugieron y las bocinas no cesaron en La Gaviota, donde amigos y familiares despidieron a Jaime Santiago Ospina Cruz con un homenaje inusual: su ataúd, rodeado de motociclistas, fue el centro de un ritual que mezcló duelo y pasión en las calles de Ibagué, generando conmoción y debate en toda la ciudad - crédito El Nuevo Día Ibagué / Facebook

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El barrio La Gaviota de Ibagué fue testigo de un adiós inusual, que estuvo cargado de emociones, tras la muerte de Jaime Santiago Ospina Cruz, el joven motociclista que perdió la vida en un accidente de tránsito en la ciudad.

La despedida, celebrada en plena calle y rodeada del rugido de motores, se convirtió en una escena que rápidamente llamó la atención de la ciudadanía y generó una ola de reacciones en redes sociales.

El homenaje comenzó cuando amigos y familiares colocaron el ataúd en medio de la vía. Alrededor, varios motociclistas formaron un círculo, creando un ambiente cargado de simbolismo y duelo. Uno de los presentes realizó una maniobra alzando su moto en la llanta trasera y girando alrededor del féretro, un gesto que, según los presentes, buscaba rendir tributo a la pasión que definió la vida del joven. Durante el acto, todos los asistentes iban vestidos de blanco y hacían sonar las bocinas de sus motos con insistencia.

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El joven motociclista fue despedido en medio de piruetas en la calle - crédito El Nuevo Día Ibagué / Facebook
El joven motociclista fue despedido en medio de piruetas en la calle - crédito El Nuevo Día Ibagué / Facebook

Reacciones al ritual y controversia en redes sociales

La inusual despedida no tardó en generar debate en la comunidad digital. En las redes sociales, algunos usuarios criticaron el homenaje. “Qué ordinariez”, escribió una persona, mientras otra señalaba: “Al imprudente lo despidieron con más imprudencia”. Hubo quienes asociaron el accidente a la forma de vida del joven y de quienes lo rodeaban: “Si así son los ‘amigos’ ahora se entiende porque murió”.

Sin embargo, no todas las voces fueron negativas. Entre los comentarios también se destacó una postura de respeto por la diversidad de rituales: “Era un ser humano, independiente si transitaba con documentos al día o no, la gente tiene derecho a despedirlo como ellos crean dentro de su libre desarrollo de la personalidad”. Estas palabras reflejaron un sentir compartido por muchos en el barrio, quienes vieron en la despedida una manera genuina de honrar la memoria de Santiago.

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Reporte del accidente de tránsito

Jaime Santiago Ospina Cruz, de 21 años, perdió la vida tras colisionar su motocicleta con un camión de carga tipo turbo, hecho ocurrido la noche del 22 de julio en la carrera Quinta con calle 23 en Ibagué.

Durante el accidente, la motocicleta quedó debajo del vehículo de carga - crédito El Irreverente / Facebook
Durante el accidente, la motocicleta quedó debajo del vehículo de carga - crédito El Irreverente / Facebook

El choque fue de tal magnitud que la motocicleta quedó completamente destruida al quedar bajo el camión y ser arrastrada varios metros. Los reportes oficiales indicaron que el cuerpo del joven fue proyectado a cierta distancia, lo que provocó su fallecimiento inmediato debido al impacto. Las autoridades debieron cerrar parte de la intersección mientras se adelantaron las labores de inspección y recolección de pruebas, lo que generó congestión en la zona.

Durante la atención de la emergencia, los equipos de socorro colaboraron con agentes de tránsito en el manejo de la situación. Al mismo tiempo, la Secretaría de Movilidad de Ibagué desplegó un grupo para realizar los procedimientos técnicos correspondientes y recopilar evidencia, incluyendo grabaciones de cámaras y declaraciones de personas presentes en el momento.

La investigación preliminar reveló que Ospina Cruz no tenía licencia de conducción y que los documentos de la motocicleta estaban vencidos. Por su parte, el conductor del vehículo de carga fue sometido a prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa según el informe oficial.

El accidente se presentó en la carrera Quinta con calle 23 en Ibagué - crédito Secretaría de Tránsito de Ibagué / Instagram
El accidente se presentó en la carrera Quinta con calle 23 en Ibagué - crédito Secretaría de Tránsito de Ibagué / Instagram

Las primeras hipótesis apuntan a que el accidente pudo haberse producido por el cruce de un semáforo en rojo por parte del motociclista. Ese dato, respaldado por fuentes judiciales, reforzó la hipótesis de un incumplimiento en las normas de tránsito la noche del incidente.

Hasta la fecha, la Secretaría de Movilidad reportó que la cifra de muertes por accidentes en la ciudad ya supera la registrada para el mismo periodo del año anterior, por lo que Ospina Cruz se convirtió en la víctima número 50 por accidentes de tránsito en la capital tolimense.

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