Así va la tabla de la reclasificación por el cupo a torneos internacionales: mano a mano entre Cali, Millonarios y Medellín

El título en la Liga BetPlay da cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito Dimayor

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Con el arranque de la Liga 2026-II, la tabla de Reclasificación toma peso en la pelea por los cupos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027, con al menos cinco plazas en juego.

La Reclasificación suma los puntos de cada equipo a lo largo del año: los obtenidos en la Liga 2026-I y en la Liga 2026-II, incluidos los partidos de playoffs y los que se disputen en los cuadrangulares del semestre.

Para la Libertadores 2027, los dos mejores de esa tabla que no hayan sido campeones de Liga recibirán cupo a la fase previa 2. Si Junior vuelve a salir campeón en esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo adicional al torneo.

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En la Sudamericana 2027, los lugares serán para los tres mejores de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no clasifiquen a la Libertadores. El último cupo quedará en manos del equipo que sea campeón de la Copa Colombia.

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional tendría asegurada su presencia en torneo continental, tras la cantidad de puntos sumados en el primer semestre - crédito Luisa González/REUTERS

Atlético Nacional: 55 puntos / +28 diferencia de gol / 25 partidos jugados. (Copa Libertadores) Junior FC: 44 puntos / +9 diferencia de gol / 26 partidos jugados. (Copa Libertadores)* Deportes Tolima: 40 puntos / +11 diferencia de gol / 24 partidos jugados. (Copa Libertadores) Once Caldas: 37 puntos / +12 diferencia de gol / 22 partidos jugados. (Copa Libertadores / Copa Sudamericana) América de Cali: 37 puntos / +8 diferencia de gol / 22 partidos jugados. (Copa Sudamericana) Independiente Santa Fe: 35 puntos / +10 diferencia de gol / 24 partidos jugados. (Copa Sudamericana) Deportivo Pasto: 34 puntos / 0 diferencia de gol / 22 partidos jugados. (Copa Sudamericana) Deportivo Cali: 30 puntos / +6 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Independiente Medellín: 29 puntos / +3 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Águilas Doradas: 29 puntos / -4 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 28 puntos / -9 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Millonarios FC: 26 puntos / 7 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 26 puntos / 7 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / -2 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Fortaleza FC: 23 puntos / -5 diferencia de gol / 20 partidos jugados.

* Junior tiene el cupo a fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 por ser campeón de la Liga BetPlay I-2026

** El segundo cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 es para el campeón del segundo semestre del 2026; si Junior repite título, irá el mejor de la reclasificación.

*** Uno de los cuatro cupos a la Copa Sudamericana 2027 es para el campeón de la Copa Colombia.