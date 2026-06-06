Colombia

Estas son las identidades de los tres cuerpos torturados e incinerados hallados en Soacha: fueron confirmadas por Medicina Legal

Las autoridades forenses completaron el proceso de identificación de las víctimas halladas en zona rural del municipio, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer a los responsables

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Declaraciones del coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, sobre el hallazgo de los cuerpos y el avance de la investigación en coordinación con la Fiscalía - crédito Policía de Soacha

En el caso de los tres cuerpos hallados en zona rural del municipio de Soacha, avanza una de las etapas más relevantes del proceso judicial con la confirmación de la identidad de las víctimas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que los cuerpos corresponden a Ricardo Elías Pabón Garcés, Eduardo Góngora Morelo y Luis Lima Gutiérrez, lo que permite dar un paso clave dentro de la investigación.

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Este resultado cobra especial relevancia, al tratarse del insumo que habilita a las autoridades para profundizar en la reconstrucción de lo ocurrido y en las posibles líneas de investigación.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía continúan con las labores judiciales para esclarecer el móvil del crimen y determinar a los responsables, en un hecho que sigue siendo material de análisis por su complejidad.

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Sector El Cielo, vereda Fusungá, en zona rural de Soacha, punto donde fueron hallados los cuerpos sin vida - crédito Pasa en Bogotá/X
Sector El Cielo, vereda Fusungá, en zona rural de Soacha, punto donde fueron hallados los cuerpos sin vida - crédito Pasa en Bogotá/X

El hallazgo fue reportado inicialmente a las 10:15 de la mañana del jueves 4 de junio a través de la Red de Apoyo. La alerta provino de habitantes de la zona rural, quienes advirtieron la presencia de los cuerpos en un sector de difícil acceso.

El punto exacto del hallazgo se ubica en el sector conocido como El Cielo, a unos 40 minutos del perímetro urbano de Soacha, sobre una vía terciaria que conecta con la localidad de Ciudad Bolívar. Esta condición geográfica ha llevado a ampliar la coordinación institucional hacia la capital del país, debido a la cercanía con los límites de Bogotá.

La primera alerta comunitaria habría sido dada por un campesino del sector, que informó a otros habitantes antes de dar aviso a la Policía. Según Periodismo Público, en la zona circuló un audio difundido por WhatsApp en el que un residente advertía sobre el hallazgo y solicitaba la presencia urgente de las autoridades.

El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, explicó que en el lugar se adelantaron los actos urgentes de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según su declaración, los cuerpos presentaban signos de tortura y estaban parcialmente incinerados, lo que activó de inmediato los procedimientos forenses.

Medicina Legal confirmó la identidad de los tres cuerpos hallados en zona rural de Soacha, en el sector El Cielo de la vereda Fusungá - crédito Gobernación de Cundinamarca y Passa en Bogotá/X
Medicina Legal confirmó la identidad de los tres cuerpos hallados en zona rural de Soacha, en el sector El Cielo de la vereda Fusungá - crédito Gobernación de Cundinamarca y Passa en Bogotá/X

El oficial también señaló que la ausencia de sistemas de videovigilancia en la zona ha dificultado la investigación inicial. “En este momento, y dada la ubicación donde se encontraron los cuerpos, no contamos con cámaras de seguridad. Estamos realizando labores comunitarias con empresas del sector para identificar si observaron el paso de vehículos sospechosos y así establecer qué ocurrió”, indicó.

En la atención del caso participaron unidades de la Sijín, la Sipol y el Modelo de Seguridad y Convivencia, que asumieron las primeras labores investigativas para establecer el móvil del crimen y ubicar a los posibles responsables. Las autoridades también trabajan en la reconstrucción de la ruta de ingreso y salida de quienes habrían abandonado los cuerpos en el lugar.

Uno de los principales obstáculos del caso es precisamente la falta de cámaras de seguridad en la zona rural, lo que limita la obtención de registros audiovisuales que permitan reconstruir con precisión los hechos. Por ello, los investigadores han recurrido a testimonios de habitantes y a la verificación de movimientos inusuales en el sector.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que desde el primer momento se activó la articulación con autoridades municipales, el Gobierno de Bogotá y la Policía de Bogotá, debido a la cercanía del sector con la localidad de Ciudad Bolívar.

Según declaraciones publicadas en la red social X, el mandatario insistió en la necesidad de una coordinación interinstitucional para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Alcalde de Soacha sobre el hallazgo de los tres cuerpo con señales de violencia - crédito @JulianPericoJr/X
Alcalde de Soacha sobre el hallazgo de los tres cuerpo con señales de violencia - crédito @JulianPericoJr/X

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía y la Policía continúan recolectando material probatorio en la zona, analizando posibles vínculos entre las víctimas y evaluando distintas hipótesis sobre el móvil del crimen. Las autoridades han señalado que se trata de un caso de alta complejidad debido a las condiciones del terreno y la forma en que fueron encontrados los cuerpos.

El caso permanece en desarrollo y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer por completo lo ocurrido.

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