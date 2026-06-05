Colombia

María Fernanda Cabal llamó a Petro ‘fascista’ luego de que él definiera el término: “Con armas en la mano sometieron a Colombia”

La senadora recordó el pasado del mandatario en el M-19 y aseguró que desde entonces mantiene conductas totalitarias, las cuales, según afirmó, también se reflejan en su ejercicio de Gobierno

Guardar
Google icon
- crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa
María Fernanda Cabal se sumó a la controversia que se generó en redes sociales por el uso del término “fascismo” por parte del presidente Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

El uso del término “fascismo” volvió a generar una fuerte discusión política en Colombia y esta vez, el debate surgió a raíz de una serie de publicaciones del presidente Gustavo Petro sobre la caída de su idea de una asamblea nacional constituyente y terminó involucrando a la periodista Vicky Dávila, a la Unión Sindical Obrera (USO) y a la senadora María Fernanda Cabal, que lanzó duros cuestionamientos contra el mandatario.

La respuesta de la congresista María Fernanda Cabal llegó a través de su cuenta en la red social X, en la que dirigió un mensaje al jefe de Estado y rechazó la manera en que este utilizó el fascismo dentro de la discusión pública.

PUBLICIDAD

“Petro, fascismo fue lo que hicieron ustedes en el M-19 quemando vivos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 1985. Usted no estuvo ahí porque estaba preso por cometer delitos, intentó escapar de la cárcel, pero no pudo”, escribió la senadora.

En el mismo mensaje, la senadora profundizó sus críticas contra el presidente, manteniendo la postura de oposición que ha sostenido desde el inicio del actual Gobierno en 2022: “Los fascistas son ustedes que con armas en la mano sometieron a Colombia”.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal respondió a Gustavo Petro por polémica sobre el fascismo - @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal respondió a Gustavo Petro por polémica sobre el fascismo - @MariaFdaCabal/X

Así inició este hilo de peleas por el totalitarismo en el poder de Gustavo Petro

Las declaraciones de la congresista surgieron en medio de una cadena de publicaciones que comenzó luego de que Petro se pronunciara sobre la decisión de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, de dejar de impulsar una asamblea nacional constituyente como una de las banderas políticas para las elecciones presidenciales de 2026.

En un extenso mensaje en X, el mandatario señaló que la propuesta de una constituyente fue planteada para impulsar reformas sociales que, según afirmó, no lograron avanzar en el Congreso, pero sostuvo que el escenario político actual exige que sean los ciudadanos quienes definan mediante las elecciones el rumbo del país y el futuro de esas transformaciones.

Las afirmaciones del presidente provocaron una respuesta de Vicky Dávila, que cuestionó el uso de ese concepto por parte del mandatario.

  • “¿Fascismo es combatir el terrorismo?
  • ¿Fascismo es fortalecer, empoderar y respaldar a nuestras Fuerzas Armadas?
  • ¿Fascismo es combatir a los criminales y no aliarse con ellos?
  • ¿Fascismo es no darles beneficios a los traquetos, como ha hecho el gobierno Petro?
  • ¿Fascismo es fumigar y destruir los cultivos de coca?
  • ¿Fascismo es declararle la guerra a la cocaína y a los narcos?

Si eso es fascismo, Petro y Cepeda qué son”, escribió la periodista.

Vicky Dávila cuestionó a Gustavo Petro sobre el 'fascismo' en su Gobierno - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila cuestionó a Gustavo Petro sobre el 'fascismo' en su Gobierno - crédito @VickyDavilaH/X

La publicación de la periodista y excandidata presidencial recibió una respuesta directa del jefe de Estado, que contestó con una frase corta: “Fascismo es destripar la diferencia”.

No obstante, la controversia no terminó allí, porque a las palabras de Petro a Vicky Dávila intervino la USO, organización sindical del sector petrolero, que no dudó en reprocharle al mandatario las cuestionadas decisiones que tomó sobre la petrolera estatal de Colombia.

“Lo mismo que mandó hacer en la Junta Directiva de Ecopetrol”, escribió la USO.

La participación de la organización sindical llamó la atención debido a las diferencias que se evidenciaron en la agrupación gremial y el Gobierno nacional por asuntos relacionados con Ecopetrol y el manejo de temas energéticos; antes eran aliados, ahora hace oposición.

La USO cuestionó a Petro por sus decisiones 'fascistas' en Ecopetrol - crédito @petrogustavo/X
La USO cuestionó a Petro por sus decisiones 'fascistas' en Ecopetrol - crédito @petrogustavo/X

Fue en esta pelea que María Fernanda Cabal decidió intervenir en la discusión y responder tanto a las afirmaciones del presidente como a las reacciones que generaron sus mensajes.

Y es que la senadora, una de las principales figuras de oposición al Gobierno, llevó el debate hacia referencias históricas relacionadas con el M-19, movimiento guerrillero del que Petro hizo parte antes de iniciar su trayectoria política en la vida pública.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalAsamblea constituyenteIván CepedaUSOEcopetrolVicky DávilaFascismo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Willer Ditta en la selección Colombia: de ser rechazado por Millonarios a tener posibilidad en la titular para el Mundial

Adrián Magnolli, amigo cercano de Néstor Lorenzo, aseguró que Ditta será titular con la Tricolor en la Copa Mundo, por encima de Jhon Lucumí

Willer Ditta en la selección Colombia: de ser rechazado por Millonarios a tener posibilidad en la titular para el Mundial

Partido Alianza Verde continúa dividido: tomó crucial decisión tras solicitudes de escisión de Jota Pe Hernández y Cathy Juvinao

La colectividad, fraccionada entre el ala oficialista, que se decantó por la campaña presidencial del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, y los congresistas que hacen parte de la oposición, tuvo una nueva jornada para definir su futuro político

Partido Alianza Verde continúa dividido: tomó crucial decisión tras solicitudes de escisión de Jota Pe Hernández y Cathy Juvinao

Cuatro muertos y once heridos dejó explosión en barcaza de Pasacaballos: las autoridades mantienen la alerta hospitalaria en Cartagena

El estallido ocurrió en la mañana del jueves 4 de junio en un astillero del Canal del Dique, donde la embarcación estaba en mantenimiento

Cuatro muertos y once heridos dejó explosión en barcaza de Pasacaballos: las autoridades mantienen la alerta hospitalaria en Cartagena

Este fue el salvamento de voto que marcó diferencias frente a la condena de Santiago Uribe por el caso de ‘Los doce apóstoles’

Aunque la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 28 años de prisión contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, la decisión no fue unánime

Este fue el salvamento de voto que marcó diferencias frente a la condena de Santiago Uribe por el caso de ‘Los doce apóstoles’

La Upme definió las reglas y presentó una guía para conectar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en Colombia

La entidad incorporó el protocolo usado en mercados globales para que operadores de estaciones y proveedores de movilidad compartan datos sobre infraestructura y sesiones de abastecimiento de manera segura, automática y estandarizada

La Upme definió las reglas y presentó una guía para conectar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Carlos Torres habló de ‘La reina del flow’ y su gira de conciertos por Latinoamérica

Yaya Muñoz le reclamó a La Liendra por dejar de seguirla en redes sociales: así le respondió el influenciador

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Deportes

Willer Ditta en la selección Colombia: de ser rechazado por Millonarios a tener posibilidad en la titular para el Mundial

Willer Ditta en la selección Colombia: de ser rechazado por Millonarios a tener posibilidad en la titular para el Mundial

El Mundial de los nacionalizados: Colombia aparece entre las selecciones sin jugadores nacidos en el exterior para el Mundial 2026

En video: Atlético Nacional envió mensaje de motivación y devolverá dinero de las boletas a los que duden de la remontada

“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”