María Fernanda Cabal llamó a Petro ‘fascista’ luego de que él definiera el término: “Con armas en la mano sometieron a Colombia”

María Fernanda Cabal se sumó a la controversia que se generó en redes sociales por el uso del término “fascismo” por parte del presidente Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

El uso del término “fascismo” volvió a generar una fuerte discusión política en Colombia y esta vez, el debate surgió a raíz de una serie de publicaciones del presidente Gustavo Petro sobre la caída de su idea de una asamblea nacional constituyente y terminó involucrando a la periodista Vicky Dávila, a la Unión Sindical Obrera (USO) y a la senadora María Fernanda Cabal, que lanzó duros cuestionamientos contra el mandatario.

La respuesta de la congresista María Fernanda Cabal llegó a través de su cuenta en la red social X, en la que dirigió un mensaje al jefe de Estado y rechazó la manera en que este utilizó el fascismo dentro de la discusión pública.

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“Petro, fascismo fue lo que hicieron ustedes en el M-19 quemando vivos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 1985. Usted no estuvo ahí porque estaba preso por cometer delitos, intentó escapar de la cárcel, pero no pudo”, escribió la senadora.

En el mismo mensaje, la senadora profundizó sus críticas contra el presidente, manteniendo la postura de oposición que ha sostenido desde el inicio del actual Gobierno en 2022: “Los fascistas son ustedes que con armas en la mano sometieron a Colombia”.

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María Fernanda Cabal respondió a Gustavo Petro por polémica sobre el fascismo - @MariaFdaCabal/X

Así inició este hilo de peleas por el totalitarismo en el poder de Gustavo Petro

Las declaraciones de la congresista surgieron en medio de una cadena de publicaciones que comenzó luego de que Petro se pronunciara sobre la decisión de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, de dejar de impulsar una asamblea nacional constituyente como una de las banderas políticas para las elecciones presidenciales de 2026.

En un extenso mensaje en X, el mandatario señaló que la propuesta de una constituyente fue planteada para impulsar reformas sociales que, según afirmó, no lograron avanzar en el Congreso, pero sostuvo que el escenario político actual exige que sean los ciudadanos quienes definan mediante las elecciones el rumbo del país y el futuro de esas transformaciones.

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Las afirmaciones del presidente provocaron una respuesta de Vicky Dávila, que cuestionó el uso de ese concepto por parte del mandatario.

“¿Fascismo es combatir el terrorismo?

¿Fascismo es fortalecer, empoderar y respaldar a nuestras Fuerzas Armadas?

¿Fascismo es combatir a los criminales y no aliarse con ellos?

¿Fascismo es no darles beneficios a los traquetos, como ha hecho el gobierno Petro?

¿Fascismo es fumigar y destruir los cultivos de coca?

¿Fascismo es declararle la guerra a la cocaína y a los narcos?

Si eso es fascismo, Petro y Cepeda qué son”, escribió la periodista.

Vicky Dávila cuestionó a Gustavo Petro sobre el 'fascismo' en su Gobierno - crédito @VickyDavilaH/X

La publicación de la periodista y excandidata presidencial recibió una respuesta directa del jefe de Estado, que contestó con una frase corta: “Fascismo es destripar la diferencia”.

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No obstante, la controversia no terminó allí, porque a las palabras de Petro a Vicky Dávila intervino la USO, organización sindical del sector petrolero, que no dudó en reprocharle al mandatario las cuestionadas decisiones que tomó sobre la petrolera estatal de Colombia.

“Lo mismo que mandó hacer en la Junta Directiva de Ecopetrol”, escribió la USO.

La participación de la organización sindical llamó la atención debido a las diferencias que se evidenciaron en la agrupación gremial y el Gobierno nacional por asuntos relacionados con Ecopetrol y el manejo de temas energéticos; antes eran aliados, ahora hace oposición.

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La USO cuestionó a Petro por sus decisiones 'fascistas' en Ecopetrol - crédito @petrogustavo/X

Fue en esta pelea que María Fernanda Cabal decidió intervenir en la discusión y responder tanto a las afirmaciones del presidente como a las reacciones que generaron sus mensajes.

Y es que la senadora, una de las principales figuras de oposición al Gobierno, llevó el debate hacia referencias históricas relacionadas con el M-19, movimiento guerrillero del que Petro hizo parte antes de iniciar su trayectoria política en la vida pública.

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