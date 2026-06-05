Este es el equipo de Antonella Petro, la hija de Gustavo Petro que protagonizó un momento viral con James Rodríguez

Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, vivió un incómodo momento con su ídolo James Rodríguez - crédito Ovidio González/Presidencia

El video de Antonella Petro junto a James Rodríguez se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, luego de que las imágenes, grabadas durante la despedida de la selección Colombia antes de su viaje rumbo al Mundial de 2026, mostraron a la hija menor del presidente Gustavo Petro viviendo un momento que muchos usuarios interpretaron como un desplante por parte del capitán del combinado nacional.

La escena ocurrió el 4 de junio en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, durante la ceremonia en la que el presidente entregó el Pabellón Nacional al equipo dirigido por Néstor Lorenzo por su despedida rumbo al Mundial 2026; mientras los jugadores saludaban a las autoridades presentes, Antonella -que es aficionada y deportista de fútbol- permaneció junto a su padre en la tarima, también dándole la mano a los deportistas.

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En los videos difundidos en redes sociales se observa a la joven siguiendo con atención el paso de los futbolistas. Cuando James Rodríguez se acerca, Antonella sonríe y le pregunta si se pueden tomar una foto. Sin embargo, el mediocampista continúa su recorrido sin detenerse y sigue saludando a las demás personas presentes en el evento, acto que la joven de 17 años intentó disimular, pero se le borró la sonrisa de inmediato.

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

El equipo del que es hincha Antonella Petro

El momento llamó aún más la atención porque la hija menor del presidente mantiene una relación cercana con el fútbol desde hace varios años. El deporte hace parte importante de su vida cotidiana, no solo porque sigue de cerca la actualidad futbolística, sino porque también lo practica y participa en procesos de formación deportiva.

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Uno de los aspectos más conocidos de esa afición es su apoyo a Millonarios FC. Antonella fue vista en varias ocasiones acompañando al equipo bogotano desde las tribunas del estadio El Campín y siguiendo de cerca los partidos del conjunto azul.

La relación de Antonella con Millonarios no se limita a las tribunas, pues la joven integra procesos de formación en la Escuela de Fútbol Cafam Millonarios, donde viene construyendo su camino deportivo; allí entrena y compite mientras trabaja para alcanzar una de sus principales metas: llegar a vestir la camiseta del equipo bogotano en categorías de mayor nivel.

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Fotografías compartidas en diferentes momentos muestran a Antonella vistiendo la camiseta azul y participando en actividades relacionadas con el equipo bogotano - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Las fotografías compartidas en sus redes sociales en distintos momentos muestran además una constante: la camiseta azul es una de las prendas que más utiliza cuando asiste a eventos deportivos o actividades relacionadas con el fútbol.

Antonella también participa en competencias de formación deportiva en Millonarios, su equipo - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Su admiración por este deporte también queda reflejada en las imágenes que conserva junto a varias figuras del balompié colombiano. Entre ellas destaca una fotografía con Radamel Falcao García, referente histórico de la selección Colombia y uno de los futbolistas más importantes que han vestido la camiseta de Millonarios en los últimos años.

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Entre los recuerdos que conserva Antonella Petro aparece una fotografía junto a Radamel Falcao García, uno de los referentes históricos del fútbol colombiano. - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Esa conexión con Millonarios viene desde la infancia, ya que en videos e imágenes que compartió en sus redes sociales se observa a Antonella siendo apenas una niña, cuando tenía 6 años, emocionándose al ver a James Rodríguez; tiene un clip en el que le pide un autógrafo y una fotografía.

Antonella Petro, cuando tenía 6 años, conoció a James Rodríguez, uno de sus ídolos - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Cabe destacar que Antonella también participó en torneos de formación. Una de las experiencias que más recuerda ocurrió durante una competencia organizada por la Juventus Academy en Colombia, donde celebró junto a su equipo un destacado resultado deportivo. Las fotografías de aquella jornada muestran a una joven completamente vinculada al deporte que practica desde hace varios años.

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Por esa razón, el episodio protagonizado con James Rodríguez tuvo un impacto particular entre quienes siguieron la escena en redes sociales. Muchos usuarios señalaron que, más allá de la condición de hija del presidente, se trataba de una adolescente que se encontraba frente a uno de los ídolos de varias generaciones de aficionados colombianos.

Antonella Petro no solo sigue el fútbol de cerca, sino que también lo practica - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram