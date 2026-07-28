Angie Rodríguez denunciará a Petro ante la Comisión de Acusación por estigmatización y señalamientos

Angie Rodríguez presentará una denuncia formal contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes - crédito EFE

Guardar

Angie Rodríguez presentará el miércoles 29 de julio una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, según confirmó el exministro de Justicia Wilson Ruiz, que asumirá su defensa jurídica.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y aún gerente del Fondo Adaptación, busca que se investiguen las conductas del mandatario hacia su persona, en un caso que marca un nuevo episodio de crisis institucional en el Gobierno colombiano.

Denuncia y señalamientos

La diligencia está programada para las 10:30 a. m., cuando Rodríguez radicará la denuncia en el Congreso.

El documento incluirá como uno de los ejes principales la divulgación pública de su condición de salud, acción atribuida al jefe de Estado y que la funcionaria considera una forma de estigmatización hacia su estado psicológico. Según explicó el apoderado Wilson Ruiz en la red social X, acompañarán el proceso jurídico con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de la exdirectora.

PUBLICIDAD

Además de la exposición pública de información médica, la denuncia enfrentará los señalamientos directos hechos por Petro. El presidente, a través de varios mensajes difundidos en su cuenta oficial de X, vinculó a Rodríguez con grupos paramilitares y la acusó de colaborar con sectores relacionados al narcotráfico y el contrabando.

Wilson Ruiz asumirá la defensa jurídica de Angie Rodríguez en la denuncia contra el presidente Gustavo Petro - crédito @WilsonRuizO / X

En uno de estos mensajes, Petro afirmó: “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”. Añadió que la conoció solo cuando asumió el cargo en el Dapre y calificó su desempeño de “desastre”.

El contexto de la confrontación

La controversia entre Rodríguez y Petro se intensificó después de que la funcionaria criticó el traslado de casi un billón de pesos del Fondo Adaptación para atender la emergencia causada por el fenómeno de El Niño. Según sus declaraciones a Blu Radio, el Gobierno trasladó recursos originalmente destinados a obras en La Mojana sin convocar al Fondo a las mesas técnicas para discutir la decisión.

PUBLICIDAD

Frente a esto, Rodríguez entregó documentación a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ministerio de Hacienda, advirtiendo sobre una posible desviación de poder y expedición irregular del decreto correspondiente.

Tras estas denuncias públicas, el presidente Petro divulgó en X un documento que detallaba una incapacidad médica psiquiátrica de Rodríguez y pidió su declaración de insubsistencia.

Rodríguez, que aseguró que mantiene una incapacidad médica desde hace más de un mes, sostuvo que la publicación de su diagnóstico fue utilizada para desacreditarla y afectar su imagen profesional. “Es muy importante que empecemos a concientizarnos más como país sobre la salud mental”, afirmó en entrevistas, y calificó de “desafortunadas” y “estigmatizantes” las declaraciones del mandatario.

PUBLICIDAD

La denuncia de Angie Rodríguez cuestiona la divulgación pública de su condición de salud y la señala como una estigmatización de su estado psicológico - crédito @DapreCol/X

Ruptura y acusaciones personales

Durante su paso por el Gobierno, Rodríguez relató que la relación con Petro se deterioró a raíz de diferencias sobre decisiones políticas y administrativas. En una entrevista con el medio citado, reveló un episodio ocurrido la noche del 13 de enero, cuando el presidente la acusó de tener vínculos con el paramilitarismo, el contrabando y una supuesta red de distribución de fentanilo.

Según su versión, esa reunión derivó en su decisión de presentar la renuncia, aunque finalmente aceptó el traslado al Fondo Adaptación por temor a su seguridad. “Creo que es mi mayor victimario”, declaró.

La funcionaria insistió en que nunca fue notificada formalmente de su retiro del cargo y que su estado de salud mental se agravó por el contexto laboral y las presiones recibidas. Explicó que la depresión y la ansiedad diagnosticadas tienen relación directa con la situación vivida en el Gobierno, aunque defendió su capacidad profesional y rechazó cualquier insinuación de incapacidad mental.

PUBLICIDAD

El presidente responde y anuncia acciones judiciales

Tras la escalada del conflicto, Petro reiteró en sus redes sociales que presentará acciones penales contra Rodríguez. Según el mandatario, la exdirectora del Dapre habría colaborado con sectores políticos vinculados al paramilitarismo y mostró resistencia a participar en reuniones clave sobre el manejo de los recursos de La Mojana.

El presidente argumentó que la decisión de trasladarla al Fondo buscó proteger su situación como madre cabeza de familia, pero consideró que la funcionaria interpreta ese acto como una incoherencia.

La controversia entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro se intensificó tras el traslado de recursos del Fondo Adaptación destinados a obras en La Mojana por la emergencia de El Niño - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Además, el mandatario calificó las advertencias y temores manifestados por Rodríguez como “paranoia” y sostuvo que la exgerente se defiende con mentiras. Las declaraciones de ambas partes mantuvieron la polémica pública, mientras continúan las investigaciones sobre la gestión de recursos en la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.

PUBLICIDAD

Temores, seguridad y denuncias

En sus recientes intervenciones, Rodríguez manifestó su preocupación por la seguridad personal y describió presiones e intentos de inducirla a cometer irregularidades. Aseguró que solicitó protección especial y auditorías forenses en el Fondo Adaptación para garantizar transparencia y evitar involucrarse en conductas ilícitas. “Me querían inducir a cometer delitos todo el tiempo para tener una manera de controlarme”, relató.

La funcionaria también expresó temor a represalias, tanto físicas como judiciales, y mencionó que busca asesoría legal antes de exponer detalles adicionales. “El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes”, afirmó.

PUBLICIDAD