Laura Sarabia reaccionó a insinuaciones de Angie Rodríguez sobre el caso del coronel Óscar Dávila: “Ya basta de usar su muerte”

La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, se refirió al caso del coronel Óscar Dávila y causó una fuerte reacción de la hoy embajadora Laura Sarabia - crédito Dapre - AP

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La muerte del coronel de la Policía Óscar Dávila, ocurrida el 8 de junio de 2023 en el occidente de Bogotá, se convirtió en la jornada del martes 28 de julio en motivo de fuerte controversia luego de que la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, insinuó en declaraciones a medios radiales que su caso no se habría tratado de un suicidio, como determinaron las autoridades, sino de un homicidio.

Ante estas declaraciones, la saliente embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, rechazó las declaraciones de la aún funcionaria sobre un supuesto asesinato del ex alto oficial y sostuvo, a través de su perfil de X, que la investigación ya se surtió y su principal conclusión es que el uniformado atentó contra su integridad, causándose el deceso con un disparo de arma de fuego al interior de su vehículo.

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A través de su perfil de X, la embajadora saliente de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, reaccionó a las declaraciones de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, sobre la muerte del coronel Óscar Dávila - crédito @laurisarabia/X

La funcionaria, que tuvo al menos cinco cargos distintos durante la administración de Gustavo Petro, a la que le restan 10 días para su finalización, afirmó que la investigación estuvo a cargo del exfiscal Francisco Barbosa y agregó que, si hacen falta nuevas indagaciones, las autoridades deben hacerlas. También pidió no usar el caso para disputas políticas, como pretendería hacerlo, según ella, Rodríguez.

“La dolorosa muerte del Coronel Dávila la investigó la Fiscalía de Francisco Barbosa, alguien que difícilmente puede ser acusado de proteger a este gobierno. Si se necesitan más investigaciones, que se realicen”, dijo Sarabia en uno de los apartes de su mensaje en la plataforma digital, en la que se refirió a este episodio, que ocurrió en el barrio Nicolás de Federmán de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

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El coronnel de la Policía Óscar Dávila fue relacionado con el caso de las presuntas chuzadas de Laura Sarabia a su exniñera, Marelbys Meza - crédito Infobae Colombia

Laura Sarabia hizo un llamado a no politizar la muerte del coronel Óscar Dávila

En su publicación, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de Prosperidad Social, también pidió frenar el uso político del caso y pidió pensar en los familiares del oficial, afectados con estas versiones. “Mientras unos y otros se lanzan acusaciones, hay una familia que sigue cargando con la pérdida de su padre, su esposo, su compañero”, dijo Sarabia en su mensaje.

De esta manera, la diplomática cerró su pronunciamiento con un mensaje en el que reclamó respeto para los allegados del coronel y señaló que no seguirá hablando de manera pública del asunto, justamente por respeto a la memoria del coronel y de su familia, en relación con un hecho que fue relacionado en su momento por el escándalo que salpicó a Sarabia y su entonces niñera, Marelbys Meza.

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El coronel Óscar Dávila murió el 8 de junio de 2023, según la versión oficial, tras suicidarse con su propia arma de fuego al interior de su vehículo - crédito John Paz/Colprensa

¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre el caso Óscar Dávila?

El pronunciamiento de Sarabia llegó después de las declaraciones de Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, que en entrevista con Blu Radio aseguró que algunos policías con los que tuvo contacto tras su llegada al Dapre le expresó que el coronel no se había suicidado y le advirtieron que tuviera cuidado sobre los comportamientos de algunos de los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

“Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio. Me decían, muy afectados, tenga cuidado”, relató Rodríguez en esa entrevista, en la que afirmó que sentía temor ante lo que escuchaba sobre el caso. “Me daba miedo meterme en eso, de solamente escuchar. Ese era un tema que todo mundo ya como que sabía, pero nadie podía decir”, agregó la funcionaria al citado medio radial sobre esta situación.

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Así, la directora del Fondo Adaptación agregó en dicho diálogo que las autoridades judiciales deberán esclarecer las circunstancias de la muerte del coronel, aunque un aspecto que llamó la atención fue que marcó distancia de Sarabia y su presencia en el Ejecutivo, al describir la relación como casi nula. “Yo con Laura Sarabia cero, somos el agua y el aceite, somos completamente diferentes”, acotó Rodríguez.