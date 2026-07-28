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El secreto del Hotel La Rosa Dorada: el refugio oculto de ‘Los Seguros’ para la venta de drogas y torturas en Bogotá

Una pesquisa de un año, con interceptaciones y un agente infiltrado, permitió capturar a doce señalados en la capital, Cúcuta y Guainía, además de decomisar estupefacientes, armas y elementos de registro

En los procedimientos también fueron hallados 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de cocaína y tusibi, además de un revólver calibre 38, munición, celulares, un DVR, una gramera y libros de cuentas - crédito Secretaría de Seguridad
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El oscuro secreto del hotel La Rosa Dorada, en el barrio Siete de Agosto de Bogotá, fue descubierto tras un año de investigación encubierta que permitió desmantelar a ‘Los Seguros’, una banda liderada por madre e hijo dedicada al tráfico de drogas y a la tortura de víctimas y cómplices.

La operación, coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, culminó con la captura de doce integrantes de la organización y la incautación de grandes cantidades de estupefacientes y armas.

Lo que parecía un hotel abandonado en el tradicional sector de Barrios Unidos, en realidad funcionaba como el centro de operaciones de una de las estructuras criminales más peligrosas del noroccidente de la capital. Tras denuncias sobre movimientos inusuales y posible violencia en el inmueble, la Policía, a través de la Sección de Inteligencia Policial (Sipol), inició seguimientos, interceptaciones y labores de agente encubierto que permitieron evidenciar el verdadero uso del lugar.

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La investigación reveló que La Rosa Dorada dejó de funcionar como hotel y se convirtió en centro de acopio y distribución de bazuco, marihuana, cocaína y tusibi - crédito Secretaría Distrital de Seguridad
La investigación reveló que La Rosa Dorada dejó de funcionar como hotel y se convirtió en centro de acopio y distribución de bazuco, marihuana, cocaína y tusibi - crédito Secretaría Distrital de Seguridad

El expediente: cómo operaba ‘Los Seguros’ en La Rosa Dorada

La investigación reveló que el hotel había dejado de prestar servicios de hospedaje y se había convertido en un centro de acopio y distribución de drogas. Desde allí, la banda coordinaba la comercialización de bazuco, marihuana, cocaína y tusi, obteniendo una renta criminal estimada en 2,5 millones de pesos diarios.

Además, el sitio era escenario de violencia extrema: quienes intentaban abandonar la organización o pertenecían a otras bandas eran torturados con ácido, machetes y mangueras, según el material probatorio recaudado.

“Combatir el narcotráfico es atacar la base financiera de múltiples delitos. Cada operativo que afecta estas estructuras reduce su capacidad para sostener actividades como la extorsión, los homicidios, los hurtos y la trata de personas, debilitando las economías ilegales que amenazan la seguridad de la ciudad”, explicó César Restrepo, secretario distrital de Seguridad.

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Los Seguros obtenía una renta criminal estimada en 2,5 millones de pesos diarios con la comercialización de drogas desde La Rosa Dorada - crédito Secretaría Distrital de Seguridad
Los Seguros obtenía una renta criminal estimada en 2,5 millones de pesos diarios con la comercialización de drogas desde La Rosa Dorada - crédito Secretaría Distrital de Seguridad

Las pruebas incluyeron grabaciones, testimonios de un agente infiltrado y decenas de horas de seguimiento. Un gastrobar cercano al hotel habría funcionado como punto de recolección del dinero producto de las ventas ilícitas. Se documentó la existencia de registros contables, teléfonos celulares, armas de fuego y sofisticados mecanismos para el almacenamiento y venta de drogas.

Capturas, roles y jerarquía criminal

El operativo final permitió la captura por orden judicial de doce presuntos integrantes de ‘Los Seguros’ en Bogotá, Cúcuta y Guainía. Como cabecilla de la organización fue identificada alias Marcela, apodada ‘La Madre’, con antecedentes en tráfico de estupefacientes. Su hijo, alias Millos, era el segundo al mando y coordinaba las actividades ilegales junto a otros señalados como ‘Pancho’, ‘Alejandro’ y ‘La Pelirroja’, esta última encargada de la administración del dinero.

La Fiscalía, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad documentaron torturas con ácido, machetes y mangueras dentro del hotel - crédito Secretaría Distrital de Seguridad
La Fiscalía, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad documentaron torturas con ácido, machetes y mangueras dentro del hotel - crédito Secretaría Distrital de Seguridad

Entre los expendedores y colaboradores capturados figuran alias Julieth, ‘Jhonatan’, ‘La Crespa’, ‘Karen’, ‘El Veneco’ y ‘Nariz’. Todos presentan antecedentes por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, homicidio y receptación.

Durante los allanamientos se incautaron más de 22.000 cápsulas de bazuco, 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de cocaína y tusibi, armas de fuego, ocho teléfonos celulares, un DVR, una gramera y registros contables que evidencian la magnitud de la operación criminal. También se hallaron armas de fuego tipo revólver calibre 38 y munición.

Tortura y control violento

Uno de los hallazgos más alarmantes fue la práctica sistemática de torturas al interior del hotel. Las víctimas eran sometidas a castigos brutales para garantizar la lealtad interna y disuadir deserciones, estableciendo un régimen de terror que consolidó el dominio de la banda en la zona. La investigación judicial estableció que el hotel era utilizado tanto como centro de almacenamiento de drogas como para infligir violencia física y psicológica a miembros díscolos o rivales.

Alias Marcela, conocida como La Madre, fue identificada como cabecilla de Los Seguros, mientras su hijo alias Millos ocupaba el segundo lugar en la jerarquía criminal - crédito Secretaría Distrital de Seguridad
Alias Marcela, conocida como La Madre, fue identificada como cabecilla de Los Seguros, mientras su hijo alias Millos ocupaba el segundo lugar en la jerarquía criminal - crédito Secretaría Distrital de Seguridad

Los capturados fueron presentados ante un juez, quien impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. El desmantelamiento de ‘Los Seguros’ y la recuperación de La Rosa Dorada representan un golpe significativo a las economías ilegales que operan en el sector.

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Hotel La Rosa DoradaLos SegurosVenta de drogasTorturas en el Siete de AgostoColombia-Noticias

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