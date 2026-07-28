Miguel Ángel del Río negó haber estado relacionado con el suicidio del coronel Óscar Dávila: “Le advirtieron que ‘correría sangre’”

El abogado Miguel Ángel del Río aseguró que es infame que se le relacione con el suicidio del coronel Dávila - crédito Colprensa

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual directora del Fondo de Adaptación Angie Lizeth Rodríguez generó polémica por declaraciones que dio en una entrevista con Blu Radio, en la que aseguró que recibió advertencias relacionadas con la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres. El uniformado resultó involucrado en una investigación que se surtió por interceptaciones ilegales que se hicieron al teléfono de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia (excanciller y exembajadora), y a Fabiola Perea, exempelada de Sarabia.

El coronel fue hallado muerto en junio de 2023, en un vehículo en la localidad de Teusaquillo de Bogotá. De acuerdo con Rodríguez, algunos uniformados le aseguraron que el coronel no se suicidó, pese a que el Instituto Nacional de Medicina Legal así lo concluyó, tras la realización de la necropsia.

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El cuerpo del teniente coronel Óscar Dávila fue hallado en un vehículo en junio de 2023 - crédito John Paz/Colprensa

“Yo recuerdo que recién llegué al Dapre, unos policías me decían: ‘Doctora Angie, usted es muy ingenua, le abre el corazón a la gente’. Yo soy muy alegre, relajada, no le pongo tanto pero a las cosas. Me dijeron que no me confiara porque allá pasaban cosas feas. Ellos me dijeron: ‘Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio’”, indicó la exdirectora del Dapre al medio de comunicación citado.

El abogado Miguel Ángel del Río se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, tras ser notificado sobre señalamientos relacionados con su presunto involucramiento en la muerte del coronel Dávila. El profesional informó en su momento que el teniente lo buscó para decirle que estaba siendo amenazado.

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“La trágica muerte del Coronel Oscar Dávila fue un suicidio. Es infame relacionarnos con esa tragedia”, aseveró el jurista en la red social.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo rechazó señalamientos sobre la muerte del coronel Óscar Dávila. Aseguró que fue un suicidio - crédito @migueldelrioabg/X

En otra publicación, recordó que denunció que algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación habrían tenido injerencia en el suicidio del coronel. De hecho, según precisó, el uniformado habría sido presionado para hacer señalamientos en contra de integrantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos, la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia.

“Fui yo quien denunció a funcionarios de la fiscalía por inducción al suicidio en el trágico caso del Coronel Dávila. Esos funcionarios lo estaban presionando y le advirtieron que “correría sangre” si no involucraba a Laura Sarabia, el Presidente @petrogustavo y mi equipo”, aclaró.

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El abogado Miguel Ángel del Río Malo recordó que denunció a funcionarios de la Fiscalía por presuntamente inducir el suicidio del coronel Dávila - crédito @migueldelrioabg/X

En efecto, en junio de 2023, días después de que se encontrara el cuerpo del coronel Dávila, Miguel Ángel del Río insistió en que hubo irregularidades al interior del ente acusador, que derivaron en la muerte del uniformado.

“Como advertí desde el primer momento y con el mayor respeto hacia su familia, el Coronel Dávila se quitó la vida por presiones de Fiscalía. Radiqué solicitud desde el mismo momento para investigar la inducción al suicidio por parte de funcionarios del ente investigador”, escribió el abogado el 21 de junio de 2023.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo advirtió sobre presiones de la Fiscalía sobre el coronel Dávila - crédito @migueldelrioabg/X

Petro señaló a la prensa de presionar al coronel Dávila

El presidente Gustavo Petro también reaccionó a las declaraciones de Angie Rodríguez a través de su cuenta de X, pero presentó otra hipótesis: aseguró que fue la prensa, que estaba investigando las interceptaciones ilegales, la que terminó presionando al teniente coronel. Además, afirmó que las indagaciones que estaban haciendo los periodistas no iban a generar ningún resultado real.

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Gustavo Petro se refirió a señalamientos de Angie Rodríguez sobre el suicidio del coronel Dávila - crédito @petrogustavo/X

Así las cosas, el mandatario negó que el Gobierno nacional estuviera relacionado con la muerte del uniformado. “Yo conocí al coronel Óscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunos periodistas buscando algo que no fue real. La investigación penal está en manos de la Fiscalía y decir que ordenamos matar desde la Presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia”, aseveró el jefe de Estado en la red social.