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Manual práctico para aliviar las hemorroides: las señales que no debe ignorar y recomendaciones para prevenir una crisis

Aunque la afección es frecuente, la vergüenza retrasa la consulta y eleva el riesgo de complicaciones, por lo que la evaluación en las primeras fases facilita la confirmación del diagnóstico para definir el plan terapéutico y evitar que la condición avance

Una mujer se sienta en una silla de examen médico mientras un doctor toma notas. La mujer se toca la espalda baja y muestra una expresión de dolor.
Recuerde consultar a su médico ante cualquier señal de alerta y no espere hasta que el dolor sea agudo y ya no pueda siquiera sentarse - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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A pesar de ser muy comunes, las enfermedades del recto y el ano suelen generar vergüenza y tienden a ocultarse hasta que la sintomatología se torna incómoda e incluso alarmante. Los especialistas aseguran que hay diferentes niveles de gravedad y opciones de tratamiento, por lo que consultar a tiempo es el primer paso para evitar complicaciones.

La enfermedad hemorroidal es la dilatación e inflamación de las estructuras vasculares conocidas como plexos hemorroidales, que se encuentran normalmente en el canal anal. Estas estructuras actúan como cojines y forman parte de la anatomía normal del ano, pero la enfermedad aparece cuando se dilatan y se inflaman.

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“Los síntomas característicos de la enfermedad hemorroidal incluyen sangrado rectal, generalmente indoloro durante o después de la defecación; sensación de un bulto inusual en el ano; y humedad y picazón anal”, indicó el doctor Carlos Urbina, director de Asuntos Médicos y de Pacientes en Servier.

El especialista agregó lo siguiente: “Si bien el dolor no necesariamente será un síntoma constante, puede presentarse en casos complicados como hemorroides externas trombosadas o durante crisis hemorroidales severas”.

Un hombre con pantalones bajados hasta los tobillos y calcetines grises se sienta en un inodoro blanco dentro de un baño con baldosas claras.
Sentarse durante largas jornadas en el inodoro puede incrementar el dolor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo aliviar las hemorroides?

En la búsqueda de derribar mitos y promover el bienestar de los pacientes, el doctor Carlos Urbina compartió cinco datos sobre la enfermedad hemorroidal:

  1. La alimentación como primer paso: incorporar alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, junto con un consumo suficiente de agua, favorece el tránsito intestinal, ayuda a prevenir el estreñimiento y reduce el esfuerzo durante la defecación, uno de los principales factores asociados al desarrollo de hemorroides. Asimismo, se sugiere a los pacientes evitar alimentos procesados, picantes y bebidas alcohólicas.
  2. El papel de la actividad física: el ejercicio frecuente favorece el funcionamiento adecuado del sistema digestivo y contribuye a prevenir el estreñimiento.
  3. Evitar permanecer mucho tiempo en el inodoro: pasar períodos prolongados sentado durante la evacuación puede aumentar la presión sobre las venas de la región anal y favorecer la aparición o el agravamiento de las hemorroides.
  4. Mantener medidas de higiene adecuadas: la limpieza de la zona anal con baños de agua tibia y el uso de toallitas húmedas, en lugar de papel higiénico convencional, puede ayudar a reducir la irritación y mejorar el confort del paciente.
  5. Buscar orientación médica oportuna: ante la presencia de síntomas, la evaluación por parte de un profesional de la salud permite confirmar el diagnóstico, descartar otras patologías y definir el tratamiento más adecuado para cada caso.
Infografía de hemorroides; ilustraciones de nalgas, un hombre en el inodoro, dieta, embarazo, pesas, pareja, síntomas, hemorroide trombosada y consulta médica.
Cuándo consultar a un profesional sobre las hemorroides, una afección asociada al aumento de presión en el recto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Es importante promover la mejor información entre nuestros colegas, pero también queremos abordar los miedos entre los pacientes. Desde la coloproctología tenemos las herramientas para manejar la enfermedad hemorroidal y prevenir que llegue a etapas de complicaciones por barreras como la vergüenza”, afirmó la doctora Wendy Elena Villanueva, coloproctóloga.

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Del mismo modo, la especialista pidió consultar ante cualquier señal de alerta: “El llamado es claro: ante la presencia de síntomas es necesario buscar orientación médica de manera temprana”.

Un inodoro blanco con el asiento levantado dentro de un cubículo de baño público, mostrando el cuenco con agua, piso de baldosas hexagonales y una barra de apoyo.
Ir al baño no tendría por qué ser doloroso, recuerde comer bien y ejercitarse - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a que este es uno de los padecimientos más incómodos y comunes, once expertos en coloproctología de la región desarrollaron el Manual Práctico para el manejo de la Enfermedad Hemorroidal, un documento conformado por siete capítulos con recomendaciones para el manejo médico, procedimientos en consultorio y abordaje quirúrgico y de complicaciones, con el objetivo de ampliar el conocimiento médico sobre una condición que se estima que será experimentada por más de la mitad de la población.

Este documento, liderado en comitiva con autonomía de los profesionales de la salud, contó con el apoyo de Servier, grupo farmacéutico independiente con 70 años de experiencia en el área de cardiometabolismo y enfermedad venosa: “Con orgullo de este material, ratificamos nuestro compromiso de aportar a la educación médica continuada respaldando la colaboración entre profesionales de diferentes nacionalidades y contextos, todo esto en beneficio del paciente”, concluyó el doctor Urbina.

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