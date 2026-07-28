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Delegación de Estados Unidos visitará a Abelardo de la Espriella en Barranquilla el miércoles 29 de julio

El encuentro reunirá a cerca de 15 representantes de distintas agencias estadounidenses y se realizará en la capital del Atlántico, ciudad que el presidente electo definió como sede permanente de du administración

La reunión entre la delegación de Estados Unidos y Abelardo de la Espriella se desarrollará principalmente el miércoles 29 de julio en Barranquilla-crédito Infobae-Itzallana
La reunión entre la delegación de Estados Unidos y Abelardo de la Espriella se desarrollará principalmente el miércoles 29 de julio en Barranquilla-crédito Infobae-Itzallana
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Barranquilla volverá a concentrar la atención del Gobierno entrante en la última semana de julio con la llegada de una delegación de Estados Unidos que sostendrá un encuentro con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. La visita reunirá a representantes de distintas entidades estadounidenses y se desarrollará principalmente el miércoles 29 de julio, según conoció Portafolio.

El grupo estará integrado por cerca de 15 funcionarios de diferentes agencias. Entre ellas participarán el Departamento de Estado, la representación comercial de ese país y el Export-Import Bank (EXIM), la entidad de crédito para las exportaciones del Gobierno estadounidense. También harán parte de la comitiva el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington, y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA).

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Representantes de varias agencias estadounidenses harán parte de la comitiva que sostendrá encuentros con el presidente electo en Barranquilla-crédito Annabelle Gordon/ REUTERS
Representantes de varias agencias estadounidenses harán parte de la comitiva que sostendrá encuentros con el presidente electo en Barranquilla-crédito Annabelle Gordon/ REUTERS

La reunión se realizará pocas semanas después de que el mandatario electo confirmara que Barranquilla funcionará como una sede permanente de la Presidencia durante su administración. Con esa determinación, busca acercar el Ejecutivo a las regiones y destacar el papel estratégico que desempeña el Caribe colombiano dentro del desarrollo económico nacional.

La decisión fue anunciada el domingo 26 de julio durante una transmisión realizada a través de sus redes sociales. Allí explicó que el Gobierno operará desde dos inmuebles ubicados en la capital del Atlántico: el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana, espacios desde los que atenderá diferentes actividades oficiales mientras permanezca en la ciudad. “Barranquilla será una sede permanente de la Presidencia de la República. Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, realizar consejos de ministros, recibir delegaciones nacionales e internacionales y seguir construyendo un gobierno cercano a las regiones”, afirmó.

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Según expuso, la elección de Barranquilla responde al potencial del Caribe colombiano como plataforma empresarial, portuaria, industrial y logística. Además, destacó que esa región representa una puerta de entrada para fortalecer la integración de Colombia con los mercados internacionales. Dentro de la reorganización administrativa que plantea para su mandato, De la Espriella también anunció que Medellín y Cali contarán con sedes alternas de la Presidencia. La intención, explicó, es descentralizar el ejercicio del poder y distribuir parte de las actividades del Ejecutivo en diferentes ciudades del país.

El Palacio de la Aduana fue escogido como una de las sedes desde las que despachará el presidente electo en la capital del Atlántico - crédito Alcaldía de Barranquilla e Infobae
El Palacio de la Aduana fue escogido como una de las sedes desde las que despachará el presidente electo en la capital del Atlántico - crédito Alcaldía de Barranquilla e Infobae

Los cambios anunciados por el presidente electo también abarcan el funcionamiento de la Presidencia en Bogotá. De la Espriella aseguró que durante su administración la Casa de Nariño dejará de ser la sede principal del Gobierno, una decisión que hace parte de la reorganización institucional que planteó para el inicio de su mandato.

En su lugar, explicó que el despacho presidencial operará desde el Palacio de San Carlos, inmueble que actualmente alberga la Cancillería. Con esa determinación, busca redefinir la forma en que funcionará la Presidencia, mientras distribuye parte de las actividades del Ejecutivo en distintas ciudades del país.

El mandatario electo agregó que pedirá a la ministra de Cultura designada, Paola Holguín, adelantar las gestiones necesarias para convertir la Casa de Nariño en un museo abierto al público. La propuesta fue presentada junto con los demás anuncios relacionados con las sedes desde las que funcionará el Gobierno.

El ente de control, ordenó una inspección en la Cancillería por posibles irregularidades - crédito Cancillería
El Palacio de San Carlos, inmueble que actualmente alberga la Cancillería será el despacho presidencial - crédito Cancillería

La confirmación de que el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana servirán como bases de la Presidencia en Barranquilla también puso fin a las dudas que existían sobre los inmuebles desde donde operaría el Ejecutivo durante las estancias del mandatario en la capital del Atlántico. Antes de definir esos espacios, fueron evaluados distintos aspectos de seguridad y logística para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales.

De manera paralela, continúan los trabajos de adecuación de una infraestructura ubicada dentro del Batallón Paraíso. Ese lugar será acondicionado para recibir al presidente y a parte de su equipo de trabajo cuando despachen desde Barranquilla y desarrollen allí reuniones, actividades oficiales y otros compromisos de la agenda presidencial, incluida la visita de la delegación de Estados Unidos prevista para esta semana.

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