Colombia

Precio del oro en Colombia: así quedó la compra y venta este martes 21 de julio

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Guardar
Google icon
El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)

Ante la búsqueda de forma de inversión con menor riesgo, la compra de metales preciosos es una opción, sobre todo si se trata del oro.

La cotización de estos bellos minerales cambia prácticamente todos los días por un sin fin de factores económicos nacionales como externos, aunque principalmente por el tipo de cambio del dólar y de su precio a nivel internacional. Si se va a invertir en ellos, lo mejor es estar actualizado.

Es por eso que el Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el valor de estas codiciadas piezas.

Precio del oro en Colombia hoy

Por gramo: $ 423.530

Por onza: $ 13.171.781

Venta de oro puro (24K): 423505.06

Compra de oro puro (24K): 423557.6

Cambio: 0,81

Requisitos para vender oro

Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)
Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

PUBLICIDAD

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

PUBLICIDAD

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

El congresista aseguró que la violencia debe enfrentarse con medidas de seguridad y justicia, no ampliando el acceso de civiles al uso de armamento

Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

Este será el destino del sombrero de Carlos Pizarro que Gustavo Petro entregó en público, según su hija: “Fue un símbolo de la paz”

La excongresista María José Pizarro dijo que la pieza será protegida como un referente colectivo y que la conservará hasta que el movimiento vuelva a ocupar la Casa de Nariño, según su expectativa política

Este será el destino del sombrero de Carlos Pizarro que Gustavo Petro entregó en público, según su hija: “Fue un símbolo de la paz”

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

La congresista llamó la atención durante la instalación del nuevo Congreso con una intervención artística en la piel, una idea que conectó moda, símbolos y una referencia directa a uno de sus maestros

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

La bolsa de jugadores en el fútbol colombiano estará abierta hasta al menos dos semanas después del inicio del segundo semestre en el campeonato de primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual

La nueva legisladora del Pacto Histórico asumió su banca con un mensaje de cambio para Norte de Santander y buscando promover proyectos enfocados en derechos humanos

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Liverpool hizo oficial la llegada de Samuel Martínez: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

Esta es la figura de la selección Colombia que está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

El próximo Campeonato Mundial de Fútbol tendría 64 equipos y Carlos Antonio Vélez realizó fuerte crítica: “Meter a toda la recua sudamericana, incluso los flojos”