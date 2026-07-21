Colombia

La exrepresentante Katherine Miranda presentó su renuncia irrevocable a la Alianza Verde: “Se termina cualquier vínculo con la colectividad”

La excongresista incluyó un mensaje de agradecimiento a la colectividad por el respaldo recibido durante su paso por el Legislativo

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Katherine Miranda ya no estará vinculada a Alianza Verde - crédito @mirandabogota/Instagram

El 21 de julio de 2026, la exrepresentante Katherine Miranda presentó una “renuncia irrevocable” a la Dirección Nacional y a la militancia del Partido Alianza Verde, una decisión que, según dejó por escrito, tomó “de manera libre, voluntaria y expresa” al amparo del artículo 107 de la Constitución Política de Colombia.

En la carta dirigida a los miembros de la Dirección Nacional, la congresista comunicó que se aparta no solo del partido, sino de “mi condición de integrante de la Dirección Nacional y a cualquier otra dignidad, representación, designación o función que ejerza al interior de la colectividad”.

Miranda pidió que el trámite se adelante con base en la Cata Magna, la Ley 1475 de 2011 y los estatutos del partido, y solicitó que se deje “constancia de la terminación de toda relación de militancia y de cualquier vínculo orgánico con la colectividad, a partir de la fecha de radicación de esta comunicación”.

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En el mismo documento incluyó un mensaje de agradecimiento a la colectividad por el respaldo recibido durante su paso por el Legislativo: “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Partido Alianza Verde por la confianza depositada en mí, por la oportunidad de representar sus principios desde el Congreso de la República y por los espacios de participación y crecimiento político que me brindó durante estos años”.

La excongresista incluyó un mensaje de agradecimiento a la colectividad por el respaldo recibido durante su paso por el Legislativo - crédito Prensa Katherine Miranda
La excongresista incluyó un mensaje de agradecimiento a la colectividad por el respaldo recibido durante su paso por el Legislativo - crédito Prensa Katherine Miranda

La legisladora también aseguró que mantiene una valoración positiva de quienes integran la organización: “Guardo un profundo respeto y gratitud por la colectividad, por sus directivas, militantes y por todas las personas con quienes tuve la oportunidad de trabajar al servicio de los ciudadanos”.

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Sobre la vigencia de la dimisión, Miranda dejó establecido que “la presente renuncia produce efectos desde su radicación y se formula para los fines constitucionales, legales y estatutarios correspondientes”.

Katherine Miranda provocó una avalancha de críticas tras apoyar a Abelardo de la Espriella

La representante a la Cámara confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, y explicó que su decisión se basa en la defensa de las instituciones y el ejercicio del poder en Colombia. - crédito Katherine Miranda

Cabe recordar que Katherine Miranda hizo público su respaldo a Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, una decisión que abrió un nuevo frente de tensión en la política colombiana.

Miranda difundió un video para explicar que su decisión se apoya en una lectura del rumbo institucional del país y en su oposición al gobierno de Gustavo Petro, del que fue una de las impulsoras y luego una de sus críticas más constantes. En ese mensaje vinculó su postura con las denuncias que, dijo, sostuvo durante los últimos cuatro años sobre salud, meritocracia, corrupción, abusos de poder y ataques a quienes piensan distinto.

“Durante cuatro años denuncié cómo destruían la salud de millones de colombianos. Durante cuatro años denuncié también cómo la meritocracia fue reemplazada por la politiquería en este gobierno. Durante cuatro años denuncié también la corrupción, los abusos de poder y los ataques del gobierno contra quienes pensamos diferente. Yo no fui una simple espectadora en este gobierno, yo hice control político”, afirmó la congresista.

La postura de la exlegisladora del Partido Verde desató críticas inmediatas de dirigentes políticos, funcionarios y usuarios en redes sociales, que interpretaron el gesto como una ruptura con las banderas con las que construyó su carrera.

El concejal Julián Triana pidió incluso que Katherine Miranda formalice su renuncia al partido tras su decisión electoral - crédito @trianavjuli/X
El concejal Julián Triana pidió incluso que Katherine Miranda formalice su renuncia al partido tras su decisión electoral - crédito @trianavjuli/X

La reacción más dura llegó desde la Alianza Verde. El concejal de Bogotá Julián Triana cuestionó la permanencia de la representante en la colectividad y la acusó de haber estado siempre ubicada en la derecha.

“La representante Katherine Miranda no se volvió de derecha, siempre lo fue. Espero que con su video de apoyo a Abelardo venga también su carta de renuncia al Partido Verde”, escribió Triana en X.

Por su parte, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aseguró que desde hace años advertía sobre lo que considera una falta de coherencia política de la congresista.

Desde el Gobierno, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, criticó la trayectoria política de Katherine Miranda - crédito @KatheMirandaP/X
Desde el Gobierno, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, criticó la trayectoria política de Katherine Miranda - crédito @KatheMirandaP/X

“Hace cuatro años muchos me acusaron de sectario por decirles que no confiaran en esta señora, ahí lo tienen”, señaló Carrillo en la misma red social. Luego agregó: “Un liderazgo político se debe validar por sus convicciones ideológicas coherentes a través del tiempo no por el contorcionismo electoral. Estas propuestas de oropel siempre terminan en decepción”.

La exsenadora Sandra Ramírez del Partido Comunes también rechazó la justificación presentada por la representante. Su crítica se concentró en la contradicción que, a su juicio, existe entre invocar la defensa de la Constitución Política y apoyar a una figura política al que atribuyó propuestas contra el Estado social de derecho.

“Va a votar por defender la Constitución con el candidato que justamente propone romper el Estado social de derecho, que propone la dolarización de nuestra economía, que propone destripar a sus opositores, que propone fracking a lo que dé”, escribió la senadora. Más tarde añadió: “Al final, Miranda resultó ser de los mismos de siempre; se camufló de progresista para robarle el voto a la gente y, cuando llegó al Congreso, les dio la espalda y hoy lo confirma. Tremenda incoherencia”.

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