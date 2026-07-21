Activistas anunciaron ‘besatón’ en centro comercial Andino de Bogotá tras presunto acto de homofobia contra una pareja

El joven compartió los videos y las denuncias en sus redes sociales por lo ocurrido en Centro Andino - crédito @rodribastidass/X

Las redes sociales de Bogotá se preparan para una manifestación singular: una “besatón” convocada en el centro comercial Andino tras presentarse un presunto caso de discriminación hacia una pareja del mismo sexo.

Este evento, anunciado para el miércoles 22 de julio a las 6:30 p. m., surgió como respuesta directa a la viralización de un video que mostró la intervención de un vigilante cuando dos jóvenes se besaban en la plazoleta de comidas del centro comercial.

El video, difundido por los propios afectados, encendió el debate en plataformas digitales y motivó que organizaciones como @OrgulloLGBT y la mesa distrital llamaran públicamente a ocupar el espacio con una muestra colectiva de afecto.

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De acuerdo con la versión de uno de los jóvenes protagonistas del video: “Ahora resulta que está prohibido darme besos en Andino con mi novio, nos amenazaron diciendo que si nos veían volver a hacerlo nos sacaban del centro comercial”, reto en redes sociales.

Activistas convocaron a una besatón para la tarde del 22 de julio en el centro comercial Andino - crédito @OrgulloLGBT / X

Y continuó: “Lo estamos haciendo normal cuando se nos acerca un vigilante y nos dice que pues no podíamos demostrar ese tipo de afectos... que si lo hacíamos, que nos iban a sacar del centro comercial”.

El establecimiento, ante la magnitud de la reacción ciudadana, emitió un comunicado rechazando cualquier acto de discriminación y aclaró que tras revisar el incidente, “la pareja no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad”. También anunció la revisión de sus protocolos y capacitación para su personal, comprometiéndose a que “todas las personas se sientan bienvenidas, respetadas y seguras en Andino”.

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La Alcaldía de Bogotá, por su parte, activó la ruta de acompañamiento institucional a través de la Unidad Contra la Discriminación, dejando claro que solo intervendrá si los jóvenes así lo solicitan.

El joven aseguró que no estaban cometiendo los actos de los que los acusaron en el momento - crédito @rodribastidass/X

El miércoles, varias de personas planean reunirse en Andino para besarse en público, defendiendo el derecho a la visibilidad y el amor sin restricciones. Con este acto, Bogotá se suma a la tendencia de responder colectivamente a situaciones que ponen en duda la inclusión en la ciudad.

Las reacciones en la cuenta de Instagram del Centro Comercial Andino expusieron una serie de cuestionamientos directos a la disculpa emitida tras el acto de discriminación: “Con mucho respeto, el comunicado se ha quedado corto ante la falta cometida por el personal de seguridad; el suceso fue de carácter discriminatorio y no una simple falta de protocolo”, expresó un usuario. La misma persona añadió que no es la primera vez que suceden hechos similares y reclamó: “No se necesitan promesas vacías sino acciones concretas para que no pasen más casos así”.

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Otra voz relató una experiencia personal: “Un día fui con un amigo afroestadounidense a Andino y el guardia cuando ingresamos dijo por el radio eche ojo que acaba de entrar un ‘Niche’... claramente una conducta altamente racista y estereotipada cosas así no pueden pasar!”. El testimonio evidencia que las denuncias por discriminación no se limitan a hechos recientes.

El centro comercial Andino se pronunció por el acto de discriminación que habrían sufrido dos jóvenes en sus instalaciones por parte de un guarda de seguridad - Prensa Centro Andino

“Sólo lxs que hemos vivido estas situaciones entendemos que una carta no remienda ser discriminado”, manifestó otro usuario, mientras que una persona planteó: “Pues es que ustedes también deberían respetar a las personas que entran a su centro comercial, cómo es posible que a veces ustedes miren a una persona simplemente por su forma de vestir, y que simplemente por pura sospecha ya le echen la policía para revisarle sus cosas haciéndome sentir como si fuera un criminal”.

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La ley en Colombia sanciona la discriminación por razones de orientación sexual. Según la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, este tipo de actos puede conllevar penas de entre 12 y 36 meses de prisión, así como multas. Si el hecho ocurre en establecimientos abiertos al público, las sanciones aumentan considerablemente.