Colombia

Tras ser deportado a Colombia, el activista Beto Coral estuvo presente en la instalación del Congreso: este fue el motivo

El creador de contenido llegó a Colombia el 16 de julio de 2026, luego de que permaneciera detenido en Estados Unidos por su situación migratoria irregular

Guardar
Google icon
El activista político estuvo acompañando al senador Walter Rodríguez en su posesión - crédito Luis Jaime Acosta - Reuters/Captura de Video Beto Coral - YouTube
El activista político estuvo acompañando al senador Walter Rodríguez en su posesión - crédito Luis Jaime Acosta - Reuters/Captura de Video Beto Coral - YouTube

El activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, regresó a Colombia tras permanecer detenido por un mes en Estados Unidos, luego de que fuera capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El influencer colombiano llegó a Bogotá el jueves 16 de julio de 2026 en un vuelo humanitario adelantado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), junto con otros 90 connacionales que fueron expulsados del país norteamericano por su situación migratoria en esa nación.

Tras su arribo a la capital colombiana, Coral Garrido no solo ha aprovechado su presencia en el territorio nacional para reencontrarse con familiares y amigos. También, fue uno de los invitados a la instalación del Congreso de la República, realizado el lunes 20 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

Previo a la sesión que posesionó a los nuevos congresistas que ejercerán en el periodo 2026 - 2030, al activista político se le vio acompañado del senador Walter Rodríguez, conocido en el mundo digital como Wally Opina, que llegó al legislativo siendo parte de la lista cerrada del Pacto Histórico, que alcanzó más de cuatro millones de votos en las elecciones del 8 de marzo.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el senador de izquierda agradeció al activista por estar presente en este acto, y sostuvo cuál será su papel en el legislativo.

“Vamos a defender lo logrado, a realizar una oposición seria, argumentada y con memoria. Gracias Beto Coral por acompañarme en este día tan importante, gracias por ser ese símbolo y ejemplo de resistencia”, indicó Wally.

PUBLICIDAD

A su turno, Beto Coral exaltó las capacidades de Rodríguez para afrontar su reto en el Congreso. “Siempre he dicho que el activismo es el idealismo de la política y que en algún momento todos tenemos que pasar a materializar todas esas ideas que por años tú nos has mostrado en tu programa y que también ha servido para inspirar a muchos creadores de contenido como yo a seguir luchando”, aseguró.

Incluso, sostuvo que, aunque su posición política han traido varias dificultades, rememorando brevemente su detención en Estados Unidos, le expresó su mensaje de fortaleza para mantener su postura política.

Sí, hemos tenido consecuencias no tan buenas, pero la idea es mantenernos fuertes frente al fascismo y estoy completamente seguro que tú en el Congreso nos vas a representar bien”, complementó.

Beto Coral habló sobre su deportación

A su llegada al Capitolio Nacional, Beto Coral fue interrogado por la prensa por su situación y reiteró su compromiso de traer a su familia a Colombia, al considerar que estarían en riesgo en el país norteamericano.

Estoy esperando que llegue mi familia, voy a rescatar a mi familia de Estados Unidos. Corren peligro en ese país y cuando lleguen puedo dar las declaraciones pertinentes (sobre la detención)”, manifestó Coral en diálogo con el medio digital Proclama del Pacífico.

En cuanto a su proceso de deportación, el activista mencionó: “ Fue la llegada de 78 inmigrantes colombianos que fueron traídos de forma digna por el presidente Gustavo Petro. Yo no soy absolutamente protagonista de absolutamente nada, más por las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos me detuvo, pero por nada más soy protagonista”.

Temas Relacionados

Beto CoralWally OpinaInstalación del Congreso 2026Beto Coral en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

El congresista aseguró que la violencia debe enfrentarse con medidas de seguridad y justicia, no ampliando el acceso de civiles al uso de armamento

Senador ‘Wally’ Rodríguez cuestionó el porte de armas luego de la muerte de bebé en Bogotá: “Me opondré a cualquier iniciativa”

Este será el destino del sombrero de Carlos Pizarro que Gustavo Petro entregó en público, según su hija: “Fue un símbolo de la paz”

La excongresista María José Pizarro dijo que la pieza será protegida como un referente colectivo y que la conservará hasta que el movimiento vuelva a ocupar la Casa de Nariño, según su expectativa política

Este será el destino del sombrero de Carlos Pizarro que Gustavo Petro entregó en público, según su hija: “Fue un símbolo de la paz”

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

La congresista llamó la atención durante la instalación del nuevo Congreso con una intervención artística en la piel, una idea que conectó moda, símbolos y una referencia directa a uno de sus maestros

Catherine Juvinao llevó un mensaje de Antanas Mockus al Congreso: apareció con una frase tatuada en la espalda

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

La bolsa de jugadores en el fútbol colombiano estará abierta hasta al menos dos semanas después del inicio del segundo semestre en el campeonato de primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual

La nueva legisladora del Pacto Histórico asumió su banca con un mensaje de cambio para Norte de Santander y buscando promover proyectos enfocados en derechos humanos

Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos, se posesionó como senadora, planteando agenda para regular la equidad de género y el trabajo sexual
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Liverpool hizo oficial la llegada de Samuel Martínez: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

Esta es la figura de la selección Colombia que está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

El próximo Campeonato Mundial de Fútbol tendría 64 equipos y Carlos Antonio Vélez realizó fuerte crítica: “Meter a toda la recua sudamericana, incluso los flojos”