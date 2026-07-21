Tras ser deportado a Colombia, el activista Beto Coral estuvo presente en la instalación del Congreso: este fue el motivo

El activista político estuvo acompañando al senador Walter Rodríguez en su posesión - crédito Luis Jaime Acosta - Reuters/Captura de Video Beto Coral - YouTube

El activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, regresó a Colombia tras permanecer detenido por un mes en Estados Unidos, luego de que fuera capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El influencer colombiano llegó a Bogotá el jueves 16 de julio de 2026 en un vuelo humanitario adelantado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), junto con otros 90 connacionales que fueron expulsados del país norteamericano por su situación migratoria en esa nación.

Tras su arribo a la capital colombiana, Coral Garrido no solo ha aprovechado su presencia en el territorio nacional para reencontrarse con familiares y amigos. También, fue uno de los invitados a la instalación del Congreso de la República, realizado el lunes 20 de julio de 2026.

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Previo a la sesión que posesionó a los nuevos congresistas que ejercerán en el periodo 2026 - 2030, al activista político se le vio acompañado del senador Walter Rodríguez, conocido en el mundo digital como Wally Opina, que llegó al legislativo siendo parte de la lista cerrada del Pacto Histórico, que alcanzó más de cuatro millones de votos en las elecciones del 8 de marzo.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el senador de izquierda agradeció al activista por estar presente en este acto, y sostuvo cuál será su papel en el legislativo.

“Vamos a defender lo logrado, a realizar una oposición seria, argumentada y con memoria. Gracias Beto Coral por acompañarme en este día tan importante, gracias por ser ese símbolo y ejemplo de resistencia”, indicó Wally.

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A su turno, Beto Coral exaltó las capacidades de Rodríguez para afrontar su reto en el Congreso. “Siempre he dicho que el activismo es el idealismo de la política y que en algún momento todos tenemos que pasar a materializar todas esas ideas que por años tú nos has mostrado en tu programa y que también ha servido para inspirar a muchos creadores de contenido como yo a seguir luchando”, aseguró.

Incluso, sostuvo que, aunque su posición política han traido varias dificultades, rememorando brevemente su detención en Estados Unidos, le expresó su mensaje de fortaleza para mantener su postura política.

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“Sí, hemos tenido consecuencias no tan buenas, pero la idea es mantenernos fuertes frente al fascismo y estoy completamente seguro que tú en el Congreso nos vas a representar bien”, complementó.

Beto Coral habló sobre su deportación

A su llegada al Capitolio Nacional, Beto Coral fue interrogado por la prensa por su situación y reiteró su compromiso de traer a su familia a Colombia, al considerar que estarían en riesgo en el país norteamericano.

“Estoy esperando que llegue mi familia, voy a rescatar a mi familia de Estados Unidos. Corren peligro en ese país y cuando lleguen puedo dar las declaraciones pertinentes (sobre la detención)”, manifestó Coral en diálogo con el medio digital Proclama del Pacífico.

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En cuanto a su proceso de deportación, el activista mencionó: “ Fue la llegada de 78 inmigrantes colombianos que fueron traídos de forma digna por el presidente Gustavo Petro. Yo no soy absolutamente protagonista de absolutamente nada, más por las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos me detuvo, pero por nada más soy protagonista”.